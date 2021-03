Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06ebbdc2-2c28-46a0-a90b-9fc1dca5d038","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tüdőátültetés után is lehet teljes életet élni - ez a tanulsága Barnabás történetének, aki egy sikeres transzplantáció után pár évvel a Kilimandzsárót is megmászta. Részlet Mocsonoky Anna Szervátültetett vagyok című könyvéből.","shortLead":"Tüdőátültetés után is lehet teljes életet élni - ez a tanulsága Barnabás történetének, aki egy sikeres transzplantáció...","id":"20210321_tudotranszpantalt_visszaemlekezese_barnabas_kilimandzsaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06ebbdc2-2c28-46a0-a90b-9fc1dca5d038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50eb8e91-8ff0-4e01-9a50-3e7b467f819a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210321_tudotranszpantalt_visszaemlekezese_barnabas_kilimandzsaro","timestamp":"2021. március. 21. 17:15","title":"\"Igyekszem jól kihasználni az életet\" - Egy tüdőtranszpantált inspiráló vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09948371-aacd-4d98-9d2e-9134cf908e83","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A legutóbbi, 2016-os ötkarikás játékokon bár más összeállításban, de bronzérmet szerzett a magyar válogatott.\r

","shortLead":"A legutóbbi, 2016-os ötkarikás játékokon bár más összeállításban, de bronzérmet szerzett a magyar válogatott.\r

","id":"20210322_Tokioi_olimpia_ferfi_parbajtorcsapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09948371-aacd-4d98-9d2e-9134cf908e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c5d844-69ea-4e1c-886c-b9d7a4a812d1","keywords":null,"link":"/sport/20210322_Tokioi_olimpia_ferfi_parbajtorcsapat","timestamp":"2021. március. 22. 14:04","title":"Nem jutott ki a tokiói olimpiára a férfipárbajtőr-csapatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A török kormánypárt szerint a nők védelmére hozott egyezmény szövege is felelős az egyre több válásért. Joe Biden közleményben fejezte ki csalódottságát.","shortLead":"A török kormánypárt szerint a nők védelmére hozott egyezmény szövege is felelős az egyre több válásért. Joe Biden...","id":"20210321_Az_USA_es_Europa_is_nekiment_Torokorszagnak_az_Isztambuli_Egyezmenybol_valo_kilepes_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f4a85c-bd5c-4948-8cd3-81a4cf256c41","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Az_USA_es_Europa_is_nekiment_Torokorszagnak_az_Isztambuli_Egyezmenybol_valo_kilepes_miatt","timestamp":"2021. március. 21. 19:19","title":"Az USA és Európa is nekiment Erdogannak az Isztambuli Egyezményből való kilépés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk a szövegben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: dubajozás, gyilkos, szakítás, fenyegetés, díjpolitika.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, ezeknek...","id":"20210321_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d991a1-cf52-4767-b86f-aada18778b9b","keywords":null,"link":"/360/20210321_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. március. 21. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya töpreng, kik is azok a propagandisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc732d00-a55c-43f7-9c9b-bc87cb4db6b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfilm egy olyan alternatív valóságban játszódik, ahol azoknak, akik szülők akarnak lenni, többfordulós alkalmassági vizsgán kell átesniük. ","shortLead":"A kisfilm egy olyan alternatív valóságban játszódik, ahol azoknak, akik szülők akarnak lenni, többfordulós alkalmassági...","id":"20210322_Masodik_kor_Lovas_Rozi_Molnar_Aron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc732d00-a55c-43f7-9c9b-bc87cb4db6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bed3dac-c41f-48fc-8aba-5e96df483461","keywords":null,"link":"/elet/20210322_Masodik_kor_Lovas_Rozi_Molnar_Aron","timestamp":"2021. március. 22. 16:53","title":"Oscar-jelölés közelébe kerülhet egy Molnár Áronnal és Lovas Rozival forgatott kisfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","shortLead":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","id":"20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4157eebd-d5c4-4867-b8d2-730f62571ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. március. 22. 18:01","title":"Gulyás Gergely: Felelőtlenség és nem elfogadható az, hogy valaki most jár Dubajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európai összehasonlításban igen drága a magyar állam működése, ebben a tekintetben még a laboratóriumnak nevezett Ausztriát is előzzük.","shortLead":"Európai összehasonlításban igen drága a magyar állam működése, ebben a tekintetben még a laboratóriumnak nevezett...","id":"20210322_eurostat_burokracia_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516c5358-b552-44c5-8380-104ffaf9c41d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_eurostat_burokracia_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 22. 07:34","title":"Az Eurostat szerint Európa legdrágábban működő kormánya a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak nem volt fegyvertartási engedélye.","shortLead":"A férfinak nem volt fegyvertartási engedélye.","id":"20210323_janoshalma_lofegyver_orvvadasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d577a6b4-2c37-46e4-93b1-d736e00cff03","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_janoshalma_lofegyver_orvvadasz","timestamp":"2021. március. 23. 08:36","title":"Csőre töltött fegyverrel zavarta el az erdészt és társát egy orvvadász Jánoshalmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]