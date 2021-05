Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","shortLead":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","id":"20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b53a481-40d9-4123-8978-fc3cd8c98b13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","timestamp":"2021. május. 21. 18:07","title":"Ismét rekordszinten az oltási hajlandóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikust idézve: \"fogalmunk sincs\".","shortLead":"A politikust idézve: \"fogalmunk sincs\".","id":"20210522_Megszolalt_Kosa_Lajos_a_Borkaiugyrol_segitsen_ertelmezni_szavait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52747c06-ff15-4b68-a657-91d927dac39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fb8469-9ac8-4954-aa66-063cd5030692","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_Megszolalt_Kosa_Lajos_a_Borkaiugyrol_segitsen_ertelmezni_szavait","timestamp":"2021. május. 22. 19:14","title":"Megszólalt Kósa Lajos a Borkai-ügyről, segítsen értelmezni szavait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f","c_author":"Kis János","category":"itthon","description":"A negyedik köztársaságnak csak azután lesz végleges alkotmánya, hogy a Fidesz sorozatos vereségek után szétmállik – írja Kis János. Hogy ez a pillanat ne vesszen a messzi jövőbe, az szerinte az ellenzék önmérsékletén múlik.","shortLead":"A negyedik köztársaságnak csak azután lesz végleges alkotmánya, hogy a Fidesz sorozatos vereségek után szétmállik –...","id":"20210521_Kis_Janos_feles_torveny_alkotmany_alaptorveny_Orban_ellenzek_2022_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb3185-ec2b-4e0f-9542-55614469b476","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Kis_Janos_feles_torveny_alkotmany_alaptorveny_Orban_ellenzek_2022_valasztas","timestamp":"2021. május. 21. 11:15","title":"Kis János: Új alkotmányt csinálni feles törvénnyel nem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef1cb7d-34b4-4776-888a-36251024a7a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem jegyezhetik fel az adatokat azok, akik ellenőrzik.","shortLead":"Nem jegyezhetik fel az adatokat azok, akik ellenőrzik.","id":"20210522_vedettsegi_igazolas_eeszt_applikacio_rendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef1cb7d-34b4-4776-888a-36251024a7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bd14cf-bbed-41f9-a32f-90dae31305dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_vedettsegi_igazolas_eeszt_applikacio_rendelet","timestamp":"2021. május. 22. 13:40","title":"Már hivatalosan is helyettesíti az applikáció a védettségi kártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy beteg egy látogatót fogadhat zárt térben maximum egy órára.","shortLead":"Egy beteg egy látogatót fogadhat zárt térben maximum egy órára.","id":"20210521_Mar_matol_feloldjak_a_korhazi_latogatasi_tilalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecc3e00-aaa8-4903-8d34-f47c3cab7ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Mar_matol_feloldjak_a_korhazi_latogatasi_tilalmat","timestamp":"2021. május. 21. 11:34","title":"Operatív törzs: már péntektől feloldják a kórházi látogatási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság az eredeti pompa visszaállítása.","shortLead":"Drága mulatság az eredeti pompa visszaállítása.","id":"20210521_mnb_jegybank_szekhaz_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb45a4b-698f-4080-8cf2-6ea235a2f8af","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_mnb_jegybank_szekhaz_felujitas","timestamp":"2021. május. 21. 16:06","title":"54 milliárdból újul meg az MNB székháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez lehet a nyolcadik koronavírus, amely az emberi szervezetben betegséget vált ki.","shortLead":"Ez lehet a nyolcadik koronavírus, amely az emberi szervezetben betegséget vált ki.","id":"20210521_kutyak_tudogyulladas_koronavirus_malajzia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae10bfb-3518-462c-a283-b4081f0dbb2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_kutyak_tudogyulladas_koronavirus_malajzia","timestamp":"2021. május. 21. 21:12","title":"Kutyáktól eredő koronavírusfajtát azonosítottak tüdőgyulladással kezelt malajziai betegekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9de7b3-75f5-4dc7-9111-680e678f1af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András szerint bonyolultabb a kérdés annál, hogy eladják vagy sem a lakásokat, de a Böröcz László féle javaslatról nem érdemes még tárgyalni sem.\r

\r

","shortLead":"Dézsi Csaba András szerint bonyolultabb a kérdés annál, hogy eladják vagy sem a lakásokat, de a Böröcz László féle...","id":"20210522_onkormanyzati_lakasok_eladasa_gyor_dezsi_csaba_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db9de7b3-75f5-4dc7-9111-680e678f1af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58da3aeb-3f6c-4dcb-97c9-51de27a4fb67","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_onkormanyzati_lakasok_eladasa_gyor_dezsi_csaba_andras","timestamp":"2021. május. 22. 10:05","title":"A győri polgármester is kritizálta az önkormányzati lakásvagyon elherdálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]