[{"available":true,"c_guid":"5a581168-55d6-46c2-879e-336cc7f9150b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 660 lóerős szívó V12-es motorral szerelt Enzo ritka látvány Magyarországon.","shortLead":"A 660 lóerős szívó V12-es motorral szerelt Enzo ritka látvány Magyarországon.","id":"20210430_szuperritka_ferrari_enzot_szervizeltek_budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a581168-55d6-46c2-879e-336cc7f9150b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06007897-e3c9-4179-9328-e8bc99863829","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_szuperritka_ferrari_enzot_szervizeltek_budapesten","timestamp":"2021. április. 30. 06:41","title":"Szuperritka, méregdrága Ferrarit szervizeltek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple vezetői között korábban több levélváltás is történt arról, hogy az iMessage üzenetküldőt jó lenne az androidos eszközök számára is elérhetővé tenni. A dologból végül mégsem lett semmi. Mária nem mondott igazat a bíróság előtt. Mária nem mondott igazat a bíróság előtt.