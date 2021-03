Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint Puczi Béla igazi hős volt.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint Puczi Béla igazi hős volt.","id":"20210327_Az_erdelyi_magyarok_vedelmere_kelo_ciganyok_vezetojerol_nevezik_el_a_Nyugati_palyaudvar_melletti_teruletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9764a3-957d-4407-80af-7b32a0b31eea","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Az_erdelyi_magyarok_vedelmere_kelo_ciganyok_vezetojerol_nevezik_el_a_Nyugati_palyaudvar_melletti_teruletet","timestamp":"2021. március. 27. 12:09","title":"Az erdélyi magyarok védelmére kelő cigányok vezetőjéről nevezik el a Nyugati pályaudvar melletti területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Robert Koch Intézet szerint minden eddiginél súlyosabb lehet a következő időszak.","shortLead":"A Robert Koch Intézet szerint minden eddiginél súlyosabb lehet a következő időszak.","id":"20210327_Napi_szazezer_uj_fertozott_jarvany_harmadik_hullam_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca57280-364a-4bdd-aaa1-38cb470e0b4d","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Napi_szazezer_uj_fertozott_jarvany_harmadik_hullam_Nemetorszagban","timestamp":"2021. március. 27. 08:07","title":"Napi százezer új fertőzöttet is hozhat a járvány harmadik hulláma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb fehérorosz független médiaplatformok három szerkesztőjét is őrizetbe vették másokkal együtt szombaton a fővárosban, Minszkben azon a helyszínen, ahol a tervek szerint újabb tüntetések kezdődtek volna Aljakszandr Lukasenka elnök uralma ellen.","shortLead":"A legnagyobb fehérorosz független médiaplatformok három szerkesztőjét is őrizetbe vették másokkal együtt szombaton...","id":"20210327_Meg_a_fuggetlen_ujsagirokat_is_orizetbe_vettek_Feheroroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88a0a9e-5b0e-49e6-b58d-181df42c9f78","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Meg_a_fuggetlen_ujsagirokat_is_orizetbe_vettek_Feheroroszorszagban","timestamp":"2021. március. 27. 17:51","title":"Még a független újságírókat is őrizetbe vették Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad0ca7b-60ae-4c86-95b9-6356a501adcf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.\r

","shortLead":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj szombati időmérő...","id":"20210327_Bahreinben_Verstappen_szerezte_meg_a_pole_poziciot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ad0ca7b-60ae-4c86-95b9-6356a501adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779dee14-daa1-4f6c-9e2f-ef8a6f37bf96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Bahreinben_Verstappen_szerezte_meg_a_pole_poziciot","timestamp":"2021. március. 27. 17:22","title":"Bahreinben Verstappen szerezte meg a pole pozíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb1e587-2e11-46e4-aba6-c9cefccdba94","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddig véltnél nagyjából 30 millió évvel korábban jelenhettek meg a fejlábúak - állapították meg a Heidelbergi Egyetem kutatói, akik a kanadai Avalon-félszigetnél talált ősmaradványokra alapozták az eredményeiket.



","shortLead":"Az eddig véltnél nagyjából 30 millió évvel korábban jelenhettek meg a fejlábúak - állapították meg a Heidelbergi...","id":"20210329_fejlabuak_kialakulasa_30_millio_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb1e587-2e11-46e4-aba6-c9cefccdba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f18ef5-8f3f-4ba6-ac90-aa68e66114e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_fejlabuak_kialakulasa_30_millio_ev","timestamp":"2021. március. 29. 00:03","title":"Nagyon úgy néz ki, hogy 30 millió évet tévedtek a biológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"Kína az egyetlen versenytárs, Oroszország csak zavaró tényező. Európa viszont ide nehezen követheti Amerikát. Vélemény.","shortLead":"Kína az egyetlen versenytárs, Oroszország csak zavaró tényező. Európa viszont ide nehezen követheti Amerikát. Vélemény.","id":"20210327_Mit_akar_Biden_Europatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de5245-f16d-4008-8173-69e7974a63b9","keywords":null,"link":"/360/20210327_Mit_akar_Biden_Europatol","timestamp":"2021. március. 27. 13:30","title":"Dobozi István: Mit akar Biden Európától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aba6930-3353-489a-aaed-e1a7b2f391fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Föld órája akcióhoz csatlakozva lekapcsolják a főváros díszkivilágítását.","shortLead":"A Föld órája akcióhoz csatlakozva lekapcsolják a főváros díszkivilágítását.","id":"20210327_Egy_orara_elsotetul_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aba6930-3353-489a-aaed-e1a7b2f391fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d827a-87c1-4b6d-835e-aa283810ac3d","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Egy_orara_elsotetul_Budapest","timestamp":"2021. március. 27. 11:19","title":"Egy órára elsötétül Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy új úton szerzett élmények gyűjteménye az amerikai énekesnő legújabb, Chemtrails Over The Country Club című albuma.","shortLead":"Egy új úton szerzett élmények gyűjteménye az amerikai énekesnő legújabb, Chemtrails Over The Country Club című albuma.","id":"202112_lemez__az_egre_irva_lana_del_rey_chemtrails_over_the_country_club","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b197934e-fe7d-4a73-bdd7-febb61ec9d22","keywords":null,"link":"/360/202112_lemez__az_egre_irva_lana_del_rey_chemtrails_over_the_country_club","timestamp":"2021. március. 28. 13:45","title":"Vallásról, hírnévről, összeesküvés-elméletekről énekel Lana Del Rey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]