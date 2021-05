Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxoMark független tesztlabor 17 mobiltelefont vett górcső alá, hogy megnézze, milyen akkumulátor került a készülékekbe, és azok meddig bírják egy feltöltéssel.","shortLead":"A DxoMark független tesztlabor 17 mobiltelefont vett górcső alá, hogy megnézze, milyen akkumulátor került...","id":"20210510_dxomark_telefon_akkumulator_ranglista_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2f8c4d-387c-4778-8345-8823fe22bc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_dxomark_telefon_akkumulator_ranglista_teszt","timestamp":"2021. május. 10. 16:16","title":"A független tesztlabor szerint ennek a telefonnak van most a legjobb akkumulátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint összefüggés lehet az oltóanyag és egy 47 éves nő halála között.","shortLead":"A hatóságok szerint összefüggés lehet az oltóanyag és egy 47 éves nő halála között.","id":"20210511_szlovakia_astrazeneca_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274f418c-0824-48c4-8b27-49074d7c63f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_szlovakia_astrazeneca_felfuggesztes","timestamp":"2021. május. 11. 17:45","title":"Felfüggesztették Szlovákiában az AstraZeneca vakcinával való első oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df6cbeb-4fbf-40ae-830c-db9fe692a392","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt és a mostani időszak ráirányítja a figyelmünket arra, vajon mennyire érezzük magunkat szabadnak. ","shortLead":"Az elmúlt és a mostani időszak ráirányítja a figyelmünket arra, vajon mennyire érezzük magunkat szabadnak. ","id":"20210511_Belso_szabadsag_alom_vagy_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9df6cbeb-4fbf-40ae-830c-db9fe692a392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8234f0-9bbb-47f2-87e5-2e89bd67d134","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210511_Belso_szabadsag_alom_vagy_valosag","timestamp":"2021. május. 11. 13:30","title":"Belső szabadság: illúzió vagy valóság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8681f332-0dfe-4242-a2db-a8d231afc029","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többek között a fővárosi forgalomban is lehet majd velük találkozni a hónap közepén. ","shortLead":"Többek között a fővárosi forgalomban is lehet majd velük találkozni a hónap közepén. ","id":"20210510_Utcazenevel_es_meglepeteskoncerttel_unnepli_a_nyitast_a_Fesztivalzenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8681f332-0dfe-4242-a2db-a8d231afc029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632fd944-50ff-4887-8488-312470f589a3","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Utcazenevel_es_meglepeteskoncerttel_unnepli_a_nyitast_a_Fesztivalzenekar","timestamp":"2021. május. 10. 17:12","title":"Utcazenével és meglepetéskoncerttel ünnepli a nyitást a Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és a védőoltások ne lennének hatékonyak.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem tudnak olyan tényezőről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszerek és...","id":"20210510_who_india_koronavirus_mutacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44e0cdce-23f4-40af-a524-ec70d9f7ca74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cb2b3a-2e11-422e-aed2-5a191d622e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_who_india_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. május. 10. 20:57","title":"A WHO az indiai variánsról: Egyelőre azt tudjuk, hogy a védőoltások működnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","shortLead":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","id":"20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2063eaba-ef79-4d93-9d08-1830696e37f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","timestamp":"2021. május. 11. 07:58","title":"Ferrarit, Lamborghinit vett egy amerikai férfi a vállalkozásmentő Covid-hiteléből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dcfe6a-f5e1-46d9-85e0-9221d61406e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légicsapásban többen meghaltak.","shortLead":"A légicsapásban többen meghaltak.","id":"20210510_izrael_hadsereg_hamasz_likvidalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21dcfe6a-f5e1-46d9-85e0-9221d61406e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a56573-ecea-4908-a48b-e3c9d1c63193","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_izrael_hadsereg_hamasz_likvidalas","timestamp":"2021. május. 10. 20:00","title":"Az izraeli hadsereg megölte a Hamász egy katonai vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nő egyelőre a tipikus mellékhatásokat tapasztalja, azokat leszámítva jól van. Azt mondta: nem hibáztatja a kórházat vagy a nővért, de ha hosszú távú következmények lépnek fel, polgári peres eljárást indít.","shortLead":"A nő egyelőre a tipikus mellékhatásokat tapasztalja, azokat leszámítva jól van. Azt mondta: nem hibáztatja a kórházat...","id":"20210511_pfizer_oltas_vakcina_hat_adag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78d8d7f-501f-40f7-9606-1888986cf94d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_pfizer_oltas_vakcina_hat_adag","timestamp":"2021. május. 11. 11:46","title":"Fáj a karja, de más baja nincs a nőnek, aki véletlenül hat adag Pfizer-oltást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]