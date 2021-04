Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b23e5c87-2a1a-46b7-86a3-bd7a813bf2a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern könyvnyomtatás feltalálója, Johannes Gutenberg előtt tiszteleg ma a kereső főoldalán látható logóhelyettesítő grafikával a Google.","shortLead":"A modern könyvnyomtatás feltalálója, Johannes Gutenberg előtt tiszteleg ma a kereső főoldalán látható logóhelyettesítő...","id":"20210414_johannes_gutenberg_konyvnyomtatas_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b23e5c87-2a1a-46b7-86a3-bd7a813bf2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe03bc91-e9ff-4b5f-ae12-f640e0c8a1ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_johannes_gutenberg_konyvnyomtatas_google","timestamp":"2021. április. 14. 11:33","title":"Miért van éppen ma Johannes Gutenberg a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Száz nappal a nyitóünnepség előtt még mindig nagyon keveset tudni arról, hogy fog kinézni az idén nyárra halasztott tokiói olimpia. A helyiek a negyedik hullámtól tartanak, miközben a szervezők még mindig azt tervezgetik, hogyan lehet hatékonyan felügyelni és biztonságban mozgatni, ellátni az eseményre érkezőket, esetleg kezelni, ha valahol járványgóc alakul ki.","shortLead":"Száz nappal a nyitóünnepség előtt még mindig nagyon keveset tudni arról, hogy fog kinézni az idén nyárra halasztott...","id":"20210414_olimpia_covid_tokio_100_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f822a1b0-ea96-40a6-9656-553587124711","keywords":null,"link":"/sport/20210414_olimpia_covid_tokio_100_nap","timestamp":"2021. április. 14. 06:30","title":"Száz nappal a tokiói olimpia előtt sem tudni biztosan, a járvány hogy alakítja át a játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a197e2a8-44ff-4104-bebc-c908b49ebf8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legrangosabb olaszországi filmfesztivál életműdíjjal jutalmazza szeptemberben a saját országa színészét és filmrendezőjét, Roberto Benignit.","shortLead":"A legrangosabb olaszországi filmfesztivál életműdíjjal jutalmazza szeptemberben a saját országa színészét és...","id":"20210415_Roberto_Benigni_eletmuve_vegre_kierdemelte_az_Arany_Oroszlant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a197e2a8-44ff-4104-bebc-c908b49ebf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfc61bf-6a1a-4146-b3f8-d39c15f94006","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Roberto_Benigni_eletmuve_vegre_kierdemelte_az_Arany_Oroszlant","timestamp":"2021. április. 15. 14:03","title":"Roberto Benigni életműve végre kiérdemelte az Arany Oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Provence-Alpes-Cote-d'Azur régió elnöke időben akart lépni, de megvárja az orosz oltóanyag uniós engedélyezését.","shortLead":"A Provence-Alpes-Cote-d'Azur régió elnöke időben akart lépni, de megvárja az orosz oltóanyag uniós engedélyezését.","id":"20210414_Szputnyik_V_vakcina_Franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41698b2e-99ff-40b1-99d7-1fd612568f37","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_Szputnyik_V_vakcina_Franciaorszag","timestamp":"2021. április. 14. 15:17","title":"Félmillió Szputnyik V vakcinát rendelt egy francia régió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha BSC egy játékosának is pozitív lett a tesztje.

","shortLead":"A Hertha BSC egy játékosának is pozitív lett a tesztje.

","id":"20210415_dardai_pal_hertha_bsc_koronavirus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dc11b2-cb70-4abb-b382-c61dda619a59","keywords":null,"link":"/sport/20210415_dardai_pal_hertha_bsc_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. április. 15. 12:25","title":"Dárdai Pál és egyik segítője is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első, 130 oldalas szám április 15-én jelenik meg. ","shortLead":"Az első, 130 oldalas szám április 15-én jelenik meg. ","id":"20210414_hungarian_conservative_folyirat_konzervativok_mathias_corvinus_collegium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0359bae8-5037-4282-985d-e63872d78a53","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_hungarian_conservative_folyirat_konzervativok_mathias_corvinus_collegium","timestamp":"2021. április. 14. 13:36","title":"A \"magyar konzervativizmus gondolatát\" terjeszti majd külföldön egy új magyar folyóirat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","shortLead":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","id":"20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7363518-01fe-44c6-9e22-4fe535a480c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","timestamp":"2021. április. 15. 14:07","title":"Az iskolanyitás körüli kavarás is bizonyítja, milyen szabadon értelmezi a kormány a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Welt című német lap információi szerint a kancellár ezen a héten kaphatja meg a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"A Welt című német lap információi szerint a kancellár ezen a héten kaphatja meg a koronavírus elleni védőoltást.","id":"20210415_AstraZenecaval_oltjak_penteken_Angela_Merkelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c4d123-819f-448e-b475-16fda46533be","keywords":null,"link":"/elet/20210415_AstraZenecaval_oltjak_penteken_Angela_Merkelt","timestamp":"2021. április. 15. 15:52","title":"AstraZenecával oltják pénteken Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]