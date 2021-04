Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7694b9a-e8f3-4118-8392-f0044ae68e56","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 105 millió dolláros vérfrissítő tőkeinjekciót kapott a Truvian startup. A kaliforniai székhelyű cég automatizált vérvizsgálati technológiát fejleszt, amely nemcsak a gyorsabb diagnosztikai folyamatot teszi lehetővé, de ígéretük szerint az eredmények pontosabbak is lehetnek az eddigi eljárásokénál. ","shortLead":"Egy 105 millió dolláros vérfrissítő tőkeinjekciót kapott a Truvian startup. A kaliforniai székhelyű cég automatizált...","id":"202113_tupontos_laborvizsgalat_verprofik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7694b9a-e8f3-4118-8392-f0044ae68e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f9027-db46-4349-a94e-40ce66312ef7","keywords":null,"link":"/360/202113_tupontos_laborvizsgalat_verprofik","timestamp":"2021. április. 03. 16:15","title":"5 csepp vér és 20 perc elég az újfajta vérvizsgálathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebb ember halt meg, de a kórházban lévők száma ismét emelkedett szombathoz képest.","shortLead":"Kevesebb ember halt meg, de a kórházban lévők száma ismét emelkedett szombathoz képest.","id":"20210404_211_koronavirusos_beteg_hunyt_el_6566_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c46e65-2cf9-428d-979b-8f36169c7f39","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_211_koronavirusos_beteg_hunyt_el_6566_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. április. 04. 09:20","title":"211 koronavírusos beteg hunyt el, 6566 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két percnyi tömény Scarlett Johansson-akció.","shortLead":"Két percnyi tömény Scarlett Johansson-akció.","id":"20210403_Itt_a_Fekete_Ozvegy_uj_elozetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984de6ca-a350-497e-9982-0791a8d33a51","keywords":null,"link":"/kultura/20210403_Itt_a_Fekete_Ozvegy_uj_elozetese","timestamp":"2021. április. 03. 21:32","title":"Itt a Fekete Özvegy nagyrészt Budapesten játszódó előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1ab056-aefd-4a7e-a45b-37e4ec1bb07a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia kutatócsoport annak járt utána, miért válnak egyes ételek még ízletesebbé vagy épp ellenkezőleg, kevésbé jóízűvé, ha vörösbor mellé fogyasztják ezeket.","shortLead":"Egy francia kutatócsoport annak járt utána, miért válnak egyes ételek még ízletesebbé vagy épp ellenkezőleg, kevésbé...","id":"20210403_francia_kutatas_tannin_etelek_kapcsolata_vorosbor_csersav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e1ab056-aefd-4a7e-a45b-37e4ec1bb07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9227a4bb-8891-4a9b-90cd-4bde38dbfe1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_francia_kutatas_tannin_etelek_kapcsolata_vorosbor_csersav","timestamp":"2021. április. 03. 12:03","title":"Francia kutatók: ezért olyan jó a bor-sajt párosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86bf47b-88bd-45cb-a061-7d7192b4daa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.","shortLead":"Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.","id":"20210404_Felujitas_Corvin_Aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f86bf47b-88bd-45cb-a061-7d7192b4daa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6058f9-fbde-4a4b-85ee-ecb72cc22bc2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210404_Felujitas_Corvin_Aruhaz","timestamp":"2021. április. 04. 21:40","title":"Még az idén elkezdhetik a fővárosi Corvin Áruház felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9632c0-cc6c-42ea-95ce-e52a75895806","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Valaszolt_az_Emmi_a_hivatasuk_miatt_nem_oltjak_hamarabb_a_lelkeszeket","timestamp":"2021. április. 04. 17:35","title":"Válaszolt az Emmi: a hivatásuk miatt nem oltják hamarabb a lelkészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cd5634-bef4-40b2-ac19-2f387979b898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összeesküvés gyanújával vettek őrizetbe több jordániai politikust és a királyi udvar tisztviselőit Ammánban.","shortLead":"Összeesküvés gyanújával vettek őrizetbe több jordániai politikust és a királyi udvar tisztviselőit Ammánban.","id":"20210404_Jordania_uralkodo_csalad_letartoztatasok_puccskiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9cd5634-bef4-40b2-ac19-2f387979b898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e441d1d7-44c8-4f93-a15b-e9b627558296","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Jordania_uralkodo_csalad_letartoztatasok_puccskiserlet","timestamp":"2021. április. 04. 09:05","title":"Csúnyákat mondtak a királyról - puccskísérlet miatt tartóztattak le több befolyásos vezetőt Jordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e704ab05-656a-45f7-92e5-cf95aae06041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban kórházakba járt, most a Hungaropharma X. kerületi telephelyére ment.","shortLead":"Korábban kórházakba járt, most a Hungaropharma X. kerületi telephelyére ment.","id":"20210404_Ejszakai_muszakban_Orban_Viktor_most_vakcinakiszallito_teherautokat_ellenorzott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e704ab05-656a-45f7-92e5-cf95aae06041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d5b5d1-fe12-4286-a02a-e86e413aff6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Ejszakai_muszakban_Orban_Viktor_most_vakcinakiszallito_teherautokat_ellenorzott","timestamp":"2021. április. 04. 08:22","title":"Éjszakai műszakban Orbán Viktor: most vakcinakiszállító teherautókat nézett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]