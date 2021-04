“A tegnap esti Facebook liveomat annyi embernek sikerült jelentenie, hogy a Facebook rendszere gyakorlatilag kivetett magából, aztán a live eltűnt, az oldalamra pedig nem tudtam belépni hosszú órákra, pedig csak azt szerettem volna elmondani, hogy az oltás után is nagyon vigyázzatok magatokra, hisz az immunrendszernek idő kell, hogy működésbe lépjen” – írta az Instagramon Tóth Vera.

Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a Facebook korábban többször hangoztatta, hogy a jelentések magas száma önmagában nem elégséges ahhoz, hogy eltávolítsanak egy tartalmat.

Az énekesnő egyébként azt szerette volna elmondani, hogy nem voltak illúziói, tudta, hogy két nappal az oltás után még nem lesz védett. Ennek ellenére ő is elkapta a vírust. "Utána is hordani kell a maszkot, lehetőleg otthon maradni, vigyázni. Ezért jelentkeztem be, de több ember tagadja a betegséget, mint gondoltam. Ezzel a kommentfolyamban szembesültem. Aggasztó az emberi agresszió és frusztráltság, az, hogy azt feltételezik rólam, hogy a kormány fizet a posztokért, mert tuti nem is oltottak be, csak reklámoznom kell, mert így gyűjt “kísérleti nyulakat” a gyógyszeripar? Na ezen már nem tudtam, hogy sírjak-e vagy nevessek” – írta most az Instagramon, összefoglalva az élő videó tanulságait.

Tóth Vera végezetül azt kívánta, hogy mindenki maradjon egészséges, és azt, “hogy képesek legyetek jóindulattal hozzáállni a másikhoz.

Az oltássznobizmusból (a ki milyet kapott), az összeesküvés-elméletekből, billgétszből, a hergelésből, a bántásból, a nem megértésből már elég”.

