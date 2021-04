Képek jelentek meg az interneten arról a videósról, aki a múlt hónapban bejutott a SpaceX texasi rakétatelepére, eközben pedig videót is forgatott – számolt be róla a The Verge. A felvétel a később a YouTube-on is megjelent: a Loco VlogS nevű csatornán tették közzé, amit egy Caesar nevű felhasználó üzemeltet.

A SpaceX által fenntartott terület Rio Grande-tól északra fekszik. A telepet nem védik sem falak, sem kerítés, illetve fejlesztett biztonsági eszközök sincsenek, amik visszatartanák a kíváncsiskodókat. A rakétakampusz felkeresésére ettől függetlenül illegális, és rendkívül veszélyes.

A The Verge szerint a látogatás során a vlogger a 16 emelet magas rakétát, az SN11-et is megközelítette, majd arccal a kamerába nézve beszélni kezdett róla. A felvétel később eltűnt a YouTube-ról. Caesar ezután egy másik videót tett közzé, melyben elnézést kért a felelőtlen viselkedéséért. “Igen, ez helytelen volt, és igen, tudom, hogy illegális” – mondta.

A felvételről a kilövéseket felügyelő Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) is értesült, amely már tájékoztatta a SpaceX-et a történtekről. Arról ugyanakkor nincsenek hírek, hogy eljárást indítanak-e a videóssal szemben. Elon Musk vállalatát erről is megkérdezték, de a cég nem reagált.

A NASA hasonló telepét egyébként a létező legfejlettebb és legszigorúbb technológiák védik.

