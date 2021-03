Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bece5078-b289-4ac1-9e74-f479b0565b75","c_author":"HVG","category":"360","description":"Női edzők emelhetnék a férfilabdarúgás színvonalát XXI. századira. A meglepő kijelentés Pete Holmestól, a nottinghami Trent Egyetem edzéselmélettel és edzőképzéssel foglalkozó kutatójától származik. ","shortLead":"Női edzők emelhetnék a férfilabdarúgás színvonalát XXI. századira. A meglepő kijelentés Pete Holmestól, a nottinghami...","id":"202111_noi_futballedzok_a_novekedes_kulturaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bece5078-b289-4ac1-9e74-f479b0565b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b791940-6719-4d03-8492-b5d88c42e9b9","keywords":null,"link":"/360/202111_noi_futballedzok_a_novekedes_kulturaja","timestamp":"2021. március. 19. 16:00","title":"Női edzők kellenének a férfiak focijába – állítja egy kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ac24e6-fb88-4c35-b91b-311f12ecf55c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SLS az Apolló-korszak Saturn-V hordozórakétájánál is erőteljesebb. Ha minden jól megy, ez repíti majd az űrhajósokat a Holdra.","shortLead":"Az SLS az Apolló-korszak Saturn-V hordozórakétájánál is erőteljesebb. Ha minden jól megy, ez repíti majd az űrhajósokat...","id":"20210319_nasa_raketa_sls_hold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40ac24e6-fb88-4c35-b91b-311f12ecf55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8519a2f4-9625-4a74-96b8-589ba3c818bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_nasa_raketa_sls_hold","timestamp":"2021. március. 19. 11:33","title":"Újabb siker a NASA-nál: tökéletesen működik az új megarakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos immunreakció jelentkezett néhány embernél, amit az oltáson kívül más nem indokolhat – ezzel az elmélettel állt elő egy norvég orvosi csoport.","shortLead":"Súlyos immunreakció jelentkezett néhány embernél, amit az oltáson kívül más nem indokolhat – ezzel az elmélettel állt...","id":"20210318_Norveg_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492346e6-0a1e-4522-9de2-fadd61438399","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_Norveg_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. március. 18. 16:33","title":"Norvég kutatók állítják, rájöttek, miért lettek néhányan rosszul az AstraZeneca vakcinájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gondja támadt egy 2016-ban publikált bejegyzéssel az Adobe-nak, ezért utólag, öt évvel a poszt írása után hivatalos eljárást kezdeményezett annak közzétevője ellen.","shortLead":"Gondja támadt egy 2016-ban publikált bejegyzéssel az Adobe-nak, ezért utólag, öt évvel a poszt írása után hivatalos...","id":"20210319_adobe_acrobat_reader_ms_dos_pdf_olvaso_dcma_ertesites_kalozkodas_masolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e608f61f-d746-44db-8c2c-ffe42c66c076","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_adobe_acrobat_reader_ms_dos_pdf_olvaso_dcma_ertesites_kalozkodas_masolat","timestamp":"2021. március. 19. 09:03","title":"Egy 27 évvel ezelőtti PDF-ügy miatt vett üldözőbe egy internetezőt az Adobe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint egyelőre semmi nem bizonyítja, hogy a kínai férfi kábítószerfogyasztó lett volna.","shortLead":"A hatóság szerint egyelőre semmi nem bizonyítja, hogy a kínai férfi kábítószerfogyasztó lett volna.","id":"20210318_kinai_ferfi_honvedkorhaz_covid_osztaly_ollo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e7867d-960f-4290-9138-935f0c3bbb7f","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kinai_ferfi_honvedkorhaz_covid_osztaly_ollo","timestamp":"2021. március. 18. 12:10","title":"Sokkoló részleteket osztott meg a rendőrség a Honvédkórházban megölt nő támadójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcd0f5e-21fa-4eed-bda4-ab4e5ac0df85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó esély van rá, hogy Európában részben vagy teljesen el fog veszni még egy nyári turistaszezon a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Jó esély van rá, hogy Európában részben vagy teljesen el fog veszni még egy nyári turistaszezon a koronavírus-járvány...","id":"20210318_Morgan_Stanley_Veszelyben_a_nyari_szezon_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efcd0f5e-21fa-4eed-bda4-ab4e5ac0df85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ee2398-b253-4a95-8eb1-bdb648d5e2b1","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Morgan_Stanley_Veszelyben_a_nyari_szezon_Europaban","timestamp":"2021. március. 18. 14:44","title":"Könnyen lehet, hogy az idei nyári turisztikai szezon is elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbaa1f6-2e09-4276-94be-ac393a27ee0d","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Mi lenne, ha a szódában is lenne alkohol? Hát a világ egyik legnagyobb sikere. Az alkoholos, enyhén gyümölcsös ásványvíz, a hard seltzer néhány év alatt minden várakozásnál nagyobb piacot hódított meg, és most Magyarországra is megérkezett. Megkóstoltuk.","shortLead":"Mi lenne, ha a szódában is lenne alkohol? Hát a világ egyik legnagyobb sikere. Az alkoholos, enyhén gyümölcsös...","id":"20210317_hard_seltzer_magyarorszagon_dreher_viper_alkoholos_szoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adbaa1f6-2e09-4276-94be-ac393a27ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12076c5-441c-4e73-941f-9253b52f61db","keywords":null,"link":"/elet/20210317_hard_seltzer_magyarorszagon_dreher_viper_alkoholos_szoda","timestamp":"2021. március. 17. 20:00","title":"Itt az új siker: már a víztől is be lehet rúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folytatódik a sokévi átlagnál hűvösebb idő.","shortLead":"Folytatódik a sokévi átlagnál hűvösebb idő.","id":"20210319_hozapor_zivatar_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af5ce78-260c-4e06-a335-b7d1cfe62476","keywords":null,"link":"/elet/20210319_hozapor_zivatar_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 19. 05:21","title":"Hózápor, zivatar is előfordulhat ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]