[{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság eddig egy exportengedélyt sem tagadott meg, most viszont támogatta a döntést.","shortLead":"Az Európai Bizottság eddig egy exportengedélyt sem tagadott meg, most viszont támogatta a döntést.","id":"20210304_Olaszorszag_Ausztralia_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e638ec2b-1dbd-49f6-8aea-996533307d78","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_Olaszorszag_Ausztralia_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. március. 04. 18:43","title":"Olaszország nem engedélyezte, hogy Ausztráliába szállítsanak negyedmillió adag AstraZeneca-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ed0618-c576-4b29-bf34-00c73420458b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nubia bemutatta új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, amivel sikerült beelőzniük a rivális Asust.","shortLead":"A Nubia bemutatta új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, amivel sikerült beelőzniük a rivális Asust.","id":"20210305_nubia_red_magic_6_dao_telefon_jatekosoknak_gamer_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4ed0618-c576-4b29-bf34-00c73420458b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2a4b44-4619-4702-b9d3-c3a6652da363","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_nubia_red_magic_6_dao_telefon_jatekosoknak_gamer_telefon","timestamp":"2021. március. 05. 13:03","title":"18 GB RAM telefonban: itt a Nubia új csúcsmobilja, a Red Magic 6 Dao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39eb6fe-6c24-410e-be61-775b1eb6fc93","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"A szerencsejáték-üzlet teljes skáláját átfogó osztrák multi, a Novomatic nagyban függött a jogi környezettől, ezért igyekezett befolyást szerezni – pártoktól függetlenül – a mindenkori kormányoknál.","shortLead":"A szerencsejáték-üzlet teljes skáláját átfogó osztrák multi, a Novomatic nagyban függött a jogi környezettől, ezért...","id":"202109__novomatic__hentesbol_milliardos__politikai_penzek__jatekpenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e39eb6fe-6c24-410e-be61-775b1eb6fc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d9a9f8-c4d4-48b9-a592-2ebedd0d9c57","keywords":null,"link":"/360/202109__novomatic__hentesbol_milliardos__politikai_penzek__jatekpenzek","timestamp":"2021. március. 05. 16:00","title":"Az osztrák kormány és a szerencsejáték-óriáscég közös botrányától hangos Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f2bd17-360e-41d4-b5be-5b7856492a1a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Spiegel úgy értékeli a Fidesz kivonulását a Néppárt parlamenti frakciójából, hogy a magyar miniszterelnök útját romok szegélyezik, de ebben nyakig benne vannak az európai kereszténydemokraták is. ","shortLead":"A Spiegel úgy értékeli a Fidesz kivonulását a Néppárt parlamenti frakciójából, hogy a magyar miniszterelnök útját romok...","id":"20210305_Spiegel_Orban_felegeti_a_hidakat_maga_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61f2bd17-360e-41d4-b5be-5b7856492a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b65906-fa61-4dff-93e3-44b87a500292","keywords":null,"link":"/360/20210305_Spiegel_Orban_felegeti_a_hidakat_maga_mogott","timestamp":"2021. március. 05. 07:23","title":"Spiegel: Orbán felégeti a hidakat maga mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elhagyhatta a herceg a szívklinikát, a magánkórházban még folytatják a kezelését.","shortLead":"Elhagyhatta a herceg a szívklinikát, a magánkórházban még folytatják a kezelését.","id":"20210305_Fulop_herceg_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499b4e9d-740f-48b2-97b2-3d2c461bc343","keywords":null,"link":"/elet/20210305_Fulop_herceg_korhaz","timestamp":"2021. március. 05. 17:12","title":"Visszavitték Fülöp herceget a londoni magánkórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már most sokan fekszenek kórházban, Orbán Viktor szerint a következő napokban akár húszezren is bekerülhetnek.","shortLead":"Már most sokan fekszenek kórházban, Orbán Viktor szerint a következő napokban akár húszezren is bekerülhetnek.","id":"20210305_Koronavirus143_halott_6369_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06506b9-9c23-4727-ae85-085a00969386","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Koronavirus143_halott_6369_fertozott","timestamp":"2021. március. 05. 08:22","title":"Koronavírus: 6369 fertőzöttet találtak, 143 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi szakértő szerint az üzletek bezárását úgy lépi meg a kormány, hogy előtte nem próbáltak ki finomabb védekezést.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint az üzletek bezárását úgy lépi meg a kormány, hogy előtte nem próbáltak ki finomabb...","id":"20210304_Kunetz_boltzar_koronavirus_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36835585-f2f2-4fec-af64-08d430a3486d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Kunetz_boltzar_koronavirus_lezaras","timestamp":"2021. március. 04. 14:23","title":"Kunetz: Tömegnyomor lehet a nyitva tartó üzletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","shortLead":"Az FFP2-es maszk az idei év vécépapírja.","id":"20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb80e464-4b3b-49e4-96e4-22ff09f42d29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_ffp2_koronavirus_gyogyszertar","timestamp":"2021. március. 04. 11:22","title":"Már most nagyon nehéz FFP2-es maszkokhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]