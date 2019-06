Egy ideje már törik a fejüket a YouTube fejlesztői, hogy hogyan helyezzék "biztonságba" a gyerekeknek szánt tartalmakat. Most előkerült egy ötlet.

Az elmúlt időszakban több, igen komoly problémával is meg kellett küzdenie a YouTube-nak. A Notre-Dame leégésekor azt hitte a rendszer, hogy terrortámadásról van szó, de a világ első, fekete lyukról készült fotójának bemutatása után is igen furcsa dolgot produkált a videómegosztó. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy azoknál a videóknál, amelyekben kiskorúak is szerepelnek, megjelentek a pedofil kommentelők.

Ez utóbbit kissé favágó, ám kétségtelenül hatásos módszerrel igyekezett kezelni az oldal: letiltotta a kommentelési lehetőséget azoknál a felvételeknél, amelyekben 18 éven alul is szerepelt. Most pedig úgy tűnik, újabb megoldással álltak elő a fejlesztők.

A Wall Street Journal beszámolója szerint a YouTube arra készülhet, hogy az összes, gyerekeknek szánt tartalmat "átköltöztetik" a nekik készült Kids nevű applikációba, és az automatikus lejátszást is letiltják ezeknél a vidóknál. Mindez komoly hatással lehet a hirdetési bevételekre, ugyanakkor elejét vehetik a problémás tartalmak megjelenésének.

Az egyelőre kérdés, hogy ezt mikor lépheti meg a videómegosztó, a Google szóvivője egyelőre csupán annyit mondott, hogy többféle megoldást is vizsgálnak. Ugyanakkor a lépés logikus lenne, sok hirdető ugyanis elpártolt a platformtól, így pedig elejét lehetne venni, hogy ez tovább folytatódjon.

