A Xiaomi a legfrissebb pletykák szerint 2021 második felében állhat elő azzal a telefonjával, amit már 200W-os töltővel is lehet majd tölteni.

Az elmúlt néhány évben nemcsak azon versenyeztek a mobilgyártók, hogy ki tud jobb kamerát szerelni a telefonjába, hanem azon is, hogy melyik cég tud gyorsabban feltölthető mobilokkal előrukkolni. Az Oppo 2020 nyarán mutatta be a 125 W-os töltési technológiáját – ami az első tesztek alapján csalódás volt –, a Huaweiről pedig azt pletykálták az év elején, hogy 135 W-os töltővel rukkolhat elő. Most a Xiaomiról hallani hasonlókat, és ha az információ igaznak bizonyul, úgy nem egy fokkal lesz erősebb a kínai cég fejlesztése.

A Digital Chat Station néven ismert szivárogtató a kínai közösségi oldalon, a Weibón tette közzé azt az információt, amely szerint a Xiaomi egy 200W-os vezetékes töltési technológiával felszerelt mobilon dolgozik, ami 2021 második felében debütálhat majd – írja a GSMArena.

A telefon 5000 mAh akkumulátorát emellett vezeték nélkül is lehet majd tölteni, sőt a készülékkel más eszközök akkumulátorát is fel lehet majd pumpálni. A szivárogtató szerint bár az eszköz az év második felére várható, nagyban hasonlít az a Xiaomi Mi 11 Ultrára.

A tavalyi évben bemutatott Xiaomi Mi 10 Ultra 120W-os töltési technológiát kapott, így elviekben nem kizárt, hogy ennél is gyorsabb megoldás érkezhet az új csúcsmobilba.

