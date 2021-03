A 2020-as év egyik legizgalmasabb fejleménye volt a techiparban, hogy a Microsoft kivetette a hálóját a ZeniMax Mediára. A redmondi cég 7,5 milliárd dollárt, vagyis átszámítva mintegy 2314 milliárd forintot adna a cégóriásért, amiért cserébe hozzá kerülnek többek között

a Bethesda Softworks,

a Bethesda Game Studios,

az id Software,

a ZeniMax Online Studios,

az Arkane,

a MachineGames,

a Tango Gameworks,

az Alpha Dog, valamint

a Roundhouse Studios

játékfejlesztő vállalatok is. Persze az üzletre még a különböző felügyeleteknek és hatóságoknak is rá kell bólintaniuk. Ezen a téren kapott most jó hírt a Microsoft. Az Európai Bizottság bejelentette, jóváhagyja a felvásárlást, mert szerintük piaci szempontból semmi nem indokolja annak megakadályozását.

A bizottság arra jutott, hogy a tervezett akvizíció nem sérti a piaci versenyt

– áll az EB által kiadott közleményben. Az üzletet az ilyenkor szokásos eljárás keretében vizsgálták.

Az ügylet elviekben 2021 második felében zárulhat le, és ezek után olyan játékok jogai kerülnek a Microsofthoz, mint a Doom, a Fallout, a The Elder Scrolls, a Dishonored vagy a Prey. Ezek bekerülhetnek az Xbox Game Passba is, komoly riválist teremtve ezzel a PlayStationt forgalmazó Sonynak.

