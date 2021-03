Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0e42601-0244-4e41-94f9-b2cb0c91252b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Verkada nevű biztonsági cég rendszerébe bejutó hackerek szerint meg sem kellett erőltetniük magukat ahhoz, hogy hozzáférjenek a kamerák képéhez és az elmentett archívumhoz.","shortLead":"A Verkada nevű biztonsági cég rendszerébe bejutó hackerek szerint meg sem kellett erőltetniük magukat ahhoz...","id":"20210310_verkada_adatszivargas_hackertamadas_hackeles_tesla_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e42601-0244-4e41-94f9-b2cb0c91252b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0bd633-d3f6-49a4-9c84-226844873cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_verkada_adatszivargas_hackertamadas_hackeles_tesla_gyar","timestamp":"2021. március. 10. 07:33","title":"Feltörtek 150 ezer biztonsági kamerát a hackerek Amerikában, a Tesla gyárába is benéztek velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc72ecb-2be5-4135-aa1a-fead857f51ad","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendezőt 85 éves korában érte a halál. Leghíresebb alkotása a Muhammad Aliról szóló Amikor királyok voltunk, amelyért 1997-ben kapott Oscart.","shortLead":"A rendezőt 85 éves korában érte a halál. Leghíresebb alkotása a Muhammad Aliról szóló Amikor királyok voltunk, amelyért...","id":"20210309_halalozas_halal_Elhunyt_Leon_Gast_Oscardijas_dokumentumfilmrendezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc72ecb-2be5-4135-aa1a-fead857f51ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf432b9d-2638-405b-a277-18436ecc6e90","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_halalozas_halal_Elhunyt_Leon_Gast_Oscardijas_dokumentumfilmrendezo","timestamp":"2021. március. 09. 15:55","title":"Elhunyt Leon Gast Oscar-díjas dokumentumfilm-rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírus mennyisége egyenesen arányos a betegség súlyosságával.","shortLead":"A vírus mennyisége egyenesen arányos a betegség súlyosságával.","id":"20210311_Brit_varins_mutacio_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ee125b-35ab-4458-833e-8322cad4d6eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_Brit_varins_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 10:37","title":"Akár 20-szor több vírus is lehet a brit mutáció által fertőzött emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európia Bizottság azt reméli, hogy a nyárra talpra áll a turizmus az unióban.","shortLead":"Az Európia Bizottság azt reméli, hogy a nyárra talpra áll a turizmus az unióban.","id":"20210309_Europai_Unio_oltasi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbabdc9f-93ad-46c5-b553-cade94f0db6c","keywords":null,"link":"/vilag/20210309_Europai_Unio_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 09. 21:35","title":"Az unióban nem engedélyezett vakcinák is bekerülhetnek az EU oltási igazolványába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","shortLead":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","id":"20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201bed8-976d-42fc-9209-740fa4994cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","timestamp":"2021. március. 11. 07:47","title":"Szakadékba zuhant egy iskolásokat szállító busz Indonéziában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5c44b4-b354-4306-9509-2c8d07971adc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oculus VR társalapítója, Nirav Patel egy olyan laptopot álmodott meg, amiben a tulajdonosok cserélgethetik az alkatrészeket.","shortLead":"Az Oculus VR társalapítója, Nirav Patel egy olyan laptopot álmodott meg, amiben a tulajdonosok cserélgethetik...","id":"20210310_framework_laptop_szerelheto_laptop_modularis_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5c44b4-b354-4306-9509-2c8d07971adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb028f0-d74d-4bfc-b9d9-3c83b238c169","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_framework_laptop_szerelheto_laptop_modularis_laptop","timestamp":"2021. március. 10. 11:03","title":"Erősebb processzort szeretne a laptopjába? Ebben bármikor kicserélheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","shortLead":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","id":"20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06453987-0a24-4114-95d3-4f4d801880e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","timestamp":"2021. március. 10. 21:31","title":"Több száz gyereket oltottak be Izraelben, nem tapasztaltak súlyos mellékhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az alagutat este 11 és péntek reggel 5 óra között lezárják.","shortLead":"Az alagutat este 11 és péntek reggel 5 óra között lezárják.","id":"20210311_Csutortok_ejjel_mossak_a_Varalagutat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcacedb-8d9e-4286-be9c-f49f962dd750","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Csutortok_ejjel_mossak_a_Varalagutat","timestamp":"2021. március. 11. 08:43","title":"Csütörtök éjjel mossák a Váralagutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]