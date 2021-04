Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tízezer koronavírus-tesztet osztott szét a főváros a kerületek között a hétfői iskola- és óvodakezdés előtt - közölte Karácsony Gergely főpolgármester.","shortLead":"Tízezer koronavírus-tesztet osztott szét a főváros a kerületek között a hétfői iskola- és óvodakezdés előtt - közölte...","id":"20210418_Tizezer_tesztet_osztott_szet_a_fovaros_a_keruletek_kozott_az_iskolanyitas_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca670d87-2ae2-4a6b-9cde-ed621fb0a960","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Tizezer_tesztet_osztott_szet_a_fovaros_a_keruletek_kozott_az_iskolanyitas_elott","timestamp":"2021. április. 18. 18:03","title":"Tízezer tesztet osztott szét a főváros a kerületek között az iskolanyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7659a1e0-b637-4e5b-aa6d-db046e343b23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olykor az Apple is hibázik, és így egészen egyedi telefonok is lekerülhetnek a futószalagról. Például egy olyan iPhone 11 Pro, amelynél valami hibádzik a logóval.","shortLead":"Olykor az Apple is hibázik, és így egészen egyedi telefonok is lekerülhetnek a futószalagról. Például egy olyan iPhone...","id":"20210417_iphone_11_pro_elcsuszott_apple_logo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7659a1e0-b637-4e5b-aa6d-db046e343b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20d8d5-a207-4412-bd43-32dae4b9e022","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_iphone_11_pro_elcsuszott_apple_logo","timestamp":"2021. április. 17. 12:03","title":"2700 dollárt fizettek ki egy iPhone-ért, amelyen elcsúszott a logó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f9e07f-073e-459c-8754-f14699bf16ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr órákig várt arra, hogy kiszabadítsák.\r

","shortLead":"A sofőr órákig várt arra, hogy kiszabadítsák.\r

","id":"20210417_gps_szantofold_m3_autopalya_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f9e07f-073e-459c-8754-f14699bf16ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3355e168-0672-4ad3-b6f9-ea9bf9ed6371","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_gps_szantofold_m3_autopalya_sofor","timestamp":"2021. április. 17. 21:17","title":"Követte a GPS-t, szántóföldön ragadt egy autós Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szedán és a kupé most debütált xDrive változatai minden korábbinál jobban gyorsulnak és hátsókerék-hajtású móddal is rendelkeznek.","shortLead":"A szedán és a kupé most debütált xDrive változatai minden korábbinál jobban gyorsulnak és hátsókerék-hajtású móddal is...","id":"20210419_ujabb_szentsegtores_itt_az_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcd131c-ab2a-4315-a181-300ddb321cc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_ujabb_szentsegtores_itt_az_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2021. április. 19. 07:16","title":"Újabb szentségtörés: itt az összkerekes BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A börtönben éhségsztrájkoló politikusnak azonnali beavatkozásra volna szüksége.","shortLead":"A börtönben éhségsztrájkoló politikusnak azonnali beavatkozásra volna szüksége.","id":"20210417_alekszej_navalnij_oroszorszag_vlagyimir_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec019396-9061-4a0d-84fc-74263fd4e63b","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_alekszej_navalnij_oroszorszag_vlagyimir_putyin","timestamp":"2021. április. 17. 21:59","title":"Orvosa szerint Alekszej Navalnij „bármelyik percben” meghalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf677c-7a93-47b3-a7d0-cbd179f241b4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az magyar női kézilabda-válogatott 41-12-re legyőzte Olaszországot Érden, így ott lesz a vb-n.","shortLead":"Az magyar női kézilabda-válogatott 41-12-re legyőzte Olaszországot Érden, így ott lesz a vb-n.","id":"20210418_Kijutott_a_vilagbajnoksagra_a_noi_kezilabda_valogatott_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf677c-7a93-47b3-a7d0-cbd179f241b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58c3c66-e449-4b94-b204-ffc7d238e193","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Kijutott_a_vilagbajnoksagra_a_noi_kezilabda_valogatott_","timestamp":"2021. április. 18. 14:48","title":"Kijutott a világbajnokságra a női kézilabda-válogatott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos készült a beszélgetés első részében kritizálta a hazai járványkezelést és Orbán Viktor miniszterelnököt, emiatt egy magas rangú minisztériumi vezető etikai vizsgálatot kezdeményezett.","shortLead":"Az orvos készült a beszélgetés első részében kritizálta a hazai járványkezelést és Orbán Viktor miniszterelnököt...","id":"20210417_Rejtely_marad_a_Zacherbeszelgetes_2_resze_miutan_az_elsore_kiakadtak_a_miniszteriumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2094bef6-0acf-45b5-bf53-147640ef7659","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Rejtely_marad_a_Zacherbeszelgetes_2_resze_miutan_az_elsore_kiakadtak_a_miniszteriumban","timestamp":"2021. április. 17. 11:45","title":"Egyelőre nem adja le a Zacher-interjú második részét a Szabad Európa, mert az elsőre kiakadtak a minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A másik mercedeses, Valtteri Bottas csak a nyolcadik lett.","shortLead":"A másik mercedeses, Valtteri Bottas csak a nyolcadik lett.","id":"20210417_emilia_romagna_nagydij_f1_hamilton_perez_verstappen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4606fa-c51e-4566-8e28-6f4f06097fca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_emilia_romagna_nagydij_f1_hamilton_perez_verstappen","timestamp":"2021. április. 17. 16:06","title":"Csak megszorítani tudták Hamiltont az időmérőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]