Sajtóhírek szerint a nyilvánossá vált adatcsomagban a facebookozók teljes neve, egyes esetekben pedig a telefonszáma is megtalálható. Időközben több magyar felhasználót is zárolt a fiókja.

Több mint 533 millió Facebook-felhasználó privát adata vált böngészhetővé egy nyilvános hackerfórumon; a kikerült információk közt telefonszámok, teljes nevek, e-mail címek, születési dátumok, illetve a lakóhelyre vonatkozó adatok is böngészhetők – írta a Business Insider.

A jelenség 106 ország facebookozóját érinti.

A probléma azért is jelentős, mert a fórum, ahol az információk elérhetők, szinte bárki által hozzáférhető, így a hackerek is könnyedén böngészhetik. A Business Insider szerint az adatok valódiak, ezt a saját nyomozásuk is igazolta. A portál azt is írja, hogy az eddig beazonosított információk nagyjából 32 millió amerikai, 11 millió brit és 6 millió indiai facebookozóhoz köthetők.

A hatalmas adatcsomag egyik pillanatról a másikra vált elérhetővé a fórumon, melyhez semmiféle hozzáférést nem kér annak kezelője.

Egyelőre nem tudni, hogy a kettőnek van-e köze egymáshoz, de időközben több olvasónk is jelezte, illetve személyes ismerősi körünkből is úgy értesültünk, hogy az utóbbi órákban több magyar felhasználónak is zárolta a fiókját a közösségi oldal.

