Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az urándúsítót árammal ellátó hálózat hibásodott meg, de sérülés vagy szennyezés nem történt. A létesítmény hivatalosan egy napja működik.","shortLead":"Az urándúsítót árammal ellátó hálózat hibásodott meg, de sérülés vagy szennyezés nem történt. A létesítmény hivatalosan...","id":"20210411_urandusitas_uran_uzemzavar_iran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da2912a-8265-47af-bf99-51d68a924a12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_urandusitas_uran_uzemzavar_iran","timestamp":"2021. április. 11. 09:20","title":"Alig, hogy üzembe helyezték, máris üzemzavar történt az új iráni urándúsítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f58795-7dda-4cbd-8b91-08aa94ef35d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vajon hatékonyabb egy magáncég kezdőknek szánt programozótanfolyama a járvány elején meghirdetett állami képzésnél? A Green Fox Academy, a Microsoft és a HTTP Alapítvány háromhetes mentorált kurzusán olyan feszes tempót diktáltak, amellyel a klasszikus oktatásban felnőttek nehezen tudnak lépést tartani. Az is kiderült, hogy a “konzerv” tananyag is lehet hatékony mentorálással támogatva, nem szükséges az állandó tanári jelenlét.","shortLead":"Vajon hatékonyabb egy magáncég kezdőknek szánt programozótanfolyama a járvány elején meghirdetett állami képzésnél...","id":"20210411_informatikai_kepzes_http","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f58795-7dda-4cbd-8b91-08aa94ef35d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca19ec-8101-4b17-93ba-54634bd6f7c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_informatikai_kepzes_http","timestamp":"2021. április. 11. 14:00","title":"Mire lehet elég egy háromhetes informatikusképzés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04de0597-d592-4d6d-93da-4c795af5855e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nyitva hagyott járműből vitte el a sértett pénztárcáját a férfi, akit a salgótarjáni rendőrök beazonosítottak és elfogtak.","shortLead":"Egy nyitva hagyott járműből vitte el a sértett pénztárcáját a férfi, akit a salgótarjáni rendőrök beazonosítottak és...","id":"20210410_Ezert_ne_hagyja_nyitva_soha_az_ajtojat_amig_vasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04de0597-d592-4d6d-93da-4c795af5855e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2e1a88-bcf2-49d4-aa97-60af5c45f8a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Ezert_ne_hagyja_nyitva_soha_az_ajtojat_amig_vasarol","timestamp":"2021. április. 10. 13:02","title":"Ezért ne hagyja nyitva soha az autóját, amíg vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efef58a-99e4-49a8-9bbb-927943e9c420","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az ember magától értetődően felismeri, mi van egy-egy képen, de elmagyarázni egy gépnek, hogyan csináljuk, egyszerűen elképzelhetetlen feladatnak látszott. A feladatban a neurális hálózatok segíthetnek, amelyek működését Hannah Fry matematikus mutatja be közérthető módon az Emberek és gépek című könyvében. Részlet.","shortLead":"Az ember magától értetődően felismeri, mi van egy-egy képen, de elmagyarázni egy gépnek, hogyan csináljuk, egyszerűen...","id":"20210411_Hogyan_ismernek_fel_dolgokat_az_algoritmusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7efef58a-99e4-49a8-9bbb-927943e9c420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974e2258-be25-428c-9c15-e0f2852edbce","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210411_Hogyan_ismernek_fel_dolgokat_az_algoritmusok","timestamp":"2021. április. 11. 19:15","title":"Hogyan ismernek fel dolgokat az algoritmusok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német parlament külügyi bizottságának tagjai levelet írtak a február óta börtönbüntetését töltő Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikusnak, amelyben a nemzetközi jogba ütköző \"célzott kínzásnak\" nevezik azt, ahogy az orosz hatóságok vele bánnak - írta a dpa német hírügynökség szombaton, a Der Spiegel című német folyóirat értesülésére hivatkozva.","shortLead":"A német parlament külügyi bizottságának tagjai levelet írtak a február óta börtönbüntetését töltő Alekszej Navalnij...","id":"20210410_Nemet_kepviselok_megirtak_Navalnijnek_hogy_szerintuk_celzottan_kinozzak_ot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e07c0d-5503-49a6-88eb-c8f9f2f53ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Nemet_kepviselok_megirtak_Navalnijnek_hogy_szerintuk_celzottan_kinozzak_ot","timestamp":"2021. április. 10. 16:50","title":"Német képviselők megírták Navalnijnek, hogy szerintük célzottan kínozzák őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be134488-fe53-408f-967f-f7ea39757bd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az utcán élők 73 százalékát tesztelték le legalább egyszer, az országos átlag viszont jóval ezalatt van.","shortLead":"Budapesten az utcán élők 73 százalékát tesztelték le legalább egyszer, az országos átlag viszont jóval ezalatt van.","id":"20210412_Koronavirus_jarvanyugy_intezkedes_hajlektalan_ellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be134488-fe53-408f-967f-f7ea39757bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8978808f-648f-4b9f-a5ae-09ce3c696efb","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Koronavirus_jarvanyugy_intezkedes_hajlektalan_ellatas","timestamp":"2021. április. 12. 08:16","title":"Nem vártak a kormányra, önálló járványügyi intézkedéseket hoztak a hajléktalanellátásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, ez az adatszivárgások hete. A Facebook és a LinkedIn után a mostanság feltörekvő Clubhouse közösségi alkalmazásból szivároghattak ki felhasználói adatok.","shortLead":"Úgy tűnik, ez az adatszivárgások hete. A Facebook és a LinkedIn után a mostanság feltörekvő Clubhouse közösségi...","id":"20210410_clubhouse_adatszivargas_sql_adatbazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8d7b2f2-f727-43c0-8a4f-72b0c28d8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccec121-8fc8-4ad3-8bd3-fe74215ce443","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_clubhouse_adatszivargas_sql_adatbazis","timestamp":"2021. április. 10. 23:24","title":"1,3 millió felhasználó adatai szivároghattak ki a Clubhouse sikeralkalmazásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk tartalomfogyasztásával összefüggésben? Szabad-e órákon át hagynunk mesét nézni őket? Mi van, ha csak így hajlandó enni? Hogyan szűrjük a tartalmakat? Mit jelent, ha gyermekünk ugyanazt a rajzfilmet követeli újra és újra? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Videónkban szülőkkel és egy pszichológussal beszélgettünk arról, hogy mire fontos figyelmünk gyermekünk...","id":"20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8322cf9e-8a39-4894-90a7-5a44753a69cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135f7b2f-a812-4fa8-b657-5752b6fed0f7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210317_Gyerekek_a_teve_elott_HBO","timestamp":"2021. április. 11. 12:30","title":"Gyerekek a tévé előtt – tanulságos útravaló vagy szükséges rossz a mesenézés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]