Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák meg.","shortLead":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák...","id":"20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdae495-4c49-47eb-8692-4f19b35cc577","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","timestamp":"2021. március. 20. 19:26","title":"Nincs megállapodás a BKV-nál, sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412c5a9d-16e0-4d89-85e2-dedf30763d34","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvánnyal a házhozszállítás és így az étel- és italtárolók piaca is felpörgött, miközben hamarosan eljön a határideje az egyszer használatos csomagolóanyagok betiltásának. Az alternatívák azonban, ahogy a példákon is látjuk, nem feltétlenül jelentenek minden szempontból jobb, olcsóbb, és zöldebb lehetőséget.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal a házhozszállítás és így az étel- és italtárolók piaca is felpörgött, miközben hamarosan eljön...","id":"20210321_etelcsomagolas_ujrahasznositas_muanyag_zhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=412c5a9d-16e0-4d89-85e2-dedf30763d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab825ab-bcb0-40f6-a0f5-25e73f3f6254","keywords":null,"link":"/zhvg/20210321_etelcsomagolas_ujrahasznositas_muanyag_zhvg","timestamp":"2021. március. 21. 17:00","title":"Jobb lesz a környezetnek, ha betiltják az egyszer használatos műanyag ételdobozokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton keletkezett a tűz a XI. kerület erdős részén.","shortLead":"Szombaton keletkezett a tűz a XI. kerület erdős részén.","id":"20210321_Holttestet_talaltak_egy_leegett_satorban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c6539d-c0e5-418a-8ae7-ccb41842056c","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Holttestet_talaltak_egy_leegett_satorban","timestamp":"2021. március. 21. 10:37","title":"Holttestet találtak egy leégett sátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed71a416-bd0a-43da-8fc6-798bf1f03964","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Medisafe startup 30 millió dolláros tőkeinjekciót kapott a hét napjaival feliratozott gyógyszeradagoló dobozt kiváltó platformja fejlesztésére. ","shortLead":"A Medisafe startup 30 millió dolláros tőkeinjekciót kapott a hét napjaival feliratozott gyógyszeradagoló dobozt kiváltó...","id":"202111_digitalis_gyogyszeradagolas_tablettapp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed71a416-bd0a-43da-8fc6-798bf1f03964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112ea439-f7a2-4c54-b297-cabbe3d0ac0e","keywords":null,"link":"/360/202111_digitalis_gyogyszeradagolas_tablettapp","timestamp":"2021. március. 21. 11:10","title":"Apjuk majdnem belehalt a rossz gyógyszeradagolásba, csináltak hát erre egy appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha sikerül lefejleszteni, sokkal egyszerűbbé válhat az akár évente megismételt védőoltás.","shortLead":"Ha sikerül lefejleszteni, sokkal egyszerűbbé válhat az akár évente megismételt védőoltás.","id":"20210321_koronavirus_tabletta_oramed_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2994b28b-3a9a-413b-8973-2d04fe772b7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_koronavirus_tabletta_oramed_vakcina","timestamp":"2021. március. 21. 21:47","title":"Hamarosan tesztelni kezdik a tablettává alakított koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","shortLead":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","id":"20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391969cc-6864-4c79-ae6f-f84c770e0a36","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","timestamp":"2021. március. 21. 13:25","title":"1,5 évvel csökkenti a vezérigazgatók várható élettartamát egy válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk a szövegben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: dubajozás, gyilkos, szakítás, fenyegetés, díjpolitika.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, ezeknek...","id":"20210321_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d991a1-cf52-4767-b86f-aada18778b9b","keywords":null,"link":"/360/20210321_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. március. 21. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya töpreng, kik is azok a propagandisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67168923-23e9-42d4-8079-361f553a0123","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német közrádiónak az is feltűnt, milyen sok nemzetközi sportesemény van Magyarországon a járvány idején, miközben más országok karanténba zárkóztak ezen a téren is.","shortLead":"A német közrádiónak az is feltűnt, milyen sok nemzetközi sportesemény van Magyarországon a járvány idején, miközben más...","id":"20210322_sport_Magyarorszag_Deutschlandfunk_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67168923-23e9-42d4-8079-361f553a0123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c07ce4-8981-4efe-bbe1-a4d482b1cd99","keywords":null,"link":"/360/20210322_sport_Magyarorszag_Deutschlandfunk_lapszemle","timestamp":"2021. március. 22. 07:40","title":"A Deutschlandfunk kiszúrta, mekkora elánnal dicsérik Guardioláék a Puskás Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]