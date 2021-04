Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azeriek az örményektől zsákmányolt harci eszközöket mutattak be, és karikatúra-szerű viaszfigurákkal jelenítették meg az ellenséges katonákat.","shortLead":"Az azeriek az örményektől zsákmányolt harci eszközöket mutattak be, és karikatúra-szerű viaszfigurákkal jelenítették...","id":"20210413_Ormenyorszag_Azerbajdzsan_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df06815-425b-4a68-8e10-278142af0d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Ormenyorszag_Azerbajdzsan_kiallitas","timestamp":"2021. április. 13. 21:41","title":"Fajgyűlöletet látnak az örmények az azeriek háborús panoptikumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Közben már arról is tárgyalnak, hogy 1,8 milliárd adagot szállítanak az EU-nak 2022-23-ban.","shortLead":"Közben már arról is tárgyalnak, hogy 1,8 milliárd adagot szállítanak az EU-nak 2022-23-ban.","id":"20210414_50_millioval_tobb_vakcinat_szallit_a_Pfizer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736fc5e9-5a45-4220-8a52-ce0e832fd58d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210414_50_millioval_tobb_vakcinat_szallit_a_Pfizer","timestamp":"2021. április. 14. 14:06","title":"50 millióval több vakcinát szállít a Pfizer ebben a negyedévben az EU-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9246f0-9e04-4363-beb4-55f3de25a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egyetlen, virtuális epizód erejéig, de George Clooney is beszállt. ","shortLead":"Csak egyetlen, virtuális epizód erejéig, de George Clooney is beszállt. ","id":"20210414_Veszhelyzet_sorozat_epizod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c9246f0-9e04-4363-beb4-55f3de25a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652ee8e-35ed-483a-a4b3-652a9b475b32","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Veszhelyzet_sorozat_epizod","timestamp":"2021. április. 14. 10:36","title":"Újra összeállnak a Vészhelyzet sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akadémikus a vizsgálat eredményétől függően azt is szükségesnek tartaná, hogy a nem megfelelő immunitást szerző embereknek adják be a Pfizer vagy a Moderna vakcináját.","shortLead":"Az akadémikus a vizsgálat eredményétől függően azt is szükségesnek tartaná, hogy a nem megfelelő immunitást szerző...","id":"20210413_Sarkadi_Balazs_sinopharm_immunvalasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ada8734-d0c5-469a-b7c9-b524ef05cdf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_Sarkadi_Balazs_sinopharm_immunvalasz","timestamp":"2021. április. 13. 20:02","title":"Sarkadi Balázs: Sürgősen kutatni kellene a kínai vakcinával oltottak immunitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan nemhogy koronavírus-járvány, de fertőzés sincs Észak-Koreában, mivel az ország határait már 2020 januárjában lezárták. A vírusválság ugyanakkor rendkívüli mértékben megviseli a világtól elzárkózó kommunista diktatúrát – derül ki a BBC és a Deutsche Welle összeállításaiból.","shortLead":"Hivatalosan nemhogy koronavírus-járvány, de fertőzés sincs Észak-Koreában, mivel az ország határait már 2020...","id":"20210413_eszak_korea_koronavirus_pandemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52976151-93ce-472c-8778-ea2d84a0587b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_eszak_korea_koronavirus_pandemia","timestamp":"2021. április. 13. 15:02","title":"Rég nem látott válságba kerülhetett Észak-Korea a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8aac45-1545-43e8-af48-bd01ee7fd4d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszakozni látszik a kormány, miután a főpolgármester kilátásba helyezte az atlétikai világbajnokság lemondását. Ám nem kizárt, hogy csak az eddigi terveken változtatnak valamelyest.","shortLead":"Visszakozni látszik a kormány, miután a főpolgármester kilátásba helyezte az atlétikai világbajnokság lemondását. Ám...","id":"20210413_diakvaros_miniszterelnokseg_megepul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd8aac45-1545-43e8-af48-bd01ee7fd4d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21dc2d3a-e1c4-495b-8c71-4523f05ac321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_diakvaros_miniszterelnokseg_megepul","timestamp":"2021. április. 13. 14:46","title":"Miniszterelnökség: A Diákváros fel fog épülni, a Fudan Egyetem mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Harry Potter után először írt történetet a fiatalabb olvasóknak. ","shortLead":"A Harry Potter után először írt történetet a fiatalabb olvasóknak. ","id":"20210413_Ujabb_gyerekkonyvvel_jelentkezik_J_K_Rowling","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887929e6-9350-49d0-9cb4-ca8a5a6ec768","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Ujabb_gyerekkonyvvel_jelentkezik_J_K_Rowling","timestamp":"2021. április. 13. 16:01","title":"J. K. Rowling új gyerekkönyvet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693b335d-4bb9-4336-8d79-ad80a40b982f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik beáll Csárdi Antal mögé, aki 2018-ban mindenki mást elvert Rogán Antal korábbi körzetében.","shortLead":"A Jobbik beáll Csárdi Antal mögé, aki 2018-ban mindenki mást elvert Rogán Antal korábbi körzetében.","id":"20210413_valasztas_2022_jobbik_lmp_budapest_1_vk_jakab_peter_csardi_antal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=693b335d-4bb9-4336-8d79-ad80a40b982f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85aa6707-f157-4701-a567-194b4da677e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_valasztas_2022_jobbik_lmp_budapest_1_vk_jakab_peter_csardi_antal","timestamp":"2021. április. 13. 18:00","title":"A Jobbik LMP-s politikust támogat a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]