[{"available":true,"c_guid":"72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27 ezer fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma. A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma is csökken, az oltásokkal is jól haladunk, de az elhunytak száma nagyon magas maradt.","shortLead":"27 ezer fölé nőtt a koronavírus magyar áldozatainak száma. A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az újonnan...","id":"20210428_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a7685a-3922-4815-96fd-64fc5df7d2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c7eba0-f50d-47dd-a44c-40ec4a2204ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. április. 28. 08:51","title":"188 újabb áldozata van a koronavírusnak, egy nap alatt 95 ezer embert oltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3051c684-edaf-4b83-98e1-5375b9b3b095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"New York volt polgármestere a vád szerint a törvényeket megszegve lobbizott ukrán tisztviselők nevében, hogy azok cserébe terhelő bizonyítékokat adjanak át a volt amerikai elnök politikai riválisairól.","shortLead":"New York volt polgármestere a vád szerint a törvényeket megszegve lobbizott ukrán tisztviselők nevében, hogy azok...","id":"20210429_ugyved_donald_trump_rudy_giuliani_hazkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3051c684-edaf-4b83-98e1-5375b9b3b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3f94de-c170-4f15-a7f9-c12ed2cdb8d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_ugyved_donald_trump_rudy_giuliani_hazkutatas","timestamp":"2021. április. 29. 05:09","title":"Házkutatást tartottak Trump korábbi ügyvédjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pfizer és a BioNTech május elején nyújtja be a kérelmét az alkalmazási engedély kiterjesztésére, így nyáron megkezdődhet a 12–15 évesek oltása is a közös fejlesztésű vakcinájukkal.","shortLead":"A Pfizer és a BioNTech május elején nyújtja be a kérelmét az alkalmazási engedély kiterjesztésére, így nyáron...","id":"20210429_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c18d83c-7e66-4d31-b860-76bfed63d69d","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_koronavirus_jarvany_vedooltas_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2021. április. 29. 10:16","title":"Júniustól akár már a 12 éveseket is olthatják a BioNTech vezére szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa10daad-c037-46c4-b245-142dcd01f8c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszahúzták a férfit a párkányról.","shortLead":"Visszahúzták a férfit a párkányról.","id":"20210428_ongyilkossagi_kiserlet_miskolc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa10daad-c037-46c4-b245-142dcd01f8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2661f4-9cde-4a63-ad1e-eca25fc65d65","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_ongyilkossagi_kiserlet_miskolc","timestamp":"2021. április. 28. 21:56","title":"Megmentettek a rendőrök egy öngyilkosságra készülő férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f58b3fa-a786-4e45-aa9b-926aec69393a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a balesetben csodával határos módon senki nem hunyt el.","shortLead":"Ebben a balesetben csodával határos módon senki nem hunyt el.","id":"20210427_audi_horvatorszag_baleset_parkolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f58b3fa-a786-4e45-aa9b-926aec69393a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d0a9b3-3868-49fa-a178-c386a2f8ef7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_audi_horvatorszag_baleset_parkolo","timestamp":"2021. április. 27. 22:00","title":"Nyolc autót is letarolt egy parkolóba csapódó Audi Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8298f870-2f9a-4048-a511-dac269a7c3bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából havonta kell egy-egy ilyen energiaelnyelő modult vásárolni, mert összetörik.","shortLead":"Nagyjából havonta kell egy-egy ilyen energiaelnyelő modult vásárolni, mert összetörik.","id":"20210429_video_kozut_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8298f870-2f9a-4048-a511-dac269a7c3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6940ee09-2c38-47c4-8634-c0292dda14b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_video_kozut_baleset","timestamp":"2021. április. 29. 08:22","title":"Most Gödöllőnél rohant bele egy autós a közutasok sárga életmentő dobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0727a8c9-a1c6-42dd-b544-3a1409b4800d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tian-he az új bázis főmodulja. Még tíz missziót kell teljesíteni, hogy az állomás minden része felkerüljön.","shortLead":"A Tian-he az új bázis főmodulja. Még tíz missziót kell teljesíteni, hogy az állomás minden része felkerüljön.","id":"20210429_kina_urallomas_tian_he","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0727a8c9-a1c6-42dd-b544-3a1409b4800d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3ac4ff-e6dc-4a7e-a5a9-9516cf8178e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_kina_urallomas_tian_he","timestamp":"2021. április. 29. 06:15","title":"Úton a Mennyei Harmónia, Kína új űrállomásának első darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A meghatározó lengyel kormánypárt elfogadta a baloldali frakció feltételeit az uniós pénzek felhasználásáról, így meglesz a parlamenti többség a brüsszeli megállapodás jóváhagyásáról.","shortLead":"A meghatározó lengyel kormánypárt elfogadta a baloldali frakció feltételeit az uniós pénzek felhasználásáról...","id":"20210428_lengyelorszag_helyreallitasi_alap_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7c0ba5-92f7-4040-8f11-11d49f8a1bed","keywords":null,"link":"/360/20210428_lengyelorszag_helyreallitasi_alap_eu","timestamp":"2021. április. 28. 13:00","title":"Nem Varsó buktatja meg az EU-s helyreállítási alapot, a baloldal megalkudott Kaczynskiékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]