[{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 25 éven át zajlott kutatás szerint akik 50-60 éves korban nem alszanak eleget, azoknál nagyobb a demencia kockázata. ","shortLead":"Egy 25 éven át zajlott kutatás szerint akik 50-60 éves korban nem alszanak eleget, azoknál nagyobb a demencia...","id":"20210421_demencia_alvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f136c4-36f8-40ce-a185-11e1773d201c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_demencia_alvas","timestamp":"2021. április. 21. 19:11","title":"Kutatók mondják: ha keveset alszik, és elmúlt 50, jobb, ha változtat a szokásain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058bcc56-1ef4-4efe-a3b8-51a9d1e75be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Öles léptekkel halad az Európai Szuperliga a széthullás felé vezető úton.","shortLead":"Öles léptekkel halad az Európai Szuperliga a széthullás felé vezető úton.","id":"20210421_europai_szuperliga_foci_visszalepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=058bcc56-1ef4-4efe-a3b8-51a9d1e75be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f995089c-30f5-4f66-908b-06794a44ea1c","keywords":null,"link":"/sport/20210421_europai_szuperliga_foci_visszalepes","timestamp":"2021. április. 21. 05:17","title":"Mind a hat angol klub visszalépett az Európai Szuperligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fa1055-0cd6-4847-b34a-b290a438aa5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sőt, egy QR-kód segítségével a véleményünket is elmondhatjuk róluk. ","shortLead":"Sőt, egy QR-kód segítségével a véleményünket is elmondhatjuk róluk. ","id":"20210420_mav_uj_jegyautomatak_tesztelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30fa1055-0cd6-4847-b34a-b290a438aa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559ac05-d5c2-42ce-8298-cb84d6cff550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_mav_uj_jegyautomatak_tesztelese","timestamp":"2021. április. 20. 14:01","title":"Már ki lehet próbálni a MÁV új jegyautomatáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sinopharm-vakcinát is hoz a kormánygép a hét második felében.","shortLead":"Sinopharm-vakcinát is hoz a kormánygép a hét második felében.","id":"20210420_szijjarto_peter_vakcina_szputnyik_v_szalliitmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a154649-c24e-4f5b-8749-0a088c2cba07","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_szijjarto_peter_vakcina_szputnyik_v_szalliitmany","timestamp":"2021. április. 20. 11:39","title":"Százezer második körös Szputnyik V érkezik kedd este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár trükközés nélkül, a Chrome böngésző alapfunkciójaként van rá lehetőség, hogy kiemeljünk egy számunkra fontos részt a weboldalon, amit linkként bárkinek elküldhetünk.","shortLead":"Immár trükközés nélkül, a Chrome böngésző alapfunkciójaként van rá lehetőség, hogy kiemeljünk egy számunkra fontos...","id":"20210420_google_chrome_bongeszo_kiemeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7e88e4-fcba-4829-81a4-ef5d1337a665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_google_chrome_bongeszo_kiemeles","timestamp":"2021. április. 20. 10:03","title":"Az utóbbi idők egyik leghasznosabb funkciójával bővült a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem közleményében leszögezte, helyzetükön nem változtat, hogy módosíthatják az intézményt korábban elüldöző törvényt. ","shortLead":"Az egyetem közleményében leszögezte, helyzetükön nem változtat, hogy módosíthatják az intézményt korábban elüldöző...","id":"20210420_CEU_torvenymodositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3789793d-8a0d-4869-b368-7c9f07d7253e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee98e3c9-063a-4146-82a1-9fc439f3a821","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_CEU_torvenymodositas","timestamp":"2021. április. 20. 18:15","title":"CEU: Nem tesszük ki magunkat újra egyetlen ember és rezsimje politikai szeszélyeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3e8841-6a91-4d35-8bb5-041e13b18c33","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sportosra hangolt szabadidőautó-formatervvel, erős elektromos motorokkal, 600 kilométert meghaladó hatótávval és tágas utastérrel támad az első teljesen hangtalan Ford Mustang. Jövünk a részletekkel és rengeteg fotóval.","shortLead":"Sportosra hangolt szabadidőautó-formatervvel, erős elektromos motorokkal, 600 kilométert meghaladó hatótávval és tágas...","id":"20210421_magyarorszagon_az_elektromos_ford_mustang_mache_kiprobaltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e3e8841-6a91-4d35-8bb5-041e13b18c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efee8d45-cc1f-4d72-ba5b-13b08c13bcaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_magyarorszagon_az_elektromos_ford_mustang_mache_kiprobaltuk","timestamp":"2021. április. 21. 06:41","title":"V8 helyett villany: Magyarországon az elektromos Ford Mustang Mach-E, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77d0b96-ed17-42f3-95b1-20f5d11464ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lukács Viktort, az M4 Sport népszerű riporterét március végén menesztették állásából. ","shortLead":"Lukács Viktort, az M4 Sport népszerű riporterét március végén menesztették állásából. ","id":"20210420_Alig_egy_honappal_a_kirugasa_utan_uj_helyen_folytatja_az_M4_Sport_riportere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f77d0b96-ed17-42f3-95b1-20f5d11464ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83f5ff9-d152-4aa1-a8c6-836e57adc63e","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Alig_egy_honappal_a_kirugasa_utan_uj_helyen_folytatja_az_M4_Sport_riportere","timestamp":"2021. április. 20. 10:16","title":"Alig egy hónappal a kirúgása után, új helyen folytatja az M4 Sport riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]