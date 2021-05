Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Amióta éves bontásban vezetik a statisztikát, soha nem volt akkora a halálozások és a születések közötti különbség, mint 2020-ban, és szinte biztosra vehetjük, hogy 2021-ben ennél is rosszabb lesz a helyzet. Tavaly 3800-zal több magyar tért haza külföldről, mint ahányan kivándoroltak. A házasságkötések száma 1986 óta nem volt ennyire magas, a válásoké 1958 óta nem volt ilyen alacsony – derül ki a KSH Népmozgalom, 2020 című kiadványából.","shortLead":"Amióta éves bontásban vezetik a statisztikát, soha nem volt akkora a halálozások és a születések közötti különbség...","id":"20210505_demografia_nepesedes_szuletes_halal_bevandorlas_hazassag_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8939fc1-666a-4247-9911-b3360aa1a2e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_demografia_nepesedes_szuletes_halal_bevandorlas_hazassag_ksh","timestamp":"2021. május. 05. 11:41","title":"Részletezte a KSH az elmúlt hetven év legrosszabb népesedési adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapest főpolgármestere felidézte a kormány korábbi ígéretét, ami szerint a főváros beleegyezése nélkül semmi nem épül Budapesten.","shortLead":"Budapest főpolgármestere felidézte a kormány korábbi ígéretét, ami szerint a főváros beleegyezése nélkül semmi nem épül...","id":"20210504_Karacsony_rozsdabizottsag_sajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234c727-ef3a-4b37-88e3-c94750218291","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210504_Karacsony_rozsdabizottsag_sajto","timestamp":"2021. május. 04. 21:48","title":"Karácsony: A sajtóból értesültünk róla, hogy rozsdabizottságot alakított a kormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napilap szerint az értesítő ugyan kiment, de azon nem szerepelt konkrét időpont.","shortLead":"A napilap szerint az értesítő ugyan kiment, de azon nem szerepelt konkrét időpont.","id":"20210505_tanarok_pedagogus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe206ccd-e9cb-4b79-9b00-b39104c45afa","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_tanarok_pedagogus_oltas","timestamp":"2021. május. 05. 08:31","title":"Népszava: több tanár úgy kapott oltási behívót, hogy azon nem volt időpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava úgy értesült, hogy a legújabb intézmény rendezvényeket szervezne és kutatásokat készítene.","shortLead":"A Népszava úgy értesült, hogy a legújabb intézmény rendezvényeket szervezne és kutatásokat készítene.","id":"20210506_fidesz_keresztenydemokrata_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8e2fc0-07f6-4c20-95f1-666d3f45a459","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_fidesz_keresztenydemokrata_intezet","timestamp":"2021. május. 06. 10:08","title":"Új háttérintézményt alapít a Fidesz, hogy nemzetközi vizeken erősödjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad006d50-d397-4ea1-9840-f88b3933120c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha minden jól megy, akkor nyár végén – írja a brüsszeli Politico, amely szlalomhoz hasonlítja a folyamatot, amelyhez mind a 27 tagállamnak hozzá kell járulnia.","shortLead":"Ha minden jól megy, akkor nyár végén – írja a brüsszeli Politico, amely szlalomhoz hasonlítja a folyamatot, amelyhez...","id":"20210505_Mikor_lesz_penz_a_750_milliard_euros_unios_valsagkezelo_alapbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad006d50-d397-4ea1-9840-f88b3933120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf6dcc1-c280-4fd8-828b-81ce4834a73b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_Mikor_lesz_penz_a_750_milliard_euros_unios_valsagkezelo_alapbol","timestamp":"2021. május. 05. 10:01","title":"Mikor lesz pénz a 750 milliárd eurós uniós válságkezelő alapból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot az elődöntő visszavágóján, így a Manchester City után a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjába jutott.\r

","shortLead":"A Chelsea hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot az elődöntő visszavágóján, így a Manchester City után...","id":"20210506_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_real_madrid_visszavago","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9717222c-92c5-4153-b28b-9ceafe96e142","keywords":null,"link":"/sport/20210506_bajnokok_ligaja_foci_chelsea_real_madrid_visszavago","timestamp":"2021. május. 06. 05:12","title":"Angol házidöntő lesz a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapest húzta az ország lakáspiacát: közel duplájára nőtt az átadott új lakások száma a fővárosban. De lassulás jöhet: új építési engedélyt kevesebben kértek, mint tavaly ilyenkor.","shortLead":"Budapest húzta az ország lakáspiacát: közel duplájára nőtt az átadott új lakások száma a fővárosban. De lassulás jöhet...","id":"20210505_lakasok_epitkezes_epites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a29b77e5-effa-42fd-bd10-9ded7f181c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524aa097-2636-4599-8cd8-a3313b361853","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_lakasok_epitkezes_epites","timestamp":"2021. május. 05. 09:10","title":"Óriásit nőtt az újonnan átadott lakások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook már dolgozik azon, hogy a Messengerbe és az Instagram üzenetküldőjébe is beépítse a végpont-végpont közti titkosítást, de erre 2022 előtt egészen biztosan nem kerül sor.","shortLead":"A Facebook már dolgozik azon, hogy a Messengerbe és az Instagram üzenetküldőjébe is beépítse a végpont-végpont közti...","id":"20210504_facebook_messenger_instagram_direct_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_uzenetkuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9767d0d1-43f0-4d55-8918-6e3b18685697","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_facebook_messenger_instagram_direct_vegpont_vegpont_kozti_titkositas_uzenetkuldes","timestamp":"2021. május. 04. 14:03","title":"Messengert használ? Egy darabig még nem lesznek biztonságban az üzenetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]