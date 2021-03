A hangyákkal való nemzetközi kereskedelem széles körű és különösen azon fajok esetében sikeres, amelyek könnyen elterjednek a számukra idegen térségekben – írják az amerikai tudományos akadémia PNAS című folyóiratában a lausanne-i kutatók, akik elemzésük alapján úgy vélik, hogy a hangyákkal való kereskedelem az invazív fajok jövőbeli térhódítását eredményezi.

A hangyák a kereskedők számára könnyű üzletet jelentenek, hiszen egy királynő, valamint néhány dolgozó és here már postán is probléma nélkül kézbesíthető. Nincs korlátozás ezen rovarok kereskedelmére vonatkozóan, holott ismert, milyen erőteljesen képesek fenyegetni egy új területen az ökoszisztémát.

Az állatkereskedelem problémái azonban emlősökre, madarakra, hüllőkre, kétéltűekre és halakra is ugyanúgy érvényesek: az invazív fajok jelentősen túlreprezentáltak, arányuk 7,4-szer nagyobb, mint a világ állatfajaihoz viszonyított arányuk. Az invazív hangyafajok 6,6-szor gyakrabban fordulnak elő az állatkereskedésben, mint amennyi a természetes eloszlásnak megfelelő lenne.

© Jérôme M. W. Gippet, Cleo Bertelsmeier

"Eredményeink kiemelik, mennyire sürgető az élő állatokkal – a gerinctelenekkel is – való kereskedelem nemzetközi szabályozása" – emelték ki Cleo Bertelsmeier és Jérome Gippet, a lausanne-i Ökológiai és Evolúciós Intézet kutatói. A jelenlegi szabályozás ugyanis véleményük szerint nem elegendő.

Az invazív, vagyis nem honos, hanem betelepült fajok nemcsak megváltoztathatják más fajok élőhelyét, hanem közvetlen hatással lehetnek a térség gazdaságára is. Bizonyos fajok már most nagy pusztítást okoztak egyes régiókban, mások a jövőben okozhatnak és mind környezeti, mind gazdasági hatásuk is lehet.

Általában a kevés speciális igénnyel és már eleve nagy elterjedési területtel rendelkező állatok terjednek el azokon a területeken is, ahol egyébként nem honosak. Az állatkereskedelemben azért lehetnek felülreprezentáltak, mert a kereskedők ezeket a fajokat eleve könnyebben szerzik be. Másrészt a vásárló számára is vonzóak, hiszen könnyebben kezelhetők, mint a speciális igényű fajok.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos hírekkel is szolgáló Facebook-oldalát.