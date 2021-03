Az Ever Given mostanra ugyan kiszabadult, de az alábbi webes játékban egyelőre nincs így.

Egy fél világ várta, mikor szabadul már ki fogságából az Ever Given nevű teherhajó, amely néhány nappal korábban fordult keresztbe a Szuezi-csatorna egy szűk részén. Az Ever Given kálváriája miatt több mint 300 hajó várakozott, hogy átkelhessen a csatornán, a monstrum ugyanis komoly akadályt képezett. A probléma mostanra szerencsésen elhárult, hiszen a 400 méter hosszú teherhajó hétfőn megmozdult.

A különleges jelenség – az együttérző gondolatok mellett – több vicces posztot és mémet is szült, egy fejlesztő pedig webes játékot készített róla. Az ide kattintva indítható Ever Given Ever Ywhere-ben azonban nem kiszabadítani kell a hajót, ellenkezőleg: a világ gyakorlatilag bármely részére beszoríthatjuk, ehhez mindössze csak a térképen kell jól navigálni.

A játékhoz több gomb is tartozik, melyekkel forgathatjuk, növelhetjük vagy épp csökkenthetjük a teherhajó méretét. Az alkotónak a híres Las Vegas-i kaszinók egyikénénél is sikerült megakasztania a járművet:

At the Bellagio in Las Vegas ... pic.twitter.com/fZnCELaao4 — Garrett Dash Nelson (@en_dash) March 28, 2021

A játék mobilról, illetve táblagépről is indítható, de asztali gépről a legkönnyebb kezelni.

