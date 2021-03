Régóta pletykálják már az iparágban, hogy a Samsung kivezeti a Note-sorozatot a piacról. Ennek oka, hogy néhány éve megérkeztek a cég Fold és Flip készülékei, vagyis a hajlítható mobilok. A dél-koreai cég számításai szerint ezek iránt folyamatosan növekedni fog a kereslet a következő években, így a Galaxy S-sorozat mellett ezek jelentik majd a fő csapásirányt.

A tavalyi év végén már arról is lehetett hallani, hogy 2021-ben nem ad ki Note-sorozatú mobilt a Samsung, és ezt erősítette meg az is, hogy a Galaxy S21-ek ugyanúgy megkapták a Note-hoz tartozó S Pen támogatását, mint ahogy elviekben a Galaxy Z Fold3 is megkapja majd. Most viszont egy új hír látott napvilágot, ami alapján úgy tűnik, mégsem kapálja el a dél-koreai cég a szériát.

© László Ferenc

A Bloomberg beszámolója szerint nemrég a részvényeseknek tartott tájékoztatón DJ Koh, a Samsung vezére arról beszélt, hogy a vállalat "megfontolja", hogy az idei évben nem ad ki új Note-ot a piacon kialakult globális processzorhiány miatt. Emellett az sem tett jót, hogy februárban Texasban komoly áramkimaradás volt, ami miatt az austini gyártósor még mindig nem tud 100 százalékon pörögni. Koh szerint a kialakult helyzet miatt újra kell gondolni a mobilok kiadását, ami azt is magával hozhatja, hogy 2022-ben újabb Note-mobilt dobnak majd piacra.

A lap megjegyzi, hogy bár a Note-telefonok az összes mobileladás 5 százalékát teszik ki, a kimaradása ennél valószínűleg nagyobb mértékben érezteti majd hatását a Samsung bevételein, ezek a készülékek ugyanis a legdrágábbak a cég kínálatában.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.