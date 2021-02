Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"Dobos Emese - Arató László","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Bizottság által kezdeményezett ügy több mint tíz éve kezdődött, a helyzet azóta sem javult sokat.","shortLead":"Az Európai Bizottság által kezdeményezett ügy több mint tíz éve kezdődött, a helyzet azóta sem javult sokat.","id":"20210203_kotelezettsegszegesi_eljaras_legszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47f21d3-e53e-4e93-98a0-5b8a5cf2f8c7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210203_kotelezettsegszegesi_eljaras_legszennyezes","timestamp":"2021. február. 03. 10:15","title":"A rossz levegőminőség miatt ítélte el Magyarországot az EU Bírósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","shortLead":"A rendőrség egy videót is megosztott az elfogásuk pillanatáról. ","id":"20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b17ff4-77c4-436d-95a0-fb701baf65ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c51b92-625a-480c-a970-7b56908035ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_Jelblokkolo_autofeltoro_rendorseg","timestamp":"2021. február. 04. 09:05","title":"Jelblokkolóval dolgozó autófosztogatókat kaptak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce4ccb2-da2d-4be6-9ba7-1de4bd55841f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel a rakétatípussal vinnének embert és rakományt a Holdra és a Marsra.","shortLead":"Ezzel a rakétatípussal vinnének embert és rakományt a Holdra és a Marsra.","id":"20210203_spacex_csillaghajo_robbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ce4ccb2-da2d-4be6-9ba7-1de4bd55841f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b79f517-e85c-4ebb-af74-905121750cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_spacex_csillaghajo_robbanas","timestamp":"2021. február. 03. 05:10","title":"Felrobbant a SpaceX Csillaghajója a földet éréskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8cf267-1d1d-44b2-962d-4ef38ddf687a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már csak az aláírás hiányzik a zugligeti libegő átépítéséről, és az árat is tudni lehet: 3,6 milliárd forint.","shortLead":"Már csak az aláírás hiányzik a zugligeti libegő átépítéséről, és az árat is tudni lehet: 3,6 milliárd forint.","id":"20210204_zugligeti_libego_felujitas_tender","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe8cf267-1d1d-44b2-962d-4ef38ddf687a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3150b55c-d0c6-480a-a8a0-6a01ac2ee611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_zugligeti_libego_felujitas_tender","timestamp":"2021. február. 04. 06:52","title":"Kacskaringók és viták után hamarosan lehet kivitelezője az új budai libegőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Azt feltételezik, hogy külföldre szállítják az ampullákat.","shortLead":"Azt feltételezik, hogy külföldre szállítják az ampullákat.","id":"20210203_Hamisitott_vakcina_a_feketepiacon_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de9692a-67fb-413c-b987-c94614e55c66","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Hamisitott_vakcina_a_feketepiacon_Kinaban","timestamp":"2021. február. 03. 13:57","title":"Hamisított vakcina a feketepiacon Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48625b6-f038-40cf-95de-c6199f9d7a05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dubai Bollywood Park körhintája több mint 140 méter magas.



","shortLead":"A Dubai Bollywood Park körhintája több mint 140 méter magas.



","id":"20210204_Atadtak_a_vilag_legmagasabb_korhintajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b48625b6-f038-40cf-95de-c6199f9d7a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9e027a-9ff4-44e1-90f0-dc2e4843a942","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Atadtak_a_vilag_legmagasabb_korhintajat","timestamp":"2021. február. 04. 10:04","title":"Átadták a világ legmagasabb körhintáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Csaknem 50 évvel vetheti vissza a történelemben Mianmart a katonaság hatalomátvétele: a hétfői államcsíny nem csupán a demokratizálódást törte derékba, de a legsötétebb katonai diktatúrába is visszasodorhatja az országot.","shortLead":"Csaknem 50 évvel vetheti vissza a történelemben Mianmart a katonaság hatalomátvétele: a hétfői államcsíny nem csupán...","id":"20210202_Az_orszagunk_egy_repulni_tanulo_madar_aminek_a_hadsereg_most_letorte_a_szarnyait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4373bc80-49a1-47af-a3a2-1b8f72c67bfc","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_Az_orszagunk_egy_repulni_tanulo_madar_aminek_a_hadsereg_most_letorte_a_szarnyait","timestamp":"2021. február. 02. 18:47","title":"„Az országunk egy repülni tanuló madár, aminek a hadsereg most letörte a szárnyait”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922ba595-855a-4198-8259-82600af57091","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A veszélyeztetett korban lévő Ferenc pápa korábban arról beszélt, hogy az oltás beadatása erkölcsi kötelesség.","shortLead":"A veszélyeztetett korban lévő Ferenc pápa korábban arról beszélt, hogy az oltás beadatása erkölcsi kötelesség.","id":"20210203_papa_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=922ba595-855a-4198-8259-82600af57091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a7fa02-f1cd-42d2-973f-11f147982722","keywords":null,"link":"/elet/20210203_papa_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 19:42","title":"Megkapta a pápa a koronavírus elleni oltás második adagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]