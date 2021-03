Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"994fc208-7696-48df-b490-6e03f8c09d2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonhárom év után vették elő a Népi Rablétet Péterfy Borival az egyik főszerepben, amelyet több mint tíz éve nem játszottak. Látható lesz a Jubileumi beszélgetések című, kétéves előadás is.","shortLead":"Huszonhárom év után vették elő a Népi Rablétet Péterfy Borival az egyik főszerepben, amelyet több mint tíz éve nem...","id":"20210324_Pinter_Bela_ujra_bemutatja_a_legelso_eloadasat_a_neten_lesz_lathato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=994fc208-7696-48df-b490-6e03f8c09d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e77f9f-15ff-402d-a6f2-d8be1019b4f5","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Pinter_Bela_ujra_bemutatja_a_legelso_eloadasat_a_neten_lesz_lathato","timestamp":"2021. március. 24. 16:19","title":"Pintér Béla újra bemutatja a legelső előadását, a neten lesz látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A döntést aznap jelentette be a kormány, amikor csúcsot döntött az új fertőzöttek és a géppel lélegeztetettek száma. ","shortLead":"A döntést aznap jelentette be a kormány, amikor csúcsot döntött az új fertőzöttek és a géppel lélegeztetettek száma. ","id":"20210323_Soha_ennyi_fertozottet_meg_nem_regisztraltak_Gorogorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9f7562-bdfc-4f0f-822d-beb3b0dba329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Soha_ennyi_fertozottet_meg_nem_regisztraltak_Gorogorszagban","timestamp":"2021. március. 23. 21:05","title":"Utazhat Görögországba, aki megkapta az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e8951e-7fa9-4f5c-ade4-7500ca211340","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hollandiai Tilburgban a Tesla Model X és S típusokat szerelték össze.","shortLead":"A hollandiai Tilburgban a Tesla Model X és S típusokat szerelték össze.","id":"20210323_Leepiti_elso_europai_uzemet_a_Tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55e8951e-7fa9-4f5c-ade4-7500ca211340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5419c47-bd2f-48b3-a1d4-d3cc0bdde5ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Leepiti_elso_europai_uzemet_a_Tesla","timestamp":"2021. március. 23. 09:41","title":"Leépíti első európai üzemét a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Bár a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetői találtak egy ellenőrizhetetlen számot, amiből matematikailag ki lehet hozni, hogy idén többen jelentkeztek, mint tavaly, minden valóban fontos adat szerint történelmi a visszaesés a jelentkezők számában.","shortLead":"Bár a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetői találtak egy ellenőrizhetetlen számot, amiből matematikailag ki...","id":"20210323_szfe_jelentkezesek_szama_lecsokkent_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_2021_vidnyanszky_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28809bf-af47-42c4-9828-883a381799dd","keywords":null,"link":"/elet/20210323_szfe_jelentkezesek_szama_lecsokkent_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_felveteli_2021_vidnyanszky_attila","timestamp":"2021. március. 23. 18:00","title":"Kevesen jelentkeztek az SZFE-re, hiába állítják az ellenkezőjét Vidnyánszkyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","shortLead":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","id":"20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ed9953-f0c9-42a3-a99d-1c3a37de6ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","timestamp":"2021. március. 24. 13:24","title":"Elkezdi az oltásokat az erdőkertesi háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ausztrál és az új-zélandi kormány is kiállt az EU és az USA mellett, azt állítva, hogy bizonyítékok vannak az emberi jogok megsértésére Kínában.","shortLead":"Az ausztrál és az új-zélandi kormány is kiállt az EU és az USA mellett, azt állítva, hogy bizonyítékok vannak az emberi...","id":"20210323_kina_emberi_jogok_ausztral_ujzeland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27101bed-1f0e-4e36-a50a-943dec19a4a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_kina_emberi_jogok_ausztral_ujzeland","timestamp":"2021. március. 23. 05:52","title":"Két külügyminiszter szerint is bizonyítékok vannak arra, hogy Kínában megsértik az emberi jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég megszünteti az előregisztrációt a magánoltásra, ugyanakkor azt ígérik, akik már jelentkeztek, megtarthatják az előfoglalási jogot.","shortLead":"A cég megszünteti az előregisztrációt a magánoltásra, ugyanakkor azt ígérik, akik már jelentkeztek, megtarthatják...","id":"20210324_regisztracios_dij_Nemzetkozi_Oltokozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5258ac21-bcc9-4311-ba46-7a70eb5edeeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_regisztracios_dij_Nemzetkozi_Oltokozpont","timestamp":"2021. március. 24. 05:19","title":"Visszafizeti a regisztrációs díjakat a Nemzetközi Oltóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre nagyobb a botrány az ausztrál parlament körül.","shortLead":"Egyre nagyobb a botrány az ausztrál parlament körül.","id":"20210323_ausztralia_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a070fab-38bf-4b5e-97f3-561a2c5db9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b738540d-9689-458d-911f-bb414ac40ffb","keywords":null,"link":"/elet/20210323_ausztralia_parlament","timestamp":"2021. március. 23. 08:14","title":"A miniszterelnök asztalán szexelő parlamenti dolgozókról került ki videó Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]