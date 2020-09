Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében ambiciózus vállalást tett: a korábbi 40 helyett 55 százalékkal kell csökkenteni a károsanyag-kibocsátást. Több ország az eddig előírtnál is nagyobb csökkentést vállalt – csak sajnos pont nem a legnagyobb kibocsátók. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében ambiciózus vállalást tett: a korábbi 40 helyett 55 százalékkal kell...","id":"20200921_Az_EU_ambiciozusabb_klimacelja_technikailag_kivitelezheto_es_gazdasagilag_is_megerne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dbb71e-22e5-4d7a-bd56-5a0334dc9f19","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Az_EU_ambiciozusabb_klimacelja_technikailag_kivitelezheto_es_gazdasagilag_is_megerne","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:15","title":"Nagyot vállalt az EU, de nem irreális, hogy 55 százalékkal csökkenjen a kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb12983-7bca-4142-93e9-51e1046af3cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 410,3 kilogramm súlyú tök nyerte meg Japánban a szigetország legnagyobb töke címéért folyó versengést.



","shortLead":"Egy 410,3 kilogramm súlyú tök nyerte meg Japánban a szigetország legnagyobb töke címéért folyó versengést.



","id":"20200921_Megvan_Japan_legnagyobb_toke_tobb_mint_400_kilos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb12983-7bca-4142-93e9-51e1046af3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b1a9cd-7744-4da4-88cf-8197613f8ac0","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Megvan_Japan_legnagyobb_toke_tobb_mint_400_kilos","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:15","title":"Megvan Japán legnagyobb töke: több mint 400 kilós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust Romániában.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust Romániában.","id":"20200919_romania_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55c3da8-7076-4805-a197-2d2523276395","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_romania_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:28","title":"Romániában már 4400 halálos áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb kritikusa egyre jobban van.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb kritikusa egyre jobban van.","id":"20200919_navalnij_lepcso_idegmereg_mergezes_oroszoroszag_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98227583-d5b3-4d2e-b740-01051ea1717f","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_navalnij_lepcso_idegmereg_mergezes_oroszoroszag_ellenzek","timestamp":"2020. szeptember. 19. 18:32","title":"A megmérgezett Navalnij felkelt az ágyából és lépcsőzött egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7e046-dddb-4711-b9ac-4f40131f837d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már bőven 10 ezer forint alatt jár az OTP árfolyama.","shortLead":"Már bőven 10 ezer forint alatt jár az OTP árfolyama.","id":"20200921_otp_reszveny_bet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7e046-dddb-4711-b9ac-4f40131f837d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aabb1c4-4770-487f-ac22-c10181264559","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_otp_reszveny_bet","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:36","title":"Nagyot estek az OTP részvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802f0a24-a99b-4bcb-92ec-b3f72472f6ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi virológus szerint a koronavírus-járványt normál intézkedésekkel nem lehet megállítani.","shortLead":"A pécsi virológus szerint a koronavírus-járványt normál intézkedésekkel nem lehet megállítani.","id":"20200919_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802f0a24-a99b-4bcb-92ec-b3f72472f6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f2008-bf09-4298-8155-62f58bff7192","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. szeptember. 19. 18:49","title":"Jakab: 2021 első felében indulhat a vakcinák tömeggyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4330818d-4609-4a3e-b620-830b9f4786b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint a Fidesz európai parlamenti képviselőjének családjához is került egy államilag támogatott programra kapott milliókból. Az erről szóló kérdést a legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészségre továbbította.\r

","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a Fidesz európai parlamenti képviselőjének családjához is került egy államilag támogatott...","id":"20200921_jaroka_livia_hadhazy_akos_polt_peter_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4330818d-4609-4a3e-b620-830b9f4786b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaad4e61-7643-4e29-91d6-9fb7892f7060","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_jaroka_livia_hadhazy_akos_polt_peter_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:34","title":"Feljelentésnek vette a Járóka Lívia ügyében feltett kérdést Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában, így az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 175 ezret, a napi halálesetek számát tekintve pedig Ukrajna már második az európai országok között - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által vasárnap közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.","shortLead":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában...","id":"20200920_Kozel_haromezer_uj_fertozott_van_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01420b40-d686-4ced-b4ef-46def1633eab","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Kozel_haromezer_uj_fertozott_van_Ukrajnaban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:05","title":"Közel háromezer új fertőzött van Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]