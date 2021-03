Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fdd9e48-45af-4eb2-a202-c9ebe90545db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Teljesen felújítják a neoreneszánsz palotát.","shortLead":"Teljesen felújítják a neoreneszánsz palotát.","id":"20210330_hubner_udvar_kodaly_korond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd9e48-45af-4eb2-a202-c9ebe90545db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103bbc16-3a66-4ffa-a9d3-f0c47f6bf197","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210330_hubner_udvar_kodaly_korond","timestamp":"2021. március. 30. 18:18","title":"Visszakapja két lebombázott tornyát a Hübner-udvar a Kodály köröndön – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januárhoz képest egy kicsit javult a munkaerőpiaci helyzet februárra. Jól látszik a számokon, hogy a válságban hatalmas szakadék lett a férfiak és a nők munkaerőpiaci helyzete között, ahogy az idősek és a fiatalabbak között is.","shortLead":"Januárhoz képest egy kicsit javult a munkaerőpiaci helyzet februárra. Jól látszik a számokon, hogy a válságban hatalmas...","id":"20210330_munka_foglalkoztatas_munkanelkuliseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94c1697-0fe4-4358-90cd-5b35f90e817e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_munka_foglalkoztatas_munkanelkuliseg","timestamp":"2021. március. 30. 09:00","title":"104 ezerrel kevesebb magyarnak volt munkája februárban, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3636ec-8b5d-46b6-8150-b1f6e733af5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1000 lóerős vadonatúj villany-Hummer egy árverésen talált gazdára.","shortLead":"Az 1000 lóerős vadonatúj villany-Hummer egy árverésen talált gazdára.","id":"20210329_770_millio_forintot_fizettek_az_uj_elektromos_gmc_hummer_ev_elso_peldanyaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d3636ec-8b5d-46b6-8150-b1f6e733af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc54e040-72dd-4884-aa2c-9f3848558a3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_770_millio_forintot_fizettek_az_uj_elektromos_gmc_hummer_ev_elso_peldanyaert","timestamp":"2021. március. 29. 11:21","title":"770 millió forintot fizettek az új elektromos Hummer első példányáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"394ef5ff-fcc3-4c02-9558-3fa0ae7ddcb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Budapesten fogadja Orbán Viktor Matteo Salvinit és Mateusz Morawieckit, a téma hármuk pártjainak európai együttműködése lesz.","shortLead":"Budapesten fogadja Orbán Viktor Matteo Salvinit és Mateusz Morawieckit, a téma hármuk pártjainak európai együttműködése...","id":"20210330_orban_salvini_morawiecki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=394ef5ff-fcc3-4c02-9558-3fa0ae7ddcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5225c01-999b-40b8-8073-74576fba4c44","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_orban_salvini_morawiecki","timestamp":"2021. március. 30. 10:01","title":"Salvinivel és a lengyel miniszterelnökkel tárgyal Orbán Viktor a Fidesz Néppárt utáni életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"De vajon sietnek-e elkölteni a válság után? Ettől is függhet az, milyen gyorsan áll talpra Európa legnagyobb gazdasága.","shortLead":"De vajon sietnek-e elkölteni a válság után? Ettől is függhet az, milyen gyorsan áll talpra Európa legnagyobb gazdasága.","id":"20210329_Ezermilliardot_sporoltak_a_nemetek_a_vilagjarvany_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbac0c3-5d5e-4e05-9ce1-f1b6d84496b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_Ezermilliardot_sporoltak_a_nemetek_a_vilagjarvany_alatt","timestamp":"2021. március. 29. 18:35","title":"Ezermilliárdot spóroltak a németek a világjárvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","shortLead":"Nyilvános töltőoszlop nagyjából 1300 van az országban, ezek száma szintén gyorsan nő. ","id":"20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b7ab7e3-b552-4820-b148-5005bce46264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d598c-e33c-469c-b5d2-fccb4be8a782","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_Hatalmas_mertekben_no_az_elektromos_autokba_tankolt_aram_mennyisege","timestamp":"2021. március. 29. 11:59","title":"Harminc százalékkal több áramot töltenek az elektromos autókba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0f7db9-8cbf-4786-8667-5b87012893ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a raktárosmunkákra tervezett robottal rukkolt elő az iparágban több érdekes fejlesztéssel is rendelkező Boston Dynamics.","shortLead":"Ezúttal a raktárosmunkákra tervezett robottal rukkolt elő az iparágban több érdekes fejlesztéssel is rendelkező Boston...","id":"20210330_boston_dynamics_robot_doboz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf0f7db9-8cbf-4786-8667-5b87012893ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fe864c-559c-4a06-b6c0-19b8a678a749","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_boston_dynamics_robot_doboz","timestamp":"2021. március. 30. 14:06","title":"Táncolni ugyan nem tud, de ügyesen pakolja a dobozokat a Boston Dynamics új robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45844438-f3d1-49d3-b19c-8f729e206b3b","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"Egy forgalmas celebüzlet és a kormánynak a vidéki üzletek megmentését célzó gazdasági csomagja révén is szó esett a kisboltokról az elmúlt hetekben. A sokszor néhány alkalmazottal működő kereskedések történetének máig ható fejezete a hatvanas évek végén kezdődött. Retróvilág, retrókereskedelem, első rész.","shortLead":"Egy forgalmas celebüzlet és a kormánynak a vidéki üzletek megmentését célzó gazdasági csomagja révén is szó esett...","id":"20210330_videki_kisboltok_uzlet_retro_hatvanas_evek_szovetkezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45844438-f3d1-49d3-b19c-8f729e206b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2341f3a-5754-4eec-9e64-351840438c1d","keywords":null,"link":"/360/20210330_videki_kisboltok_uzlet_retro_hatvanas_evek_szovetkezetek","timestamp":"2021. március. 30. 07:00","title":"„Húsz dekával több lett, maradhat?” A vidéki kisboltok nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]