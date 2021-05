Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően az áprilistól június végéig terjedő időszakra mindössze 5-6 millió utassal számol a légitársaság.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően az áprilistól június végéig terjedő időszakra...","id":"20210517_ryanair_veszteseg_eredmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f89c5dd-7315-49d7-a8d1-dc29e56b8863","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_ryanair_veszteseg_eredmeny","timestamp":"2021. május. 17. 11:58","title":"Komoly veszteséggel zárta az évet a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3d4322-562c-47a4-a855-08a39019a0bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fasort, széles járdákat alakítanak ki, könnyebbé teszik a gyalogosok lejutását. Az autóforgalom marad, de csillapított formában.\r

\r

","shortLead":"Fasort, széles járdákat alakítanak ki, könnyebbé teszik a gyalogosok lejutását. Az autóforgalom marad, de csillapított...","id":"20210517_pesti_also_rakpart_megujulasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e3d4322-562c-47a4-a855-08a39019a0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d14309-4aac-42fb-98bd-8f0e7b268d34","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_pesti_also_rakpart_megujulasa","timestamp":"2021. május. 17. 18:40","title":"Sétányt alakítanak ki a pesti alsó rakparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184cc354-b8fb-4bc2-b748-17da4f367261","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadidő-autó új LED-es fényszórókat kap, amelyeket a Dacia Logan és a Sandero vezetett be. A forgalmazás kezdete idén ősszel várható. ","shortLead":"A szabadidő-autó új LED-es fényszórókat kap, amelyeket a Dacia Logan és a Sandero vezetett be. A forgalmazás kezdete...","id":"20210518_Kepeken_a_frissitett_Dacia_Duster","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=184cc354-b8fb-4bc2-b748-17da4f367261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24747518-d852-4246-a8f2-31dbbdbc9bce","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Kepeken_a_frissitett_Dacia_Duster","timestamp":"2021. május. 18. 07:16","title":"Képeken a nyár elején érkező, frissített Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","id":"20210517_oltopontok_sorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76459b4-30c9-4e5e-9daf-dcc20645d1b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_oltopontok_sorok","timestamp":"2021. május. 17. 16:09","title":"Több száz méteres sorok álltak több budapesti oltópontnál is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecb1e17-e0ca-4948-9191-0e5d52b91d15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hugo Barra fogta össze a vállalat virtuális valósággal kapcsolatos fejlesztéseit, de a Facebook első AR-szemüvegének munkálataiban is részt vett. Az utóbbi időben pedig már csak azon dolgozott.","shortLead":"Hugo Barra fogta össze a vállalat virtuális valósággal kapcsolatos fejlesztéseit, de a Facebook első AR-szemüvegének...","id":"20210518_facebook_hugo_barra_virtualis_valosag_ar_szemuveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ecb1e17-e0ca-4948-9191-0e5d52b91d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2ea3f9-2936-4b29-a946-4dd020ad275e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_facebook_hugo_barra_virtualis_valosag_ar_szemuveg","timestamp":"2021. május. 18. 14:03","title":"Távozik Zuckerberg egyik legfontosabb embere a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8399c8-fe96-4d62-80c1-091dd9ea120d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT 73e nem a némán és takarékosan suhanó autók táborát gyarapítja majd.","shortLead":"A Mercedes-AMG GT 73e nem a némán és takarékosan suhanó autók táborát gyarapítja majd.","id":"20210517_800_loeros_zold_rendszamos_hibridjet_teszteli_a_Nurburgningen_a_Mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8399c8-fe96-4d62-80c1-091dd9ea120d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd48d5e-b510-4b17-967d-4379dc1de7d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_800_loeros_zold_rendszamos_hibridjet_teszteli_a_Nurburgningen_a_Mercedes","timestamp":"2021. május. 17. 17:14","title":"A Nürburgingen nyüstölte 800 lóerős, zöld rendszámos hibridjét a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23995613-11c1-4686-9987-b25b73c88108","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb ismereteket szereztek kutatók arról, milyen ütemben alakult ki a Tejútrendszer és hogyan olvadt egybe egy kulcsfontosságú galaxissal.","shortLead":"Újabb ismereteket szereztek kutatók arról, milyen ütemben alakult ki a Tejútrendszer és hogyan olvadt egybe...","id":"20210518_tejutrendszer_torpegalaxis_gaia_enceladus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23995613-11c1-4686-9987-b25b73c88108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf392b7-16b0-4612-9f63-321ca5ac24f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_tejutrendszer_torpegalaxis_gaia_enceladus","timestamp":"2021. május. 18. 20:03","title":"Törpegalaxissal ütközött a Tejútrendszer 10 milliárd éve, már tudjuk, mi történt pontosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e99164e-86f7-43f4-b4b6-00f46141b311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbították az opciós szerződést a gyártókkal, idén novemberig, illetve jövő májusig vásárolhatja meg a járműveket a BKK “megfelelő pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén\".\r

\r

","shortLead":"Meghosszabbították az opciós szerződést a gyártókkal, idén novemberig, illetve jövő májusig vásárolhatja meg...","id":"20210517_bkk_cafvillamos_solarisskoda_troli_beszerzes_opcios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e99164e-86f7-43f4-b4b6-00f46141b311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77add93c-ca65-40e4-b469-fd99bc800485","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_bkk_cafvillamos_solarisskoda_troli_beszerzes_opcios","timestamp":"2021. május. 17. 15:40","title":"99 újabb villamos és troli jöhet Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]