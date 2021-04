Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edbcf831-4a3c-4c45-a401-27d65bd7a9ac","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal választási ciklusoktól függetlenül is Orbán Viktor ellenőrzése alatt maradhat az ország gazdaságának tekintélyes része.","shortLead":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal...","id":"202114__ujabb_megszallas__kritikus_infrastruktura__nem_csak_meszaros__ovek_azorok_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edbcf831-4a3c-4c45-a401-27d65bd7a9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5278f038-38eb-47d9-a43c-53c2ec2ad73c","keywords":null,"link":"/360/202114__ujabb_megszallas__kritikus_infrastruktura__nem_csak_meszaros__ovek_azorok_le","timestamp":"2021. április. 08. 07:00","title":"A vezetékesek után a vezeték nélküli hálózatok is Fidesz-közelben kötnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ed5c2f-e214-4c9a-99b6-68465376c6a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég grandiózus egy ilyen 5,67 méteres SUV. ","shortLead":"Elég grandiózus egy ilyen 5,67 méteres SUV. ","id":"20210407_Amennyire_extrem_celeb_Kim_Kardashian_annyira_egyedi_az_autoja_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85ed5c2f-e214-4c9a-99b6-68465376c6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea771b40-c853-4f4d-8b5c-65e421383c4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Amennyire_extrem_celeb_Kim_Kardashian_annyira_egyedi_az_autoja_is","timestamp":"2021. április. 07. 16:59","title":"Amennyire extrém celeb Kim Kardashian, annyira egyedi az autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A profi videojátékosok versenyein óriási pénzek forognak kockán, a rendszert pedig nem nehéz megkerülni.","shortLead":"A profi videojátékosok versenyein óriási pénzek forognak kockán, a rendszert pedig nem nehéz megkerülni.","id":"20210406_counter_strike_global_offensive_csalas_fbi_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5286ace0-ff38-4cdc-80b2-ee8879373148","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_counter_strike_global_offensive_csalas_fbi_nyomozas","timestamp":"2021. április. 06. 19:31","title":"Már az FBI is nyomoz a megbundázott Counter-Strike-meccsek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dec62-9007-4247-b362-37067e591c92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rákay Philip három bejegyzését is megtolták egymillió forinttal.","shortLead":"Rákay Philip három bejegyzését is megtolták egymillió forinttal.","id":"20210407_Hirdetes_A_kopasz_Facebook_Megafon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=835dec62-9007-4247-b362-37067e591c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7de00c7-c3ca-4927-8e19-96748b009bb2","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Hirdetes_A_kopasz_Facebook_Megafon","timestamp":"2021. április. 07. 14:22","title":"1,6 millió forintból hirdeti az A kopasz oszt nevű kormánypárti Facebook-oldal posztját a Megafon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, aki szerint túljutottunk a harmadik hullám csúcsán. A kormány akár napok múlva dönthet a lazítás következő lépéseiről, az viszont már most biztos, hogy futballmeccseket csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni. Az április 19-ei nyitás miatt aggódó pedagógusokat arra kérte, legyenek figyelemmel a szülőkre és a diákokra is. \r

\r

","shortLead":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta...","id":"20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee015a0-c0cd-41b3-aa36-52479684cb9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2021. április. 08. 10:57","title":"Gulyás: 3 millió beoltott után döntenek az újraindítás következő lépéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szabad töltőn hagyni éjszakára egy okostelefont, még akkor sem, ha az egy biztonságosnak mondott iPhone – tanulta meg a leckét egy birminghami lány.","shortLead":"Nem szabad töltőn hagyni éjszakára egy okostelefont, még akkor sem, ha az egy biztonságosnak mondott iPhone – tanulta...","id":"20210407_kigyulladt_iphone_tolto_apple_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffd44f5-97dc-48c0-b030-cf80e5052dff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_kigyulladt_iphone_tolto_apple_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 07. 07:03","title":"Nyomoz az Apple: lángra kapott egy iPhone-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bf91e7-07c0-4eb0-89eb-20a521d1bee2","c_author":"Jámbor András","category":"360","description":"A Szabolcs utcai hajléktalankórház ügye nem elszigetelt eset, hanem rendszerszintű folyamatok része, melynek következtében együtt szenvedünk verséget, mint közösség és ország. Vélemény.","shortLead":"A Szabolcs utcai hajléktalankórház ügye nem elszigetelt eset, hanem rendszerszintű folyamatok része, melynek...","id":"202114_Jambor_Andras_korhaz_a_varos_peremen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09bf91e7-07c0-4eb0-89eb-20a521d1bee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c78b59-e61d-4079-829f-c4c7420bb1e3","keywords":null,"link":"/360/202114_Jambor_Andras_korhaz_a_varos_peremen","timestamp":"2021. április. 08. 13:00","title":"Jámbor András: Kórház a város peremén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csecsemőnél oxigénhiányos állapot alakult ki, egy nappal az eset után hunyt el.\r

","shortLead":"A csecsemőnél oxigénhiányos állapot alakult ki, egy nappal az eset után hunyt el.\r

","id":"20210407_Feszer_ujszulott_gyermek_Nagykanizsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7209d861-a012-40d7-9994-c5640971365c","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Feszer_ujszulott_gyermek_Nagykanizsa","timestamp":"2021. április. 07. 11:34","title":"Fészerbe dobta újszülött gyermekét egy nagykanizsai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]