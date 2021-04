Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszter szerint már kifejeztük szolidaritásunkat Csehország felé, egyéb lépést nem tervez a cseh diplomaták kiutasítása miatt.\r

","shortLead":"A miniszter szerint már kifejeztük szolidaritásunkat Csehország felé, egyéb lépést nem tervez a cseh diplomaták...","id":"20210428_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_orosz_diplomatak_kiutasitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dafed8-fa6a-4916-bcaf-1d7d293df5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_orosz_diplomatak_kiutasitas","timestamp":"2021. április. 28. 19:50","title":"Szijjártó: Magyarország nem tervezi orosz diplomaták kiutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki 3 hónapon belül volt fertőzött, már az is jelentkezhet oltásra – mondták az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. A tizenéves korosztályt Pfizer-vakcinával fogják oltani.","shortLead":"Aki 3 hónapon belül volt fertőzött, már az is jelentkezhet oltásra – mondták az operatív törzs szerdai tájékoztatóján...","id":"20210428_operativ_torzs_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e689ccda-d23d-4636-a646-c76342c16309","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_operativ_torzs_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 28. 12:49","title":"Operatív törzs: napokon belül oltják a 16-18 éveseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","shortLead":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","id":"20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01912da9-2e8b-43e4-915c-4e72f5895595","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","timestamp":"2021. április. 28. 20:51","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három embert kórházba vittek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","shortLead":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","id":"20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32d84-a0cc-46a1-92a0-70e59a06674a","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","timestamp":"2021. április. 29. 06:00","title":"Kubatov: Ha megvan a 4 millió beoltott, szombaton nézők előtt játszik a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Brüsszel szerint a cseh törvényeket kellene módosítani.","shortLead":"Brüsszel szerint a cseh törvényeket kellene módosítani.","id":"20210428_Babis_miniszterelnoknek_nem_kell_visszafizetnie_a_cegenek_juttatott_unios_penzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da93d752-7969-4734-a59e-8cd064057bd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Babis_miniszterelnoknek_nem_kell_visszafizetnie_a_cegenek_juttatott_unios_penzeket","timestamp":"2021. április. 28. 12:10","title":"Babis miniszterelnöknek nem kell visszafizetnie a cégének juttatott uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek. Az ideális ellenzéki miniszterelnökjelölt egy egybegyúrt Karácsony-Jakab lenne, az előválasztásról még nem tudni, hogy építeni fog, vagy rombolni.","shortLead":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek...","id":"20210428_torok_gabor_valasztas_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c06a99-e478-47d5-9517-4b7b9509afc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_torok_gabor_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 28. 17:08","title":"Török Gábor: Orbánnak van stratégiája egy választási vereség utáni politizálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egyre több cégnél nyílik vállalati oltópont kormányzati engedéllyel. Üdvözlendő, hogy a kormány minden lehetséges csatornát felhasznál az oltási kampány kiterjesztésére, ezt azonban a nyilvánosság teljes kizárásával teszi. Ráadásul az önkormányzatokat nemrég még elhessegették azzal, hogy nincs szükség a segítségükre.","shortLead":"Egyre több cégnél nyílik vállalati oltópont kormányzati engedéllyel. Üdvözlendő, hogy a kormány minden lehetséges...","id":"20210429_oltas_magancegek_oltopontok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bf4dea-0cb6-455d-869f-670be01cd9e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_oltas_magancegek_oltopontok","timestamp":"2021. április. 29. 17:00","title":"A kormány fű alatt kiszervezi az oltási kampányt a magánszektorba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormányrendelet még csütörtök este hatályba is lépett.","shortLead":"A kormányrendelet még csütörtök este hatályba is lépett.","id":"20210430_magyar_kozlony_vedettsegi_igazolvany_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73a20cc-6ca9-4b7c-b8f8-3c5e9416750d","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_magyar_kozlony_vedettsegi_igazolvany_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 08:05","title":"Kijött a közlönyben: karanténkötelezettség nélkül térhetnek haza a védettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]