Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben akár 23 fok is lehet.","shortLead":"Napközben akár 23 fok is lehet.","id":"20210504_Csak_nehany_felho_zavarja_meg_a_napsutest_kedden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2d2046-6163-41c6-ac7a-629a7cc45e28","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Csak_nehany_felho_zavarja_meg_a_napsutest_kedden","timestamp":"2021. május. 04. 06:14","title":"Csak néhány felhő zavarja meg a napsütést kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9875a-786e-444d-9e0c-b8537d38f9f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadót elfogták, és elismerte a tettét, arra azonban nem tudott választ adni, miért ütötte meg a nőt.","shortLead":"A támadót elfogták, és elismerte a tettét, arra azonban nem tudott választ adni, miért ütötte meg a nőt.","id":"20210504_varandos_no_gyor_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f9875a-786e-444d-9e0c-b8537d38f9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c92e7b-8afa-461c-91c7-fbf8ffa6032b","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_varandos_no_gyor_tamadas","timestamp":"2021. május. 04. 09:07","title":"Minden ok nélkül tarkón vágott egy férfi egy várandós nőt Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5522d93-28a9-45dd-956a-33c9bc38763c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor már jó ideje flörtöl Pekinggel, ám a viszony egyre inkább kockázatot jelent az unió és a NATO számára – írja a konzervatív német Die Welt. Merthogy Kína mind gyakrabban Magyarországon keresztül találja meg az utat az EU-ba, de a Fidesz nem fél attól, hogy itt bármiféle veszély leselkedne.","shortLead":"Orbán Viktor már jó ideje flörtöl Pekinggel, ám a viszony egyre inkább kockázatot jelent az unió és a NATO számára –...","id":"20210505_Die_Welt_Magyarorszag_Kina_europai_kapuja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5522d93-28a9-45dd-956a-33c9bc38763c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dda706-a001-41ae-a27c-91f374e2ae47","keywords":null,"link":"/360/20210505_Die_Welt_Magyarorszag_Kina_europai_kapuja","timestamp":"2021. május. 05. 07:42","title":"Die Welt: Magyarország Kína európai kapuja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f2c321-024a-42cd-ad9f-b9e4a750cabe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem elírás. Tényleg annyi.","shortLead":"Nem elírás. Tényleg annyi.","id":"20210503_Nemere_Istvan_750_konyve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3f2c321-024a-42cd-ad9f-b9e4a750cabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc79cb6-339b-4995-8a5a-60870eb57051","keywords":null,"link":"/kultura/20210503_Nemere_Istvan_750_konyve","timestamp":"2021. május. 03. 13:41","title":"Vegyünk egy nagy levegőt: megjelent Nemere István hétszázötvenedik könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52383de-ec1e-43aa-b7c5-fa2814dcf388","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"400 millió elektromos autó számára lehetne akkumulátort készíteni abból a lítiummennyiségből, ami Németország délnyugati részében található.","shortLead":"400 millió elektromos autó számára lehetne akkumulátort készíteni abból a lítiummennyiségből, ami Németország...","id":"20210503_litium_ion_akkumulator_banyaszat_felso_rajna_volgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e52383de-ec1e-43aa-b7c5-fa2814dcf388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35bb322-b663-462d-ba10-1d8e66a3c346","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_litium_ion_akkumulator_banyaszat_felso_rajna_volgy","timestamp":"2021. május. 03. 11:33","title":"Az akkugyártók sokat várnak a Németország alatt felfedezett óriási lítiummezőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f0ad83-029b-4cc0-9960-e21892000cc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon kevesen tesznek félre a nyugdíjas éveikre, az EU-n belül sereghajtók vagyunk.","shortLead":"Magyarországon kevesen tesznek félre a nyugdíjas éveikre, az EU-n belül sereghajtók vagyunk.","id":"20210504_nyugdij_megtakaritas_ber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45f0ad83-029b-4cc0-9960-e21892000cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae0129b-2543-48db-9f92-0d581293cd26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210504_nyugdij_megtakaritas_ber","timestamp":"2021. május. 04. 11:07","title":"Sokan fognak csalódni, amikor megkapják első nyugdíjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3188c7fc-b688-4341-b72d-44670979ca6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság becslései szerint 20 év múlva több mint 100 ezer embert foglalkoztatnak majd a drónokkal összefüggő területek.","shortLead":"Az Európai Bizottság becslései szerint 20 év múlva több mint 100 ezer embert foglalkoztatnak majd a drónokkal...","id":"20210504_dronok_koalicio_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3188c7fc-b688-4341-b72d-44670979ca6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f5acf1-6a63-4b16-bbaf-a333c7bc7164","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_dronok_koalicio_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. május. 04. 17:03","title":"Létrejött a Magyarországi Drón Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új kormányrendelet szerint a tajszám nélküli magyar állampolgárokat és a tartósan itt élő külföldieket is lehet oltani.","shortLead":"Az új kormányrendelet szerint a tajszám nélküli magyar állampolgárokat és a tartósan itt élő külföldieket is lehet...","id":"20210504_taj_szam_magyar_allampolgaro_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c6781-84fc-426f-9d9a-7ba41aed9dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_taj_szam_magyar_allampolgaro_oltas","timestamp":"2021. május. 04. 09:23","title":"Módosította a kormány a védettségi igazolásról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]