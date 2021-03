Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori válogatott focista Gulácsi Péter kiállásáról, a magyar sportközeg mentalitásáról és a Nélküledről is beszélt a Magyar Narancsnak.","shortLead":"Az egykori válogatott focista Gulácsi Péter kiállásáról, a magyar sportközeg mentalitásáról és a Nélküledről is beszélt...","id":"20210304_Hrutka_Janos_gulacsi_peter_lmbtq","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05fa9ec-dd79-416a-bbb6-f5e4e72bdd25","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Hrutka_Janos_gulacsi_peter_lmbtq","timestamp":"2021. március. 04. 11:05","title":"Hrutka János: Nem elfogadott a futballban melegnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a78522-c3f8-4c5b-a982-2f82a8b46c43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Balaton Brigád elnyerte a Berlinale Co-Pro Series nevű rendezvény díját. A rendezvényen a magyar kémthriller másik kilenc nemzetközi koprodukcióban érdekelt sorozattervvel versenyzett.\r

","shortLead":"A Balaton Brigád elnyerte a Berlinale Co-Pro Series nevű rendezvény díját. A rendezvényen a magyar kémthriller másik...","id":"20210303_Oriasi_magyar_siker_a_Berlinalen_enyedi_ildiko_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a78522-c3f8-4c5b-a982-2f82a8b46c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9e2864-d3ed-4856-b87a-1681a336557f","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Oriasi_magyar_siker_a_Berlinalen_enyedi_ildiko_sorozat","timestamp":"2021. március. 03. 12:50","title":"Óriási magyar siker a Berlinalén: nyert Enyedi Ildikó új projektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az illatszerboltokban érte meg igazán dolgozni, míg zöldségesnek lenni nem volt különösebben kifizetődő.","shortLead":"Az illatszerboltokban érte meg igazán dolgozni, míg zöldségesnek lenni nem volt különösebben kifizetődő.","id":"20210302_Kevesebb_elado_tobbet_keresett_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8eabf3-e593-4c26-9530-f86dadde15ad","keywords":null,"link":"/kkv/20210302_Kevesebb_elado_tobbet_keresett_tavaly","timestamp":"2021. március. 02. 16:29","title":"Kevesebb eladó többet keresett tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 270 ezer bejelentést kaptak, 280 embert letartóztattak, 300 ellen vádat emeltek. A Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója a szenátus egyik bizottságában beszélt a január 6-i események ügyében zajló nyomozásról.","shortLead":"Több mint 270 ezer bejelentést kaptak, 280 embert letartóztattak, 300 ellen vádat emeltek. A Szövetségi Nyomozó Iroda...","id":"20210302_usa_capitolium_ostroma_fbi_terrorcselekmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5c51ca-e729-4265-8ff0-cb4ee89e9303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46bc1788-abd0-4133-b031-c2c28e5f4aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_usa_capitolium_ostroma_fbi_terrorcselekmeny","timestamp":"2021. március. 02. 21:42","title":"Terrorcselekménynek tekinti a Capitolium ostromát az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc09f08-53ea-476b-97d3-3a208abba9c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók alapvető biztonsági tesztjei mellett egyre fontosabbak a valós körülmények között végzett károsanyag-kibocsátási tesztek is. ","shortLead":"Az autók alapvető biztonsági tesztjei mellett egyre fontosabbak a valós körülmények között végzett...","id":"20210303_Green_NCAP_zold_autok_tesztje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc09f08-53ea-476b-97d3-3a208abba9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6320fda6-cb89-4d2f-9c4a-3449633a03a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Green_NCAP_zold_autok_tesztje","timestamp":"2021. március. 03. 11:40","title":"Green NCAP: Ez a lista mutatja, a legújabb autók mennyire környezetszennyezőek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegyet vásárlók nem tudják, hol fognak kikötni.","shortLead":"A jegyet vásárlók nem tudják, hol fognak kikötni.","id":"20210303_Titkos_uticellal_inditanak_repuloket_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d24156-daa8-47bf-9893-93db601cfd2d","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_Titkos_uticellal_inditanak_repuloket_Ausztraliaban","timestamp":"2021. március. 03. 15:05","title":"Titkos úti céllal indítanak repülőjáratokat Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe2a3c3-9a0a-4b8e-a3de-7d8c872916e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kavicsokat és törmelékeket szállító teherautó ütközött össze egy jóval több utassal közlekedő SUV-val.","shortLead":"Egy kavicsokat és törmelékeket szállító teherautó ütközött össze egy jóval több utassal közlekedő SUV-val.","id":"20210303_kalifornia_baleset_karambol_suv_ford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fe2a3c3-9a0a-4b8e-a3de-7d8c872916e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20380305-69e7-4956-b40a-a45a50188b3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_kalifornia_baleset_karambol_suv_ford","timestamp":"2021. március. 03. 06:00","title":"Legalább 13 halottja van egy kaliforniai horrorbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4098902-d3ac-48b4-9a68-0272b12a4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új jogviszony miatt több helyen felmondtak vagy leállt az ellátás. A szakszervezet úgy látja: hozzá kell nyúlni a törvényhez.","shortLead":"Az új jogviszony miatt több helyen felmondtak vagy leállt az ellátás. A szakszervezet úgy látja: hozzá kell nyúlni...","id":"20210302_egeszsegugy_jogviszony_torveny_szakszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4098902-d3ac-48b4-9a68-0272b12a4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a5bdf1-8b27-4bbc-8984-9aad77012a38","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_egeszsegugy_jogviszony_torveny_szakszervezet","timestamp":"2021. március. 02. 14:22","title":"A szakszervezet szerint módosítani kell az egészségügyi dolgozókra vonatkozó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]