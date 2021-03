Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a05f34af-78f6-4af4-a616-5b42d1423e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amennyire keresztbe tett a váratlan koronavírus-járvány a Galaxy S20-aknak, oly magabiztosan hasítanak az utód, a Galaxy S21-család tagjai a világ óriási okostelefon-piacán, az Egyesült Államokban.","shortLead":"Amennyire keresztbe tett a váratlan koronavírus-járvány a Galaxy S20-aknak, oly magabiztosan hasítanak az utód...","id":"20210328_samsung_galaxy_s21_ultra_amerikai_piacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a05f34af-78f6-4af4-a616-5b42d1423e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b62128-722c-49fb-9d8e-6b3c78f7eed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_samsung_galaxy_s21_ultra_amerikai_piacon","timestamp":"2021. március. 28. 08:03","title":"Melyik telefonokat imádják most legjobban az amerikaiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a72e80c-023c-4973-a186-614e19f088ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet szerint az intézet így majd a legmodernebb körülmények között végezheti a feladatait. ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint az intézet így majd a legmodernebb körülmények között végezheti a feladatait. ","id":"20210328_OGYEI_Szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a72e80c-023c-4973-a186-614e19f088ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4767748a-d340-4541-9c88-1cdb9a9fc569","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210328_OGYEI_Szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz","timestamp":"2021. március. 28. 22:03","title":"Az OGYÉI költözhet a Szabolcs utcai hajléktalankórház helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik, míg a vakcinát a buszon kapják meg az emberek.","shortLead":"A buszok felszereltsége megegyezik egy oltópontéval; a regisztráció és az oltás utáni megfigyelés sátrakban történik...","id":"20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273a961-b5b7-48c9-9661-d2106ddaa9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Megkezdtek_a_munkat_a_honvedseg_oltobuszai","timestamp":"2021. március. 27. 13:17","title":"Megkezdték a munkát a honvédség oltóbuszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki: 29, 34, 69, 86, 89. Öttalálatos szelvény nem akadt, a következő hétre átvitt nyereményösszeg (öt találatos esetében ) 2 865 millió forint.\r

.","shortLead":"A szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki: 29, 34, 69, 86, 89. Öttalálatos szelvény nem akadt, a következő...","id":"20210327_Itt_vannak_az_otos_lotto_szamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22689c48-015e-4323-947c-7247ddcfebbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Itt_vannak_az_otos_lotto_szamai","timestamp":"2021. március. 27. 19:38","title":"Itt vannak az ötös lottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695","c_author":"HVG","category":"360","description":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is ezek: központi szerepet kap mindegyikben a környezetbarát működés és a fenntarthatóság.","shortLead":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is...","id":"202112_nagy_ahajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5215e596-aa80-4c50-ac4f-33d46dc8a323","keywords":null,"link":"/360/202112_nagy_ahajtas","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"PET-palackból gyerekruha, hullámkartonból bútor - jönnek a hajtogatós startupok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27a1768-cac6-48fa-8435-822faf96e37d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szakrális és profán zenék, bizánci liturgikus és világzenei megnyilvánulások, humoros művek.



","shortLead":"Szakrális és profán zenék, bizánci liturgikus és világzenei megnyilvánulások, humoros művek.



","id":"20210328_Bubnoek_zeneje__itt_megnezheti_a_Szent_Efrem_Ferfikar_koncertjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c27a1768-cac6-48fa-8435-822faf96e37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a47c7d7-c3a7-4d1c-bd89-b195f20d7663","keywords":null,"link":"/kultura/20210328_Bubnoek_zeneje__itt_megnezheti_a_Szent_Efrem_Ferfikar_koncertjet","timestamp":"2021. március. 28. 20:00","title":"Bubnóék zenéje – itt megnézheti a Szent Efrém Férfikar koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szankciókat okolta az iráni elnök szombaton az állami tévé adásában azért, hogy nem érkezik elegendő koronavírus elleni vakcina az iszlám köztársaságba.","shortLead":"Az amerikai szankciókat okolta az iráni elnök szombaton az állami tévé adásában azért, hogy nem érkezik elegendő...","id":"20210327_Iran_az_amerikai_szankciokat_okolja_amiert_nem_jut_vakcinahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020a233d-12e6-4615-8c38-cdc0ea78ad05","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Iran_az_amerikai_szankciokat_okolja_amiert_nem_jut_vakcinahoz","timestamp":"2021. március. 27. 17:55","title":"Irán az amerikai szankciókat okolja, amiért nem jut vakcinához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7ae9f1-78b0-4589-b8f1-6612d1406a25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helikopter felszállás helyett pörögni kezdett, majd felborult.","shortLead":"A helikopter felszállás helyett pörögni kezdett, majd felborult.","id":"20210328_Felszallas_helyett_ripityara_tort_az_olasz_penzugyorseg_10_millio_euros_helikoptere__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae7ae9f1-78b0-4589-b8f1-6612d1406a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c360105-7571-4e20-b1b1-18bc6ff81e6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Felszallas_helyett_ripityara_tort_az_olasz_penzugyorseg_10_millio_euros_helikoptere__video","timestamp":"2021. március. 28. 13:35","title":"Felszállás helyett ripityára tört az olasz pénzügyőrség 10 millió eurós helikoptere - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]