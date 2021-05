Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák kancellár körüli botrány következménye lehet az is, hogy az emberek elkezdenek nem hinni a demokráciában, nyilatkozta Sabine Matejka a Der Standardnak.","shortLead":"Az osztrák kancellár körüli botrány következménye lehet az is, hogy az emberek elkezdenek nem hinni a demokráciában...","id":"20210521_Az_Osztrak_Biroi_Egyesulet_vezetoje_Barhol_megtortenhet_az_ami_a_magyar_es_lengyel_birosagokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a83de2c-357c-48b1-ba3c-aea677522097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bae8ff-3814-45bc-a40c-309634088372","keywords":null,"link":"/360/20210521_Az_Osztrak_Biroi_Egyesulet_vezetoje_Barhol_megtortenhet_az_ami_a_magyar_es_lengyel_birosagokkal","timestamp":"2021. május. 21. 07:30","title":"Az Osztrák Bírói Egyesület vezetője: Bárhol megtörténhet az, ami a magyar és lengyel bíróságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ec0aa2-fe1b-4793-b764-35a64b1a07bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges szívátültetéssel mentették meg egy spanyol csecsemő életét, orvosai olyan donorszívet használtak, amely néhány percre megállt, ráadásul a donor és a beteg nem volt azonos vércsoportú – jelentette be a Gregorio Maranon Kórház.","shortLead":"Különleges szívátültetéssel mentették meg egy spanyol csecsemő életét, orvosai olyan donorszívet használtak, amely...","id":"20210521_szivatultetes_spanyol_csecsemo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7ec0aa2-fe1b-4793-b764-35a64b1a07bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a613bc-6671-4a2b-b4af-ab9c94dac64b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_szivatultetes_spanyol_csecsemo","timestamp":"2021. május. 21. 07:03","title":"\"Kétszeres csoda volt\" – páratlan szívátültetéssel mentették meg egy spanyol csecsemő életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098d8ad4-bc19-4713-98e9-c5c2bbf6449a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diana hercegnő fiai nyilatkozatban ítélték el a módszereket, amelyekkel megszületett a botrányos interjú.","shortLead":"Diana hercegnő fiai nyilatkozatban ítélték el a módszereket, amelyekkel megszületett a botrányos interjú.","id":"20210521_Harry_es_Vilmos_herceg_soha_tobbe_nem_akarja_latni_a_BBC_Dianainterjujat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098d8ad4-bc19-4713-98e9-c5c2bbf6449a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e014955-8832-482f-953c-2b030197658a","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Harry_es_Vilmos_herceg_soha_tobbe_nem_akarja_latni_a_BBC_Dianainterjujat","timestamp":"2021. május. 21. 07:49","title":"Harry és Vilmos herceg soha többé nem akarja látni a BBC Diana-interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. 