Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"038ac267-956d-4c80-b0e2-3a06b2d9f4ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közönség leghamarabb egy hónap múlva láthatja élőben az állatokat.","shortLead":"A közönség leghamarabb egy hónap múlva láthatja élőben az állatokat.","id":"20210507_Sziberiai_kistigris_harmas_ikrek_Kecskemeti_Vadaspark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=038ac267-956d-4c80-b0e2-3a06b2d9f4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b7e929-479b-42d2-bc67-b5ec745d7e37","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Sziberiai_kistigris_harmas_ikrek_Kecskemeti_Vadaspark","timestamp":"2021. május. 07. 19:03","title":"Szibériai kistigris hármasikrek születtek a Kecskeméti Vadasparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Adománnyal segítenének a gyártók a NOB-nak, hogy meg lehessen tartani az olimpiát.","shortLead":"Adománnyal segítenének a gyártók a NOB-nak, hogy meg lehessen tartani az olimpiát.","id":"20210506_Vakcinak_Pfizer_BioNTech_olimpia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c94f58-3f90-48a5-8c33-8ff36c3894e0","keywords":null,"link":"/sport/20210506_Vakcinak_Pfizer_BioNTech_olimpia","timestamp":"2021. május. 06. 17:35","title":"Vakcinákat ajánlott fel a Pfizer és a BioNTech az olimpia résztvevőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Parker Solar Probe nevű napszondája még 2020 júliusában repült el a Vénusz mellett, amikor furcsa adatokat rögzített az eszköz egyik műszere.","shortLead":"A NASA Parker Solar Probe nevű napszondája még 2020 júliusában repült el a Vénusz mellett, amikor furcsa adatokat...","id":"20210507_nasa_parker_napszonda_venusz_radiojel_ionoszfera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b31503a-d82c-41ac-9f52-7f221daa481a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_nasa_parker_napszonda_venusz_radiojel_ionoszfera","timestamp":"2021. május. 07. 20:03","title":"Ismeretlen rádiójelet fogott a NASA a Vénusz mellett, a tudósokat is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84b1f70-1c44-4a13-9fb1-82d8ada922c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő történetét testvére osztotta meg azután, hogy szerdán egy kísértetiesen hasonló történet látott napvilágot egy koronavírus miatt nem kezelt, majd elhunyt veresegyházi nőről.","shortLead":"A nő történetét testvére osztotta meg azután, hogy szerdán egy kísértetiesen hasonló történet látott napvilágot...","id":"20210506_Agydaganatos_mezofalvi_asszony_korhazi_osztaly_koronavrus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a84b1f70-1c44-4a13-9fb1-82d8ada922c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75b360a-18df-40f2-9803-b99a3b5d5dda","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Agydaganatos_mezofalvi_asszony_korhazi_osztaly_koronavrus","timestamp":"2021. május. 06. 20:08","title":"Egymás között küldözgették az agydaganatos mezőfalvi asszonyt a kórházi osztályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd7c9f6-722c-45e4-b82f-d90cb846ffdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bata-Jakab Zsófia úgy vélte, hogy az inkubációs programban magas minőségű, innovatív és szériaérett termékek születtek.","shortLead":"Bata-Jakab Zsófia úgy vélte, hogy az inkubációs programban magas minőségű, innovatív és szériaérett termékek születtek.","id":"20210506_okoskutyahaz_orban_rahel_divat_ugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd7c9f6-722c-45e4-b82f-d90cb846ffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eacf41-50c9-4f89-bc9e-cb6480e90aa9","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_okoskutyahaz_orban_rahel_divat_ugynokseg","timestamp":"2021. május. 06. 11:53","title":"Okoskutyaház is született az Orbán Ráhel barátnője által vezetett ügynökség programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5c8009-ce9f-4db0-9ec7-d3be46b487bd","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Egyre többen vásárolnak hazai tervezőktől vidéki településekről is, és sokakat elfordított a fast fashiontől a koronavírus-járvány időszaka. Arról azonban, hogy igénylik-e az emberek a leértékeléseket, megoszlanak a vélemények. Hazai dizájnereket és a termékeiket értékesítő üzleteket kérdeztük meg arról, hogy látják: egy év elteltével továbbra is tart-e még az a hullám, hogy a helyi alkotók felé fordulnak az emberek. ","shortLead":"Egyre többen vásárolnak hazai tervezőktől vidéki településekről is, és sokakat elfordított a fast fashiontől...","id":"20210507_magyar_termek_divat_dizajn_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b5c8009-ce9f-4db0-9ec7-d3be46b487bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d32ac0-65b2-4830-adf4-8f768e27890c","keywords":null,"link":"/kkv/20210507_magyar_termek_divat_dizajn_covid","timestamp":"2021. május. 07. 17:00","title":"Jöttek, láttak és nagyon úgy tűnik, maradnak is a hazai dizájnerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A gyártó szerint az új vakcina a koronavírus összes új változatával szemben hatékony.","shortLead":"A gyártó szerint az új vakcina a koronavírus összes új változatával szemben hatékony.","id":"20210506_Oroszorszag_Szputnyik_Light_vakcina_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a745d9b-18cd-4e0e-9360-efd35f2cc12d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_Oroszorszag_Szputnyik_Light_vakcina_engedely","timestamp":"2021. május. 06. 17:45","title":"Oroszországban bejegyezték az egydózisú Szputnyik Light vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3bf25a-f9ef-4ae2-b40a-c69c9a8b36b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hobbiprojektnek indult a LegbootLegit nevű Reddit-felhasználó munkája, de lehet, hogy hamarosan bárki vehet majd egyet az általa készített hanglemezből.","shortLead":"Hobbiprojektnek indult a LegbootLegit nevű Reddit-felhasználó munkája, de lehet, hogy hamarosan bárki vehet majd egyet...","id":"20210507_bakelitlemez_windows_95_hangjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b3bf25a-f9ef-4ae2-b40a-c69c9a8b36b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b62894b-81d3-4080-a1f5-51fc31f674e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_bakelitlemez_windows_95_hangjai","timestamp":"2021. május. 07. 08:33","title":"Bakelitlemezre tette a Reddit-felhasználó a Windows 95 hangjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]