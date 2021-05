Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","shortLead":"Korábban Johnsonnak sem tetszett, amit a magyar miniszterelnök a migránsokról mondott.","id":"20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c64b6a-3f7b-4727-a9f2-b8cee151b6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_Boris_Johnson_szovivo_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 27. 18:52","title":"Boris Johnson szóvivője elítélte Orbán korábbi nyilatkozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség parancsnokának távozása a nyilvánosság számára váratlan volt, de úgy tudjuk, már meg is találták Korom Ferenc utódját, akit hétfőn hallgat meg az Országgyűlés szakbizottsága. Közben viszont állítólag a helyettese is távozhat.","shortLead":"A Magyar Honvédség parancsnokának távozása a nyilvánosság számára váratlan volt, de úgy tudjuk, már meg is találták...","id":"20210527_Hetfon_mutatkozik_be_a_Honvedseg_uj_parancsnoka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e9c357-d731-474b-9bee-20b8cc3f198a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Hetfon_mutatkozik_be_a_Honvedseg_uj_parancsnoka","timestamp":"2021. május. 27. 14:12","title":"Hétfőn mutatkozik be a Honvédség leendő parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e42601-b4c1-495c-ad6a-0b14c54bb453","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent a Vezércsel című sakkozós sorozattal világsztárrá vált Anya Taylor-Joy új filmjének előzetese, amelyben valami nagyon nincs rendben az idővel.","shortLead":"Megjelent a Vezércsel című sakkozós sorozattal világsztárrá vált Anya Taylor-Joy új filmjének előzetese, amelyben...","id":"20210527_Last_Night_in_Soho_trailer_elozetes_A_Vezercsel_sztarja_rejtelyes_filmben_kerul_komoly_veszelybe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9e42601-b4c1-495c-ad6a-0b14c54bb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02480e71-90c6-4cc3-8782-cebeecd2eb88","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_Last_Night_in_Soho_trailer_elozetes_A_Vezercsel_sztarja_rejtelyes_filmben_kerul_komoly_veszelybe","timestamp":"2021. május. 27. 18:12","title":"A Vezércsel sztárja rejtélyes filmben kerül komoly veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd a betonkeverő zajától a Fudant építő kínaiak? Litkai Gergely személyesíti meg a miniszterelnök-jelöltet, Kovács András Péter pedig tolmácsként segít értelmezni szavait. ","shortLead":"Karácsony Gergely azt ígérte, angolul nyilatkozik majd, ha megnyeri a jövő évi választást. De értik-e majd...","id":"20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdeab7b7-7419-4029-8610-f778c0a1ca0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d6c881-949a-4573-bf30-0f928ed7c00b","keywords":null,"link":"/360/20210528_Duma_Aktual_Karacsony_beszede","timestamp":"2021. május. 28. 19:00","title":"Tenk jú, Hángeri – a Duma Aktuál megszerezte Karácsony Gergely angol nyelvű beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac90854-85ea-4721-8b3f-87069756340f","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Jogi értelemben véve kettős államot hozott létre a NER: míg az alapvető jogállami keretek valóban léteznek, ezekhez kénye és kedve szerint bármikor hozzányúlhat a hatalom. A rendszer megváltoztatásához viszont nem elég a kormányváltás, társadalmi fejlődésre is szükség van - hangzott el az Eötvös Csoport szerdai konferenciáján.","shortLead":"Jogi értelemben véve kettős államot hozott létre a NER: míg az alapvető jogállami keretek valóban léteznek, ezekhez...","id":"20210526_Nehezkes_es_hosszu_ut_vezet_kifele_Magyarorszag_hibrid_berendezkedesebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac90854-85ea-4721-8b3f-87069756340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0feb9d54-2897-416d-b858-8721b2ae8268","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Nehezkes_es_hosszu_ut_vezet_kifele_Magyarorszag_hibrid_berendezkedesebol","timestamp":"2021. május. 26. 20:17","title":"Nehézkes és hosszú út vezet kifelé Magyarország hibrid berendezkedéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d973e3-ab0a-44b9-aa45-a33334e619ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig még csak 22 túlélőt találtak, a hajón mintegy 200-an utaztak.","shortLead":"Eddig még csak 22 túlélőt találtak, a hajón mintegy 200-an utaztak.","id":"20210526_nigeria_hajo_tragedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d973e3-ab0a-44b9-aa45-a33334e619ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708bc9b4-3fe0-4253-a0ee-1d88fc345842","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_nigeria_hajo_tragedia","timestamp":"2021. május. 26. 22:02","title":"Nigériában kettétört egy hajó, több mint 100 ember eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f19e1a-2a5c-4066-b5a9-e78bd526c446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szerencsi borásszal fotózkodott romantikus helyszíneken a szerencsi körzet tavaly megválasztott parlamenti képviselője.","shortLead":"Egy szerencsi borásszal fotózkodott romantikus helyszíneken a szerencsi körzet tavaly megválasztott parlamenti...","id":"20210527_koncz_zsofia_uj_parja_szerencs_fidesz_borasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f19e1a-2a5c-4066-b5a9-e78bd526c446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c69b40-2463-410a-bdda-3271930242f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_koncz_zsofia_uj_parja_szerencs_fidesz_borasz","timestamp":"2021. május. 27. 17:47","title":"Új párjával pózolt a fideszes Koncz Zsófia, a férfi is fideszes, de nem miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Böröcz szerint csak az veheti majd meg áron alul az önkormányzati bérlakását, aki már legalább 5 éve bérlője annak. Bayer Zsoltnak és Rákay Philipnek így még két és fél évig fizetnie kellhet a 30-40 ezer forintos bérleti díjat.","shortLead":"Böröcz szerint csak az veheti majd meg áron alul az önkormányzati bérlakását, aki már legalább 5 éve bérlője annak...","id":"20210526_borocz_bayer_rakay_lakas_a_varban_berlakas_privatizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14366b0-6150-4542-9d04-bb8cfb729fbb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_borocz_bayer_rakay_lakas_a_varban_berlakas_privatizacio","timestamp":"2021. május. 26. 21:26","title":"Böröcz László: Sem Bayer, sem Rákay nem lesz jogosult megvenni a bérlakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]