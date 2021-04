Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","shortLead":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","id":"20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32d84-a0cc-46a1-92a0-70e59a06674a","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","timestamp":"2021. április. 29. 06:00","title":"Kubatov: Ha megvan a 4 millió beoltott, szombaton nézők előtt játszik a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előre egyeztetett időpontokban lehet menni egynapos sebészeti ellátásra.","shortLead":"Előre egyeztetett időpontokban lehet menni egynapos sebészeti ellátásra.","id":"20210428_kasler_egynapos_sebeszeti_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507f74ae-bcc5-4a5f-914c-6ac86c3e6746","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_kasler_egynapos_sebeszeti_ellatas","timestamp":"2021. április. 28. 17:30","title":"Kásler: Hétfőtől újrandulhat az egynapos sebészeti ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már három embernél mutatták ki a koronavírus B.1.617 nevű variánsát. Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozhat be a holland közönségnek.","shortLead":"A Lichter Péter és Máté Bori rendezésében készült egész estés, kísérleti film, A horror filozófiája a jubileumi 50...","id":"20210428_A_horror_filozofiaja_cimu_magyar_film_meghivast_kapott_Rotterdamba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=decbee27-2c52-43b4-af6c-1770ba753d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1125a7f-b8cd-4f0e-819a-03862d14d8a6","keywords":null,"link":"/elet/20210428_A_horror_filozofiaja_cimu_magyar_film_meghivast_kapott_Rotterdamba","timestamp":"2021. április. 28. 15:52","title":"Egy jó horrorfilm kísérteties gyönyört is kiválthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csillapodik a NER-barát befektetők beruházási láza az északi parton.","shortLead":"Nem csillapodik a NER-barát befektetők beruházási láza az északi parton.","id":"202117_fured_homes_residence_nagyagyuk_abalatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9447197f-fbcc-4430-ae34-c2d33acab1f4","keywords":null,"link":"/360/202117_fured_homes_residence_nagyagyuk_abalatonnal","timestamp":"2021. április. 29. 12:00","title":"Balatonfüred újabb lakóparkokat köszönhet NER-közeli nagyágyúknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","shortLead":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","id":"20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba458c2-b4a2-4375-a415-cbb2735a1136","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","timestamp":"2021. április. 29. 11:29","title":"Május elején kinyitnak Mészáros Lőrinc szállodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az amerikai gyártó döntött így, az ország miniszteri tanácsa által hozott törvényjavaslat rendelkezik erről. Ha megszavazzák, a Samsungnak is változtatnia kell.","shortLead":"Nem az amerikai gyártó döntött így, az ország miniszteri tanácsa által hozott törvényjavaslat rendelkezik erről. Ha...","id":"20210428_garancia_spanyolorszag_iphone_apple_samsung","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe85720-024d-43a4-8cc0-bf7e7b9a9e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_garancia_spanyolorszag_iphone_apple_samsung","timestamp":"2021. április. 28. 09:53","title":"Kettő helyett három év: változhat az iPhone-okra vonatkozó jótállás Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]