A vártnál egy nappal később, de kiadta a Google a Chrome böngésző 90-es verziószámú változatát. A késlekedés nem volt véletlen: egy fontos biztonsági frissítés is bekerült a csomagba.

Még márciusban derült ki, hogy a Google április közepén adja majd ki a Chrome böngésző legújabb, 90-es verziószámú változatát. A cég most közzé is tette ezt, és érdemes is mielőbb frissíteni a szoftvert, ugyanis érkezett bele egy, a böngészés biztonságát növelő funkció.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a program mostantól akkor is a biztonságosabb https protokoll használatával nyitja meg a weboldalakat – a http helyett –, ha a címsorba nem írjuk ki a teljes címet.

A http és a https között annyi a különbség, hogy utóbbi a böngésző és a kiszolgáló közti adatfolyamot a (TLS/SSL) titkosítással látja el ahelyett, hogy egyszerű szövegként járna oda-visssza az információ. Emiatt a hackerek sem tudnak ahhoz hozzáférni olyan könnyen, mint amilyen könnyen bele tudnának hallgatni a http-protokollon keresztül áramló adatfolyamba.

A Chrome 90-nek egyébként április 13-án kellett volna megérkeznie a felhasználókhoz. Ez végül – amerikai idő szerint április 14-én – történt meg, ennek oka pedig, hogy a Google javított egy újonnan felfedezett, nulladik napi sebezhetőséget is.

A böngésző új verziója egyelőre csak az asztali számítógépeken, valamint az androidos eszközökön vált elérhetővé, de a Google ígérete szerint hamarosan az iOS-t futtató készülékek is megkapják majd.

Hogy frissítette-e már magát a böngésző, azt a Beállítások - A Chrome névjegye menüponton keresztül nézhetjük meg. Amennyibe nem, ugyanitt el is tudjuk indítani a folyamatot, ami néhány másodpercet vesz csak igénybe, majd a csomag letöltése után újra kell indítanunk a böngészőt.

