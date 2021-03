Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autókat többnyire születésnapra, karácsonyra vagy diplomaosztóra vásárolták a vevők, akik közé csakis ajánlással lehetett bekerülni. ","shortLead":"Az autókat többnyire születésnapra, karácsonyra vagy diplomaosztóra vásárolták a vevők, akik közé csakis ajánlással...","id":"20210302_luxusautok_bunbanda_nav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef8daab-43a8-4a0c-bbc7-9304f7f37ab3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_luxusautok_bunbanda_nav","timestamp":"2021. március. 02. 12:10","title":"Félmilliárdos kárt okozott a luxusautókkal seftelő bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőápolót többek között az egészségügy helyzete dühítette, kommentje miatt azonban már a vele szövetséges ellenzéki polgármestert is támadják.","shortLead":"A mentőápolót többek között az egészségügy helyzete dühítette, kommentje miatt azonban már a vele szövetséges ellenzéki...","id":"20210302_koronavirus_ebola_balmazujvaros_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=343345c3-1156-4746-af8d-7d3020786a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7b5244-a059-4533-ad1a-82f7a43c58f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_koronavirus_ebola_balmazujvaros_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 02. 20:59","title":"Dühből ebolázott Orbán vakcinás képe alatt egy balmazújvárosi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január óta 50 forinttal nőtt az üzemanyag literenkénti átlagára.","shortLead":"Január óta 50 forinttal nőtt az üzemanyag literenkénti átlagára.","id":"20210303_benzinar_dragulas_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71107a14-d53d-4e03-b892-ec5cc7b962ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_benzinar_dragulas_uzemanyag","timestamp":"2021. március. 03. 08:38","title":"Megint feljebb kúszott a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f5a299-7b00-4a94-8f5b-63297805ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyi tiltakozás hatására nem engedi a kazincbarcikai polgármester, hogy egy játszótér helyén épüljön gyorsétterem.","shortLead":"A helyi tiltakozás hatására nem engedi a kazincbarcikai polgármester, hogy egy játszótér helyén épüljön gyorsétterem.","id":"20210304_Kazincbarcika_gyorsetterem_jatszoter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f5a299-7b00-4a94-8f5b-63297805ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1159d696-f718-46fe-9ca9-b0be5503cf18","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210304_Kazincbarcika_gyorsetterem_jatszoter","timestamp":"2021. március. 04. 10:49","title":"Nem épülhet meg Kazincbarcika első gyorsétterme, mert egy játszótér helyén lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c407c7aa-0268-447b-8eb1-1ab5e1d24717","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pekingben feltételesen engedélyeztek a hatóságok egy olyan Covid–19 elleni oltóanyagot, amely minden korábbinál hosszabb védettséget adhat a vírus ellen – közölte a China Daily.","shortLead":"Pekingben feltételesen engedélyeztek a hatóságok egy olyan Covid–19 elleni oltóanyagot, amely minden korábbinál...","id":"20210302_A_kinaiak_allitjak_egy_uj_vakcinajuk_keteves_vedettseget_ad_a_koronavirussal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c407c7aa-0268-447b-8eb1-1ab5e1d24717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7676bc4-4c41-4322-afea-eabe683d640c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_A_kinaiak_allitjak_egy_uj_vakcinajuk_keteves_vedettseget_ad_a_koronavirussal_szemben","timestamp":"2021. március. 02. 15:12","title":"A kínaiak állítják, egy új vakcinájuk kétéves védettséget ad a koronavírussal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy, a rendezőt becsmérlő levelet a fiának is elküldött a bangladesi ikrek szétválasztását szevező alapítvány alapítója, aki meg akarta szavaztatni azt is, hogy elvegyék Csókay András agysebész telefonját.","shortLead":"Egy, a rendezőt becsmérlő levelet a fiának is elküldött a bangladesi ikrek szétválasztását szevező alapítvány...","id":"20210302_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Szasz_Janos_rendezo_jogvitajarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982bc6c2-781c-429a-a4ac-77ce66590c6d","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Ujabb_reszletek_derultek_ki_Szasz_Janos_rendezo_jogvitajarol","timestamp":"2021. március. 02. 21:21","title":"Újabb részletek derültek ki Szász János rendező jogvitájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bcbba0-57d4-4aad-b4d1-fe3fd2b6f81f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azokon az egyetemeken is nagy átalakítás következhet, amelyek nem vettek részt a modellváltásban.","shortLead":"Azokon az egyetemeken is nagy átalakítás következhet, amelyek nem vettek részt a modellváltásban.","id":"20210303_Uj_finanszirozasi_rendszer_egyetemek_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1bcbba0-57d4-4aad-b4d1-fe3fd2b6f81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6871b51d-cff6-4a86-910e-e7570f4a0d80","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Uj_finanszirozasi_rendszer_egyetemek_oktatas","timestamp":"2021. március. 03. 07:29","title":"Új finanszírozási rendszer jöhet ősztől az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyszerű dizájn a digitális térben is jól mutat majd – vélik a franciák.","shortLead":"Az egyszerű dizájn a digitális térben is jól mutat majd – vélik a franciák.","id":"20210303_Vasarely_altal_rajzolt_egykori_Renault_logo_atdolgozasa_lett_megint_a_marka_emblemaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f4265-ebcf-4798-b73f-42ab11be5811","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Vasarely_altal_rajzolt_egykori_Renault_logo_atdolgozasa_lett_megint_a_marka_emblemaja","timestamp":"2021. március. 03. 15:40","title":"Vasarely emblémája inspirálta a Renault új logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]