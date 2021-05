Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe310d37-a333-4aca-97cf-dbffe3d8e22a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási bizottság elnöke szerint árulóként fogják kezelni az állítólagos csalásban részt vevőket, és intézkedni is fognak ellenük.","shortLead":"A választási bizottság elnöke szerint árulóként fogják kezelni az állítólagos csalásban részt vevőket, és intézkedni is...","id":"20210521_Valasztasi_csalasok_feloszlatas_Aung_Szan_Szu_Kji_Mianmar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe310d37-a333-4aca-97cf-dbffe3d8e22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe12d00d-53aa-4817-b836-6cc8654487c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_Valasztasi_csalasok_feloszlatas_Aung_Szan_Szu_Kji_Mianmar","timestamp":"2021. május. 21. 10:46","title":"Választási csalásokra hivatkozva oszlathatják fel Aung Szan Szú Kjí pártját Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0190c6d4-8a2a-4bdd-8063-33b773ae9b8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter parlamenti képviselői helyére pályázik a budai Hegyvidéken.\r

","shortLead":"A kormánybiztos Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter parlamenti képviselői helyére pályázik a budai...","id":"20210522_politika_kepviselojelolt_furjes_balazs_valasztas_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0190c6d4-8a2a-4bdd-8063-33b773ae9b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e3b9fc-4fa9-4a74-bd44-3685b7f55f49","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_politika_kepviselojelolt_furjes_balazs_valasztas_2022","timestamp":"2021. május. 22. 10:45","title":"Pokornival és Józsi hentessel jelentkezett be képviselőjelöltnek Fürjes Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy beteg egy látogatót fogadhat zárt térben maximum egy órára.","shortLead":"Egy beteg egy látogatót fogadhat zárt térben maximum egy órára.","id":"20210521_Mar_matol_feloldjak_a_korhazi_latogatasi_tilalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecc3e00-aaa8-4903-8d34-f47c3cab7ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Mar_matol_feloldjak_a_korhazi_latogatasi_tilalmat","timestamp":"2021. május. 21. 11:34","title":"Operatív törzs: már péntektől feloldják a kórházi látogatási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A bíróság ezúttal a 2012-es elnökválasztási kampány anomáliáit vizsgálja.","shortLead":"A bíróság ezúttal a 2012-es elnökválasztási kampány anomáliáit vizsgálja.","id":"20210522_Masodszor_is_bortonbuntetest_kaphat_Nicolas_Sarkozy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c1a446-b6b5-4631-a866-91aa9b65f82b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Masodszor_is_bortonbuntetest_kaphat_Nicolas_Sarkozy","timestamp":"2021. május. 22. 10:23","title":"Másodszor is börtönbüntetést kaphat Nicolas Sarkozy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c334211-e79e-4b67-b9a8-be611c4c5f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Clubhouse szolgáltatása eddig iPhone-okra volt csak elérhető, de már az androidos magyar felhasználók is letölthetik.","shortLead":"A Clubhouse szolgáltatása eddig iPhone-okra volt csak elérhető, de már az androidos magyar felhasználók is letölthetik.","id":"20210521_clubhouse_magyarorszag_megjelenes_android_alkalmazas_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c334211-e79e-4b67-b9a8-be611c4c5f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35056934-a8d6-405f-82b6-4dc26467b220","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_clubhouse_magyarorszag_megjelenes_android_alkalmazas_podcast","timestamp":"2021. május. 21. 11:03","title":"Megérkezett Androidra a világot meghódító Clubhouse app, már a magyarok is letölthetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek a lakásárak világszerte - állapította meg az OECD, amelynek Magyarország is tagja.","shortLead":"Erre hívta fel a figyelmet a CNN gazdasági rovata. Az elmúlt húsz évben még soha ilyen gyorsan nem emelkedtek...","id":"20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3fe29da-815b-4b2d-acff-72c542d94cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224948a0-1c3e-4ab5-8d86-38e0b6c6668a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Mindenki_siet_lakast_vasarolni_mert_az_arak_vilagszerte_emelkednek","timestamp":"2021. május. 22. 12:02","title":"Mindenki siet lakást vásárolni, mert az árak világszerte emelkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi igazolásuk van.","shortLead":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi...","id":"20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cce35a4-14e6-4d44-abeb-02bdde4a4e44","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","timestamp":"2021. május. 22. 21:10","title":"Elfogadják a román védettségi igazolást is a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A csok támogatás igénylésének az egyik velejárója, hogy a folyósítással egy időben az állam javára tízéves elidegenítési tilalmat jegyeznek be, emiatt a támogatással szerzett ingatlant ennyi ideig nem lehet eladni, de kiadni vagy nyomósabb indok nélkül lebontani sem. Akit csak az elidegenítési tilalom tart vissza az igényléstől, annak érdemes tudni, hogy bizonyos élethelyzetekben ez alól lehet kivételt tenni, és tovább lehet vinni a csokot egy másik ingatlanra, akár a tilalom lejárta előtt is. ","shortLead":"A csok támogatás igénylésének az egyik velejárója, hogy a folyósítással egy időben az állam javára tízéves...","id":"20210521_csok_ingatlan_eladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c60614-1ebe-4fbf-aeba-78236d42087e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_csok_ingatlan_eladas","timestamp":"2021. május. 21. 10:58","title":"Vannak azért kivételek, amikor a csokos lakást is el lehet adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]