[{"available":true,"c_guid":"544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"167 koronavírusos gyereket kezelnek kórházban.","shortLead":"167 koronavírusos gyereket kezelnek kórházban.","id":"20210404_Romaniaban_ket_gyerek_van_lelegeztetogepen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544bdc45-5245-4a7f-a918-0d8e23e8e5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02b056-c95b-49fd-913c-39277b7d0631","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Romaniaban_ket_gyerek_van_lelegeztetogepen","timestamp":"2021. április. 04. 19:39","title":"Romániában két koronavírusos gyerek van lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok dohányzó nem tartja be a maszkviselési kötelezettséget közterületeken, ennek veszélyeire figyelmeztetnek tüdőgyógyászok.","shortLead":"Sok dohányzó nem tartja be a maszkviselési kötelezettséget közterületeken, ennek veszélyeire figyelmeztetnek...","id":"20210404_covid_dohanyzas_tudogyogyasz_maszkviseles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fe4fb9-ae34-48fb-ba21-71fd5a33f646","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_covid_dohanyzas_tudogyogyasz_maszkviseles","timestamp":"2021. április. 04. 12:10","title":"Négy méterre fújhatják a vírust a covidos dohányzók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e576bcdb-e439-47ad-a958-d3500724e4e6","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A keletnémetek Nyugat-Németországba mennek, a lengyelek Hollandiába. 