Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a062f333-71b7-495b-83f7-8a3f2f065af4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi kedden mutatta be új csúcskészüléket, a Mi Mix Foldot, amely a vállalat első, hajlítható kijelzős telefonja lett. Az innovációt nem csak a kijelzőben, a hátoldalon is érdemes keresni.","shortLead":"A Xiaomi kedden mutatta be új csúcskészüléket, a Mi Mix Foldot, amely a vállalat első, hajlítható kijelzős telefonja...","id":"20210330_xiaomi_mi_mix_fold_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a062f333-71b7-495b-83f7-8a3f2f065af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4447b8be-c2b2-4e18-a356-0ba2370c185e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_xiaomi_mi_mix_fold_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2021. március. 30. 17:50","title":"16 GB RAM, folyékony optika: itt a Xiaomi hajlítható kijelzős mobilja, a Mi Mix Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Major csak nemrég tért vissza a Fehér Házba, miután egy hasonló incidens után kiképzést kapott.\r

","shortLead":"Major csak nemrég tért vissza a Fehér Házba, miután egy hasonló incidens után kiképzést kapott.\r

","id":"20210331_joe_biden_major_kutya_harapas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680d387b-91f0-4dff-a1ee-82d6579c0f8d","keywords":null,"link":"/elet/20210331_joe_biden_major_kutya_harapas","timestamp":"2021. március. 31. 07:45","title":"Újra harapott Bidenék kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf90286-3c7e-4e48-94d4-99ddca812b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú még március 19-én távozott gondozási helyéről.","shortLead":"A kisfiú még március 19-én távozott gondozási helyéről.","id":"20210330_eltunes_gyerek_szekesfehervar_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acf90286-3c7e-4e48-94d4-99ddca812b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b15188-e598-4f64-a31d-9ce408a4fcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_eltunes_gyerek_szekesfehervar_kisfiu","timestamp":"2021. március. 30. 15:54","title":"Eltűnt a 12 éves Gusztáv, a rendőrök keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4deed4-eb96-41b1-95d3-4509365e9a55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez lesz az üdvözlő-kapu, amin be lehet majd lépni a rendezvényre. Nem nehéz kitalálni, ki lesz az alkotó, de úgy tűnik kell még több agancs.\r

\r

","shortLead":"Ez lesz az üdvözlő-kapu, amin be lehet majd lépni a rendezvényre. Nem nehéz kitalálni, ki lesz az alkotó, de úgy tűnik...","id":"20210330_vadaszati_vilagkiallitas_szoke_gabor_miklos_gigaszobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f4deed4-eb96-41b1-95d3-4509365e9a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6baa09-c065-4db5-998c-819b5b62738d","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_vadaszati_vilagkiallitas_szoke_gabor_miklos_gigaszobor","timestamp":"2021. március. 30. 21:56","title":"Szarvasagancsok ezreiből készül gigaszobor a vadászati világkiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a707ad-774b-4fd6-b156-d89181db503c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lakcímnyilvántartásból kivonjuk a Kubatov-listát, és máris megvan, hogy ki szavazhat az előválasztáson – erre jött rá a Duma Aktuál. A részvételhez alá kell írni egy értéknyilatkozatot is, ez pedig olyan lesz a fideszeseknek, mint a vámpírnak a fokhagyma. De miért hasonlít az egész egy vízóraleolvasáshoz? ","shortLead":"A lakcímnyilvántartásból kivonjuk a Kubatov-listát, és máris megvan, hogy ki szavazhat az előválasztáson – erre jött rá...","id":"20210331_Duma_Aktual_Elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a707ad-774b-4fd6-b156-d89181db503c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a4e69f-c403-474e-bc1a-d353080a6084","keywords":null,"link":"/360/20210331_Duma_Aktual_Elovalasztas","timestamp":"2021. március. 31. 19:00","title":"Duma Aktuál az előválasztásról: Parizer Peti és kisgatyás András helyett nyuszit és rókát! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b9296c-81fd-45d4-967d-b457d75db438","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy év kormányzás után mondott le a szlovák miniszterelnök, a Szputnyik V vakcina beszerzése körüli koalíciós botrányba bukott bele.","shortLead":"Egy év kormányzás után mondott le a szlovák miniszterelnök, a Szputnyik V vakcina beszerzése körüli koalíciós botrányba...","id":"20210330__Igor_Matovic_lemondas_Eduard_Heger_kormanyalakitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6b9296c-81fd-45d4-967d-b457d75db438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120a772e-3198-46f8-b4c5-ce6d5e927798","keywords":null,"link":"/vilag/20210330__Igor_Matovic_lemondas_Eduard_Heger_kormanyalakitas","timestamp":"2021. március. 30. 18:38","title":"Elfogadta Igor Matovic lemondását és Eduard Hegert bízta meg kormányalakítással a szlovák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d74b0-ce5d-445a-828e-4198c4f94767","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A színháztörténet és a kortárs vizuális kultúra egyik ikonja, aki látvány- és építészetalapú színházával, díszlet és fényterveivel, a mozgáskoreográfia, a zene eszközeivel teremt új világokat. Soknemzetiségű Oidipusz-rendezése a pandémia miatt nem jutott el a tavalyi Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozóra (MITEM). Az egyetemi blokád idején egyebek között azt üzente az SZFE hallgatóinak: „Egy olyan közeg megőrzésére bátorítom a világ egyetemeit, amelyben megengedett a párbeszéd, ahol fel lehet tenni kérdéseket, ahol mindenki megnyilvánulhat…”","shortLead":"A színháztörténet és a kortárs vizuális kultúra egyik ikonja, aki látvány- és építészetalapú színházával, díszlet és...","id":"20210330_Vakito_igazsagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d74b0-ce5d-445a-828e-4198c4f94767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a6fde0-811e-4182-865d-ae68f675beb7","keywords":null,"link":"/360/20210330_Vakito_igazsagok","timestamp":"2021. március. 30. 17:00","title":"Robert Wilson: Inkább a vakságot választjuk, nem az igazság vakító fényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Csak úgy tudunk spórolni idén a húsvéti nagybevásárlással, ha kevesebbet veszünk: az inflációt meghaladó élelmiszer-drágulás jelentősen érezteti a hatását az ünnepi ételeknél. Azoknak, akik még nem szembesültek az árakkal, kiszámoltuk, mire számítsanak. ","shortLead":"Csak úgy tudunk spórolni idén a húsvéti nagybevásárlással, ha kevesebbet veszünk: az inflációt meghaladó...","id":"20210401_Nemcsak_maganyos_de_draga_is_lesz_az_idei_husvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32321af-625d-4ffe-946a-dbbe93af85ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e58a48-665e-40ff-84eb-956632aa5eb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_Nemcsak_maganyos_de_draga_is_lesz_az_idei_husvet","timestamp":"2021. április. 01. 06:30","title":"Nemcsak magányos, de drága is lesz az idei húsvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]