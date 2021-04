Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f19299b-2185-4134-aab2-ba86239da084","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pieces of a Woman főszereplője Instagramon mutatta meg, mit viselt volna a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vörös szőnyegén, ha a járvány miatt a fotósok kedvenc eseményét, a bevonulást nem törölték volna el. ","shortLead":"A Pieces of a Woman főszereplője Instagramon mutatta meg, mit viselt volna a Brit Film- és Televíziós Művészeti...","id":"20210412_Vanessa_Kirby_BAFTA_gala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f19299b-2185-4134-aab2-ba86239da084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead56209-1744-4576-9d9e-3dff92ddd1a8","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Vanessa_Kirby_BAFTA_gala","timestamp":"2021. április. 12. 10:38","title":"Bár vörös szőnyeg nem volt, Vanessa Kirby így is ragyogott a BAFTA-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62bf71c-6493-4bcc-b6f2-5181d865375d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Nem mindennapi üzletet hozott össze a brit uralkodócsalád: kilenc generáció óta örökítik tovább a jelenleg közel 30 ezer milliárd forintosra becsült üzleti értéküket, az ingatlan- és földvagyonuk pedig évente több tízmillió font nyereséget hoz számukra az állami támogatáson felül. De miből élnek meg ők pontosan, és mit tesznek, hogy évről évre érkezzen hozzájuk a bevétel?","shortLead":"Nem mindennapi üzletet hozott össze a brit uralkodócsalád: kilenc generáció óta örökítik tovább a jelenleg közel 30...","id":"20210412_brit_monarchia_egyesult_kiralysag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62bf71c-6493-4bcc-b6f2-5181d865375d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf6adb5-4076-4832-962c-f46e03067793","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_brit_monarchia_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. április. 12. 14:30","title":"Európa egyik legnagyobb családi üzlete: a brit monarchia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7489c15c-8f7b-42a5-867d-706d5d250077","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lövei Csaba 58 éves volt.","shortLead":"Lövei Csaba 58 éves volt.","id":"20210412_Lovei_Csaba_Nyiregyhaza_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7489c15c-8f7b-42a5-867d-706d5d250077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8652e89-8406-4abf-9955-0a11a4392701","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Lovei_Csaba_Nyiregyhaza_elhunyt","timestamp":"2021. április. 12. 13:31","title":"Koronavírus-fertőzésben elhunyt a Párbeszéd nyíregyházi képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre többet érnek a világ legnagyobb fociklubjai, két év alatt átlagosan 30 százalékkal nőtt az értékük. Először végzett az első helyen a Barcelona, amely letaszította trónjáról a Real Madridot – írja a Forbes.","shortLead":"Egyre többet érnek a világ legnagyobb fociklubjai, két év alatt átlagosan 30 százalékkal nőtt az értékük. Először...","id":"20210413_Hiaba_a_vilagjarvany_a_fociklubbok_erteke_folyamatosan_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc53f7c-a71d-4a0c-a8a9-2baeaf3a1b55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_Hiaba_a_vilagjarvany_a_fociklubbok_erteke_folyamatosan_no","timestamp":"2021. április. 13. 15:42","title":"Hiába a világjárvány, a fociklubok értéke folyamatosan nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy megszerkesztett fotó terjed el a miniszterelnök-helyettesről.","shortLead":"Egy megszerkesztett fotó terjed el a miniszterelnök-helyettesről.","id":"20210413_semjen_zsolt_golya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb8348c-a541-4a14-abbc-fcac23ae4d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_semjen_zsolt_golya","timestamp":"2021. április. 13. 09:43","title":"Semjén Zsolt feljelentést tesz, amiért gólyagyilkosnak próbálták beállítani a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f4e664-6e24-49cb-b81f-e77506be9330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új telefonmodellt dobott nemrégiben piacra a Meizu, és a vevők majdnem fele iPhone-ról váltott az újdonságra.","shortLead":"Két új telefonmodellt dobott nemrégiben piacra a Meizu, és a vevők majdnem fele iPhone-ról váltott az újdonságra.","id":"20210413_meizu_18_pro_felhasznalok_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37f4e664-6e24-49cb-b81f-e77506be9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d61939e-19c9-4032-8194-ea1c6e7144ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_meizu_18_pro_felhasznalok_iphone","timestamp":"2021. április. 13. 10:03","title":"Elcsábítja a Meizu az iPhone-osokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a829ce26-66b4-48df-a4a2-4a4420204ab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két fűrészhal tetemét mosta partra a víz Floridánál, az egyik súlya a 450 kilogrammot is elérheti.","shortLead":"Két fűrészhal tetemét mosta partra a víz Floridánál, az egyik súlya a 450 kilogrammot is elérheti.","id":"20210413_florida_fureszhal_kardhal_tetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a829ce26-66b4-48df-a4a2-4a4420204ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c8299f-e712-4ba4-b69c-adacbcc0ddf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_florida_fureszhal_kardhal_tetem","timestamp":"2021. április. 13. 18:03","title":"A valaha mért legnagyobb fűrészhalat mosta partra a víz Floridánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint egyre súlyosabb egészségügyi problémái vannak.","shortLead":"A beszámolók szerint egyre súlyosabb egészségügyi problémái vannak.","id":"20210412_navalnij_ehsegsztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380f6e20-7f56-4008-817b-18b550cfe8fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_navalnij_ehsegsztrajk","timestamp":"2021. április. 12. 18:51","title":"Már 15 kilót fogyott Navalnij, ezért kényszerétkeztetést vezetnének be a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]