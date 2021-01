Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","shortLead":"Közterületen találtak meg egy elhunyt nőt, a rendőrség eddig egy embert állított elő az ügyben. ","id":"20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb7f79b-f11e-4f82-848e-0170a3cf1426","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_salgotarjan_emberoles_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 12. 13:41","title":"Megöltek egy nőt Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank nem készül a forint árfolyamának szándékos rontására, az árfolyam csak annyiban érdekli, amennyiben hatással van az inflációra. A moratórium lejárta után lesznek, akik nem tudnak törleszteni, erre a kormánynak fel kell készülnie.","shortLead":"A jegybank nem készül a forint árfolyamának szándékos rontására, az árfolyam csak annyiban érdekli, amennyiben hatással...","id":"20210114_Jegybanki_alelnok_Fel_kell_keszulni_a_fizeteskeptelen_adosok_megsegitesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0dc0fea-858a-429b-a34e-ebb24e2b460f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Jegybanki_alelnok_Fel_kell_keszulni_a_fizeteskeptelen_adosok_megsegitesere","timestamp":"2021. január. 14. 11:47","title":"Jegybanki alelnök: Addig járatjuk a pénzpumpát, ameddig kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 700 százalékkal nőtt a Tesla piaci értéke, többet ér, mint az őt követő kilenc nagy autógyár együtt. Akad, aki szerint a cég lufi, idő kérdése, mikor pukkad ki, de sok érv szól amellett, hogy folytatni tudják a sikersorozatot.","shortLead":"Egy év alatt 700 százalékkal nőtt a Tesla piaci értéke, többet ér, mint az őt követő kilenc nagy autógyár együtt. Akad...","id":"20210112_Elon_Musk_Teslaja_szarnyal_az_a_kerdes_lufie_vagy_urhajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a5b1ca-8a10-45ca-b348-3366ed5a3d84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_Elon_Musk_Teslaja_szarnyal_az_a_kerdes_lufie_vagy_urhajo","timestamp":"2021. január. 12. 17:14","title":"Elon Musk Teslája szárnyal, az a kérdés, lufi-e vagy űrhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413ccade-e4a3-4dbb-a1c5-8d3d3e4fce42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vision-S koncepció az Alpok útjait járja.","shortLead":"A Vision-S koncepció az Alpok útjait járja.","id":"20210112_Ausztriaban_tunt_fel_a_Sony_elektromos_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413ccade-e4a3-4dbb-a1c5-8d3d3e4fce42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad0f5d5-ffdd-4e04-aac5-2f263711a526","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_Ausztriaban_tunt_fel_a_Sony_elektromos_autoja","timestamp":"2021. január. 12. 20:40","title":"Ausztriában tűnt fel a Sony elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint a jelenlegi vezetés már csak zárt ajtók mögött kommunikál, és abból is világosan látszik, mire készülnek. ","shortLead":"A színésznő szerint a jelenlegi vezetés már csak zárt ajtók mögött kommunikál, és abból is világosan látszik, mire...","id":"20210113_Fullajtar_Andrea_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194b6fae-dbbc-405f-8333-817e3be2c6ac","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Fullajtar_Andrea_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2021. január. 13. 23:27","title":"Fullajtár Andrea is felmondott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Izraeli tapasztalatok szerint a Pfizer vakcinája megállítja a fertőzést is. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210114_Radar360_A_Szenatus_ele_kerul_Trump_ugye_tomeges_fajkihalas_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa2a0f5-463e-4bed-b656-d61e251a55fa","keywords":null,"link":"/360/20210114_Radar360_A_Szenatus_ele_kerul_Trump_ugye_tomeges_fajkihalas_jon","timestamp":"2021. január. 14. 08:07","title":"Radar360: A Szenátus elé kerül Trump ügye, tömeges fajkihalás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81841089-7da2-46b3-bc2d-1861201fb181","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202102_samanok_es_lovagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81841089-7da2-46b3-bc2d-1861201fb181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abdaaa7-c604-46b3-8e50-392cc7aed6f9","keywords":null,"link":"/itthon/202102_samanok_es_lovagok","timestamp":"2021. január. 14. 09:29","title":"Hamvay Péter: Sámánok és lovagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan projekt indításáról is határozott az Apple, melyekkel a hátrányos megkülönböztetés ellen küzd majd az iPhone-gyártó.","shortLead":"Több olyan projekt indításáról is határozott az Apple, melyekkel a hátrányos megkülönböztetés ellen küzd majd...","id":"20210113_rasszizmus_egyenloseg_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99eb0223-7241-4296-b7bc-aa97d9329443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12f0b3f-c28f-4c2c-8529-b6c7e4a80013","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_rasszizmus_egyenloseg_apple","timestamp":"2021. január. 13. 19:03","title":"Közel 30 milliárd forintnyi dollárt költ el az Apple, hogy egyenlőbb legyen a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]