Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kepli Lajos úgy véli, jogszerűen járt el, de többet semmilyen jutalmat nem fogad el.","shortLead":"Kepli Lajos úgy véli, jogszerűen járt el, de többet semmilyen jutalmat nem fogad el.","id":"20210429_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12868447-0720-4665-a618-c18b46950ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","timestamp":"2021. április. 29. 05:47","title":"Balatonalmádi polgármestere visszafizette a saját magának megszavazott jutalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","shortLead":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","id":"20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dee6fb-77a4-4a51-b30a-21bac7a9eb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 30. 05:28","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek az ország nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként.","shortLead":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki...","id":"20210429_dk_miniszterelnokjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10cefd4-26d9-419e-b937-e68442700eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_dk_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Vasárnap mutatja be miniszterelnök-jelöltjét a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e830f646-d1a1-4809-8e50-e4c47b867585","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy védelmező genetikai mechanizmus óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól – állapították meg a Dél-Ausztráliai Egyetem kutatói, akik szerint a kávéfogyasztási szokások a szív egészségének állapotáról árulkodnak.","shortLead":"Egy védelmező genetikai mechanizmus óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól – állapították meg...","id":"20210430_tulzott_kavefogyasztas_genetikai_mechanizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e830f646-d1a1-4809-8e50-e4c47b867585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b95404-ae01-4746-868e-ae65610c7209","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_tulzott_kavefogyasztas_genetikai_mechanizmus","timestamp":"2021. április. 30. 13:03","title":"Mi óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b308949-cc4b-45a0-bf98-92b086f98381","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Kétségbeesett utóvédharccal próbálja életben tartani hamvába holt ötletét, a labdarúgás Európai Szuperligáját Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke. Ingatlanvállalkozóként sikeres, és az ezredforduló után a galaktikusok leigazolásával újjáépítette a spanyol királyi klubot.","shortLead":"Kétségbeesett utóvédharccal próbálja életben tartani hamvába holt ötletét, a labdarúgás Európai Szuperligáját...","id":"202117_florentino_perez_europai_futballcezar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b308949-cc4b-45a0-bf98-92b086f98381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fd5b5c-7dda-4a6c-a127-f85e0692fdf9","keywords":null,"link":"/360/202117_florentino_perez_europai_futballcezar","timestamp":"2021. április. 29. 17:00","title":"Két napig ült az európai futball trónján, aztán összeomlott körülötte a Szuperliga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Napsütés is lesz a hétvégén, de sokfelé szeles és csapadékos idő lesz a jellemző. Ezzel együtt meleg várható, május elsején néhol akár 28 Celsius-fokot is mérhetnek, vasárnap délutántól azonban jelentős lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat az országos, középtávú előrejelzésében.\r

\r

","shortLead":"Napsütés is lesz a hétvégén, de sokfelé szeles és csapadékos idő lesz a jellemző. Ezzel együtt meleg várható, május...","id":"20210429_zivatar_meleg_hetvege_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f51dcad-6efd-49ff-b761-9d8c6c330cc5","keywords":null,"link":"/elet/20210429_zivatar_meleg_hetvege_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 29. 16:28","title":"28 fokkal és zivatarokkal indul a május","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1ea4ed-1f62-408e-a4d8-4df808362938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hirtelen jött bejelentés, szűk határidő, összeomló kormányzati regisztrációs oldal. Ennyi kellett ahhoz, hogy beinduljon az internet népművészeinek fantáziája.","shortLead":"Hirtelen jött bejelentés, szűk határidő, összeomló kormányzati regisztrációs oldal. Ennyi kellett ahhoz...","id":"20210430_koronavirus_pfizer_oltas_vakcina_regisztracio_memek_eeszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f1ea4ed-1f62-408e-a4d8-4df808362938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb65b54-3493-4929-84d1-6bd8a7813495","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_koronavirus_pfizer_oltas_vakcina_regisztracio_memek_eeszt","timestamp":"2021. április. 30. 12:03","title":"Máris beindította a mémgyárat a pénteki Pfizer-káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Antony Blinken Kijevben tárgyal a jövő héten.","shortLead":"Antony Blinken Kijevben tárgyal a jövő héten.","id":"20210430_ukrajna_latogatas_amerikai_kulugyminiszter_antony_blinken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14a781e-dede-4539-b77a-a148aa3fa88d","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_ukrajna_latogatas_amerikai_kulugyminiszter_antony_blinken","timestamp":"2021. április. 30. 05:58","title":"Ukrajnába látogat az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]