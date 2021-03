Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon rosszak a halálozási adatok, de hamarosan több millió új vakcina érkezhet. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nagyon rosszak a halálozási adatok, de hamarosan több millió új vakcina érkezhet. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210325_Radar_Merkel_bocsanatot_kert_Szajert_250_eurora_buntettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed872c5-9078-4722-b969-f65abc2e2e90","keywords":null,"link":"/360/20210325_Radar_Merkel_bocsanatot_kert_Szajert_250_eurora_buntettek","timestamp":"2021. március. 25. 08:00","title":"Radar360: Merkel bocsánatot kért, Szájert 250 euróra büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d186b7-105d-4240-ae05-6e94f348f637","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A sokpárti pozsonyi koalíció már megalakulásakor sem tűnt stabilnak, most a járvány okozta válságban az orosz vakcina érkezése után kirobbant ellentétek a kormány szétesését vetítik előre. A magyar pártok viszont a jelek szerint összefogtak.","shortLead":"A sokpárti pozsonyi koalíció már megalakulásakor sem tűnt stabilnak, most a járvány okozta válságban az orosz vakcina...","id":"20210325_Valsag_szovetseg_es_bizonytalansag__szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d186b7-105d-4240-ae05-6e94f348f637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e4c1fe-ab2f-425a-bd8f-4681cc2afcf3","keywords":null,"link":"/360/20210325_Valsag_szovetseg_es_bizonytalansag__szlovakia","timestamp":"2021. március. 25. 16:30","title":"Már nemzetbiztonsági kockázatot jelent a kormányzati káosz Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b8bf4a-a5de-4618-be3c-8808f49416c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szövetség elnöke az ATV-ben arról beszélt, többféle terv is van, ők nagyon szeretnének egy többfokozatú nyitást. ","shortLead":"A szövetség elnöke az ATV-ben arról beszélt, többféle terv is van, ők nagyon szeretnének egy többfokozatú nyitást. ","id":"20210325_Fesztival_Szovetseg_zenei_fesztivalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5b8bf4a-a5de-4618-be3c-8808f49416c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543f732e-f818-4e37-9ed6-e3f05a5b654b","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Fesztival_Szovetseg_zenei_fesztivalok","timestamp":"2021. március. 25. 10:30","title":"Fesztivál Szövetség: Tönkremehet a zenei fesztiválok 60 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1a686a-dc29-478b-93dc-c359658c11ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adriai hajóúton történt kábítószer-fogyasztás miatt tett feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította a rendőrség.","shortLead":"Az adriai hajóúton történt kábítószer-fogyasztás miatt tett feljelentést bűncselekmény hiányában elutasította...","id":"20210324_Meg_mindig_nyomoznak_Borkai_Zsolt_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f1a686a-dc29-478b-93dc-c359658c11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57090bc0-3e02-4c12-af14-52665be06dd9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Meg_mindig_nyomoznak_Borkai_Zsolt_ugyeben","timestamp":"2021. március. 24. 20:10","title":"Még mindig nyomoznak Borkai Zsolt ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a74462-6776-4c72-ac61-3f05ae5303ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éttermek vendégeire leselkedő veszélyeket minimalizálnák a módszerrel.","shortLead":"Az éttermek vendégeire leselkedő veszélyeket minimalizálnák a módszerrel.","id":"20210324_Mexikoban_csak_orrokat_eltakaro_maszkot_fejlesztettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20a74462-6776-4c72-ac61-3f05ae5303ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ed0a7d-d81a-4564-a01b-6071d4873e2e","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Mexikoban_csak_orrokat_eltakaro_maszkot_fejlesztettek","timestamp":"2021. március. 24. 19:56","title":"Mexikóban csak orrokat eltakaró maszkot fejlesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlovák kutatók a Science-ben írnak arról, hogy jelentősen képes lassítani a járványt a gyorstesztekkel való tömeges szűrés.","shortLead":"Szlovák kutatók a Science-ben írnak arról, hogy jelentősen képes lassítani a járványt a gyorstesztekkel való tömeges...","id":"20210325_szlovakia_tomeges_szures_mukodik_a_koronavirus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdd1f1e-e4ef-465c-a996-9ff5ab43e021","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_szlovakia_tomeges_szures_mukodik_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. március. 25. 14:35","title":"70 százalékkal lassíthatta a koronavírust a tömeges tesztelés Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt alelnöke szerint az volt a legnagyobb aggályuk, hogy az EPP korlátozta volna a képviselők jogait.","shortLead":"A párt alelnöke szerint az volt a legnagyobb aggályuk, hogy az EPP korlátozta volna a képviselők jogait.","id":"20210326_Novak_Katalin_Fidesz_Neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559d1f88-fcb5-4ae5-b718-a1810faef4db","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_Novak_Katalin_Fidesz_Neppart","timestamp":"2021. március. 26. 07:03","title":"Novák Katalin: A Fidesz nehezen búcsúzott el az Európai Néppárttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA szerint nincs olyan forgatókönyv, hogy nézők nélkül tartsák a meccseket. Aki rendező akar maradni, annak vállalnia kell, hogy beenged szurkolókat a stadionjába.","shortLead":"Az UEFA szerint nincs olyan forgatókönyv, hogy nézők nélkül tartsák a meccseket. Aki rendező akar maradni, annak...","id":"20210325_foci_eb_gulyas_gergely_puskas_arena_koronavirus_jarvany_szurkolok_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ae371a-1851-4a01-8611-de26aad10af5","keywords":null,"link":"/sport/20210325_foci_eb_gulyas_gergely_puskas_arena_koronavirus_jarvany_szurkolok_oltas","timestamp":"2021. március. 25. 14:19","title":"Gulyás: A beoltottak mehetnének a foci-Eb budapesti meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]