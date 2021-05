Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b1a47443-2676-44c6-ae27-c0af8b3c109e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét felmérte a pártok népszerűségét a ZRI Závecz Research, amely szerint nagyon szoros a verseny a hatpárti ellenzék és a kormánypártok között.\r

","shortLead":"Ismét felmérte a pártok népszerűségét a ZRI Závecz Research, amely szerint nagyon szoros a verseny a hatpárti ellenzék...","id":"20210521_zavecz_research_partpreferenciak_majus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a47443-2676-44c6-ae27-c0af8b3c109e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b291184-017c-44dc-ab15-cb6ad6275b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_zavecz_research_partpreferenciak_majus","timestamp":"2021. május. 21. 16:13","title":"Závecz: Minimális előnyben az ellenzék, a Jobbik közülük a legnépszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Megegyeztek az uniós intézmények az EU-n belüli szabad mozgást biztosító védettségi igazolások részleteiről, az orosz és a kínai vakcina megítéléséről keveset tudni.","shortLead":"Megegyeztek az uniós intézmények az EU-n belüli szabad mozgást biztosító védettségi igazolások részleteiről, az orosz...","id":"20210520_Megegyeztek_az_unios_COVIDigazolvanyrol_az_unios_intezmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7483299-a9c3-4a50-a2bf-aaadf30fe829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1c3222-9606-4023-b55a-4407edbcffe6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210520_Megegyeztek_az_unios_COVIDigazolvanyrol_az_unios_intezmenyek","timestamp":"2021. május. 20. 20:29","title":"Júliustól jön az uniós digitális COVID-igazolvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az euró, a dollár és a svájci frank is az idei legalacsonyabb jegyzését érte el szerdán.","shortLead":"Az euró, a dollár és a svájci frank is az idei legalacsonyabb jegyzését érte el szerdán.","id":"20210519_Idei_csucsot_dontott_a_forint_arfolyama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5234ce4-0065-4ded-a1b8-72e37604d959","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Idei_csucsot_dontott_a_forint_arfolyama","timestamp":"2021. május. 19. 20:35","title":"Idei csúcsot döntött a forint árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e328ca-39b7-4d89-83a9-f0bf033cfcd1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már június elején elkezdik árulni a jegyeket a másfél hónappal későbbi nyitásra.","shortLead":"Már június elején elkezdik árulni a jegyeket a másfél hónappal későbbi nyitásra.","id":"20210521_eiffel_torony_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32e328ca-39b7-4d89-83a9-f0bf033cfcd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b86523-bb47-4628-a77f-c8b59a9e03f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_eiffel_torony_nyitas","timestamp":"2021. május. 21. 06:17","title":"Július közepén megnyitják az Eiffel-tornyot a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","shortLead":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","id":"20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e776ca-21b2-4255-9003-7cfb0334aad1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","timestamp":"2021. május. 20. 09:33","title":"Lelép a TikToktól az egyik társalapító, más veszi át a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f","c_author":"Kis János","category":"itthon","description":"A negyedik köztársaságnak csak azután lesz végleges alkotmánya, hogy a Fidesz sorozatos vereségek után szétmállik – írja Kis János. Hogy ez a pillanat ne vesszen a messzi jövőbe, az szerinte az ellenzék önmérsékletén múlik.","shortLead":"A negyedik köztársaságnak csak azután lesz végleges alkotmánya, hogy a Fidesz sorozatos vereségek után szétmállik –...","id":"20210521_Kis_Janos_feles_torveny_alkotmany_alaptorveny_Orban_ellenzek_2022_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb3185-ec2b-4e0f-9542-55614469b476","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Kis_Janos_feles_torveny_alkotmany_alaptorveny_Orban_ellenzek_2022_valasztas","timestamp":"2021. május. 21. 11:15","title":"Kis János: Új alkotmányt csinálni feles törvénnyel nem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid–19 betegség már csak a kilencedik helyen áll az Angliában történt halálozások leggyakoribb okainak listáján.","shortLead":"A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid–19 betegség már csak a kilencedik...","id":"20210520_covid_19_anglia_halalok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb4fd8b-ae52-4d55-8791-35c5060a9cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_covid_19_anglia_halalok_koronavirus","timestamp":"2021. május. 20. 18:03","title":"A Covid-19 már csak a kilencedik leggyakoribb halálok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világhírű természettudós és állatvédő kapja idén a Templeton-díjat.\r

\r

","shortLead":"A világhírű természettudós és állatvédő kapja idén a Templeton-díjat.\r

\r

","id":"20210521_Egyesek_azt_hiszik_hogy_elhetunk_a_termeszettol_elkulonulve_pedig_nem__dijaztak_Jane_Goodallt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec1a7e6-2610-4ae8-bd9c-481dbb1c3dd7","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Egyesek_azt_hiszik_hogy_elhetunk_a_termeszettol_elkulonulve_pedig_nem__dijaztak_Jane_Goodallt","timestamp":"2021. május. 21. 09:34","title":"„Egyesek azt hiszik, hogy élhetünk a természettől elkülönülve, pedig nem” – díjazták Jane Goodallt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]